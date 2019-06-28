Путинский режим шантажировал европейцев: "Не вернёте право голоса в ПАСЕ – мы вовсе выйдем из Совета Европы и лишим своих собственных граждан возможности подавать жалобы в Европейский суд по правам человека". Россияне прочно лидируют по количеству жалоб, подаваемых на родное государство в Страсбурге. Московские остряки давно окрестили ЕСПЧ "единственным нормальным российским судом". То есть, Кремль взял своих собственных граждан в заложники и не отпускал, пока вечно пугливые западноевропейцы, прежде всего немцы и французы, не "пробили" возвращение России всех прав в Совете.

Вся эта аргументация официальной Москвы и обманутой ей части российских правозащитников про доступ к ЕСПЧ – насквозь фальшивая. Во-первых, карманные кремлёвские Конституционный и Верховный суды России уже напринимали кучу актов, разрешающих правительству не выполнять решения Страсбурга. Таких фактов немного, но они есть. Во-вторых, Россия действительно платит компенсации по решениям ЕСПЧ. Но это лишь часть проблемы. Дела жалобщиков пересматриваются редко, правосудие остается подконтрольным властям. Выплата как правило небольших компенсаций пострадавшим выглядит как подачка – "Заберите и отвяжитесь!". В-третьих, даже этот мизер власти иногда не платят – как было с истцами по "делу ЮКОСа".

В обмен на освобождение заложников в лице собственных граждан и выплату копеечной по российским масштабам задолженности в бюджет Совета Европы Путин получил нечто очень ценное – фактическое признание аннексии Крыма старейшей европейской организацией по правам человека. Логика тут очень простая: Россия была лишена ряда прав в результате резолюции 2014 года, осуждавшей её за захват украинской территории. С тех пор ничего не изменилось, но ограничения, тем не менее, сняты. Что это, если не признание свершившегося факта?

Руководство Франции, Германии и ряда других западноевропейских стран, лоббировавших это решение, не могло не понимать этой логики. По сути, они разменяли международное право на сиюминутное – и насквозь фальшивое – разрешение кризиса, искусственно созданного Россией. Более того, Совет Европы публично наплевал на суверенитет одной из стран-членов – Украины. Да, Совет – не ООН и не ОБСЕ, и формально не занимается вопросами безопасности, границ и т.д. Но если так, то зачем вообще было принимать резолюцию 2014 года?

В Берлине и Париже, похоже, не понимают, что Путину совершенно безразличны права его сограждан. Зато ему далеко не безразлично все, что связано с Украиной. Фактическое признание Советом Европы интересов Украины второстепенными по сравнению с интересами Москвы – большой подарок Путину. Он продолжит бороться за новые символические победы – например, за возможность отправить в составе российской делегации в ПАСЕ "депутатов" от Крыма, вроде экс-прокурора Натальи Поклонской. Они, победы, нужны Кремлю для того, чтобы убеждать общественное мнение в самой России - "Мы сильные и всегда добиваемся своего, пусть и не сразу!".

Но ещё важнее другое: Путин никогда не прощает чужие слабости. Он использует их. Продемонстрированная в последние недели слабость ведущих стран Европы перед Кремлём тоже будет рано или поздно использована – не только для продолжения дестабилизации Украины, но во внутрироссийских играх.

Именно в ближайшие год-два Путину предстоит решить, каким образом продлевать своё пребывание во власти после окончания четвертого президентского срока в 2024 году. Увеличившаяся социальная напряженность и, что ещё важнее, растущая усталость от режима, правящего страной двадцать лет, заставляют российского лидера действовать.

Изменение конституции и отмена ограничений числа президентских сроков – не в стиле Путина. Во-первых, он старается придерживаться буквы (но не духа) закона. Во-вторых, российские граждане, которым нынешний президент и без того приелся, едва ли будут готовы согласиться с превращением своей страны в азиатскую деспотию.

Поэтому вариант создания нового государства путём "присоединения" либо Беларуси, либо Абхазии и Южной Осетии, либо и так марионеточных "народных республик" Донбасса – ЛНР и ДНР. То, как лоббировали возвращение России в ПАСЕ немцы и французы, не останется незамеченным. Путин готов заплатить цену в виде новых санкций, как европейских, так и американских, за сохранение своей власти. Более того, накопленные финансовые резервы режима, по данным аналитиков западных инвестбанков, могут достигать трёх, а то и более процентов ВВП России. История с Советом Европы даёт Кремлю надежду, что даже в условиях обострения отношений с Западом он всегда может рассчитывать на ведущие страны ЕС как на своих международных адвокатов.

Те, кто проголосовал за возвращение России в ПАСЕ, высказались за безнаказанность Кремля. Он не преминет это использовать в ближайшие годы.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert