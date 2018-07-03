А был ли Томер Савойя?

Первая мысль, которая, увы, сегодня приходит в голову: а не заплатили ли Томеру? Не спешите обвинять меня в цинизме. Лучше вспомните фальшивого "испанского авиадиспетчера", который три года за деньги Кремля кормил весь мир байками про украинцев, сбивших малазийский "Боинг". Так что, может быть, Томер и искренний фанат всего российского, а может быть, и нет.

Вторая мысль - еще более грустная. Чемпионат мира проходит в моей родной стране. Но я не могу забыть, что она ведет две войны - в Сирии и Украине. В этом государстве есть политзаключенные (в том числе объявившие голодовку). Здесь не раскрываются политические убийства. Великобритания обвиняет мое государство в применении химического оружия на британской территории. Его "элита" находится под санкциями. Наконец, значительная часть граждан моей страны охотно, с энтузиазмом верит пропагандистской лжи.

Мне от этого очень плохо на душе. Потому что вновь, как и в советское время, национальная команда - это не только сборная России, но и сборная Кремля. От каждого ее гола заходятся в экстазе так называемые депутаты Думы, дежурные "политологи" на подхвате и псевдожурналисты на госсодержании. В студиях федеральных телеканалов царит беспрерывный истерический ор - не столько о спортивных победах российских футболистов, сколько о том, что "дух Крыма" ведет страну от победы к победе в любом деле, и о том, как Западу не удалось "испортить нам праздник".

Пропагандистский успех Кремля

А томеры, джоны, игнасио и мухаммады вернутся домой. И будут рассказывать в Сан-Паулу, Манчестере, Бильбао, Рабате, как сильно все русские любят Путина, как лгут западные СМИ, тянущие песню о каких-то там мифических проблемах с демократией, да о том, как нужно обязательно с этой "офигенной" Россией и ее лидером дружить. И вообще, "мне моя новая герлфренд Лена объяснила, что эта, как ее, Укра… в общем, Юкрэйн, она всегда принадлежала России. Так что пусть хоть всю забирают. Нам-то что? А наши деятели - чем они лучше Путина? Все норовят взять на лапу, все только и думают, как бы остаться у власти".

И западные политики уже откликнулись на изменившуюся ситуацию. Правительство в Стокгольме, ранее заявившее о том, что будет бойкотировать чемпионат, после выхода сборной Швеции в 1/8 финала сообщило: бойкот относился только к открытию чемпионата, а теперь оно готово приехать чуть ли не в полном составе, чтобы поболеть за своих. Полагаю, что шведы - не последние в очереди. Я пытаюсь представить себе, как долго и заливисто хохотали после этого анонса за кремлевской стеной.

Разговоры о том, что приезд сотен тысяч болельщиков откроет россиянам глаза на окружающий мир, меня не сильно убеждают. Если от этого и будет какой-то эффект, то очень незначительный. Изоляция и комплекс жертвы не преодолеваются за один месяц. Да и шейнины-норкины-соловьевы уже активно объясняют многомиллионной аудитории, что пройдет несколько недель - и лицемерные западники опять начнут унижать Россию. Поэтому нужно, дескать, держать идейный порох сухим и не поддаваться эмоциям. Изменение взглядов россиян на окружающий мир совершенно точно не входит в планы администрации президента.

Она, вообще, может быть довольна: глобальный пропагандистский успех ЧМ-2018 для Кремля огромен. Да и непопулярная пенсионная реформа как-то отошла на второй план и будет постепенно забыта во время начинающегося сезона отпусков.

Чем Россия отличается от Китая и Катара?

Вы скажете: а как же Олимпийские игры в Пекине в 2008 году, или грядущий ЧМ-2022 в Катаре? Отвечу - да, и там спорт был и будет оправданием для недемократических режимов. Но, во-первых, ни Пекин, ни Доха не ведут войн (по крайней мере, пока). А во-вторых, ни КНР, ни княжество в Персидском заливе в силу исторических причин в ближайшее время не станут демократиями. Россия имела такой шанс, но не смогла или не захотела его использовать.

Да, народ не виноват. И футболисты, конечно, тоже не виноваты. Вообще, в России никто никогда ни в чем не виноват. Все проблемы, как известно - от происков внешних врагов, а не от собственной неустроенности, расхлябанности, бессилия. Поэтому, может быть, действительно, давайте пока радоваться? Ведь 15 июля праздник закончится и выяснится, что ничего не изменилось. И сегодняшние улыбающиеся милые полицейские вернутся к привычному "винтилову" мирных демонстрантов. И это тоже никого не удивит и не рассердит. Сборная Путина уже победила - как бы дальше ни сыграла сборная России.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert