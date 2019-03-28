"Я был готов к смерти и лишь молился: "Господи! Если мне суждено умереть, то пусть это будет быстро: одна пуля - и всё!", - 79-летний Иринейюс Сабутис рассказывал мне о том, как ночью 13 января 1991 года помогал эвакуировать раненых у телецентра в Вильнюсе, как вместе с другими задыхался от газов, которыми советские войска пытались разогнать защитников ТВ-комплекса, как гремели вокруг выстрелы.

Вильнюсец Сабутис, фармацевт по профессии, вспоминает, что очень волновался за своего брата, который в то же самое время находился на главной улице литовской столицы - проспекте Гедиминаса, у здания Сейма. Там, в Сейме, заседало литовское руководство, объявившее 11 марта 1990 года о восстановлении государственной независимости Литвы.

Сабутис и другие участники тех событий, с которыми я говорил, повторяют как один: "Если бы советские войска пошли на штурм парламента, то жертв было бы во много раз больше, чем у захваченного спецназом и армией телецентра". Однако именно кровь, пролитая там, остановила армейское командование и союзное руководство.

Язов - преступник, Горбачев - свидетель

Драму тех дней заново пережили все те, кто смотрел в прямом эфире оглашения приговора по делу о событиях 13 января. Вильнюсский окружной суд признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности 67 человек, в основном бывших военных и сотрудников спецслужб. К лишению свободы на срок от 4 до 14 лет приговорили бывшего командира спецназа КГБ Михаила Головатова, командира вильнюсским гарнизоном Владимира Усхопчика и экс-министра обороны СССР маршала Дмитрия Язова.

Практически все приговоры вынесены заочно. Лишь два человека сидели на скамье подсудимых. Это проживающий в Литве гражданин России, бывший офицер Геннадий Иванов и арестованный в 2014 году во время частной поездки в Литву из Калининграда отставной полковник Юрий Мель. Они осуждены на четыре и семь лет соответственно и будут обжаловать приговор. Бывшего президента СССР Михаила Горбачева - предсказуемо безуспешно - вызывали в суд как свидетеля.

Вильнюсский процесс вызвал истерику в российских СМИ, причем не только в кремлевских "боевых листках". Особенно бурно переживают по поводу приговора Язову ("Как можно было судить 94-летнего старика!") - как будто маршала обвиняли в краже булочки из магазина. Преступления против человечности не имеют сроков давности. Спросите об этом потомков бывших нацистов, организаторов геноцида в Руанде, Радована Караджича с Ратко Младичем. Список можно продолжить.

Реакция в России на вильнюсский процесс

Реакция на вильнюсский процесс в одночасье продемонстрировала, что большая часть российского общества, в том числе и часть тех, кто числит себя в оппозиции Кремлю, по-прежнему не способна отдать себе отчет в сущности советского режима. Это особенно касается стран Балтии - захваченных Сталиным в 1940 году и потерявшим сотни тысяч своих граждан в ГУЛАГе.

Ностальгирующие по СССР, включая путинский Кремль и МИД России, без конца повторяют советские пропагандистские байки про "добровольное вступление в Союз", а часть фрондирующей левой интеллигенции (часто не бывавшей в современной Балтии) пеняет латышам, эстонцам и литовцам на "национализм". Есть и те, кто говорят, что подсудимые "всего лишь выполняли приказ". Они, видимо, не знают, что со времен Нюрнбергского процесса эта фраза больше не является оправданием за убийство безоружных граждан. Которое, кстати, было преступлением даже по советским законам.

В марте 1990 года Литва именно восстановила существовавшую до Второй мировой войны государственную независимость, а не "откололась от Советского Союза". Тысячи людей, включая этнических русских и поляков, пришедших в январе 1991-го к Сейму и телецентру, защищали свою страну от тех, кого они считали - и кто юридически был - оккупантами.

Однако русское общество отторгает эти реалии, потому что не хочет признаться самому себе: советское величие было фальшивым, оккупированные советами народы не числят за собой никаких долгов благодарности СССР, даже в его вегетарианском застойном варианте.

Литва подала пример россиянам

Ведь никакие аргументы типа "Мы вам построили заводы, театры и порты!" не вернут литовцам и другим народам расстрелянных и депортированных дедушек и бабушек, братьев и сестер, отцов и матерей. Простая мысль - лучше быть бедным, но свободным, чем зажиточным, но рабом - с трудом торит себе путь сквозь толщу замутненного постсоветского сознания.

Свобода не стала пока в России общепризнанной общественной ценностью - отсюда и непонимание происходившего в Вильнюсе в январе 1991-го, в том числе и среди многих образованных и мыслящих россиян.

Глава Верховного Совета Литвы в 1991 году Витаутас Ландсбергис сказал в интервью DW: "В Вильнюсе судили не только конкретных исполнителей конкретных преступных приказов, а коммунистический режим как таковой. В этом смысле Литва подала пример россиянам. Может быть, в будущем они ему последуют и морально осудят тех, кто мучил и убивал не только литовцев, но и их собственных предков".

Я с Ландсбергисом согласен. Новая Россия станет по-настоящему новой и для собственных граждан, и для соседей тогда, когда российский президент приедет с визитом в Литву и возложит цветы к мемориалу погибшим у вильнюсского телецентра.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert.