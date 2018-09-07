Человек, безуспешно пытавшийся "купить" туалетную бумагу у скрывающих "дефицит" продавцов, в финале анекдота говорит приятелю: "Я им и штаны снимал, и даже унитаз приносил - ну нет у них ни одного рулона!".

Что делать с лицом Терезы Мэй?

По утверждениям британской полиции, в расследовании дела Скрипалей участвуют 250 сотрудников. Они просмотрели 11 тысяч часов записей с десятков, если не сотен камер наблюдения. Предъявлены фотографии, есть данные подлинных паспортов, по которым некие Александр Петров и Руслан Боширов (имена, в отличие от документов, скорее всего, вымышленные) въехали в Соединенное Королевство, есть следы "Новичка" в номере гостиницы, где останавливались "гости" из Москвы.

Но в ответ на довольно подробное описание операции, которую британские власти приписывают российской военной разведке (экс-ГРУ, ныне - ГУ Генштаба), последовал ответ шефа отдела информации и печати МИД Марии Захаровой. Имена эти нам ничего не говорят, заявила Захарова, и, вообще, пора обнаглевшим британцам переходить от "беспочвенных обвинений" к "плотной работе" с российскими госорганами - теми самыми, которые Лондон и обвиняет в покушении на Скрипалей и которые скоро также обвинят в гибели британки Дон Стерджес, случайно нашедшей выброшенный агентами флакон с "Новичком".

Помощник президент Путина по международным делам Юрий Ушаков был, в отличие от Захаровой, краток: "Эти данные - это не данные, а непонятно что". Короче, нет у них "ни одного рулона" для британцев, и не просите.

Наемные пропагандисты на подхвате тут же бросились объяснять российской публике, почему на самом деле это сами британцы пытались грохнуть Скрипалей - разумеется, чтобы свалить все на Россию и сделать ее изгоем. А так называемый "сенатор" Владимир Джаббаров и вовсе заверил публику в том, что, на самом деле, доказательств никаких нет и не будет. Поэтому премьер-министр Тереза Мэй озабочена только одним - "сохранением лица".

В отличие от экс-генерала Джаббарова и тысяч других марионеток администрации президента России, у Терезы Мэй лицо хотя бы есть. И оно если и пострадало, то только от того, что, будучи министром внутренних дел, она пыталась тормозить обнародование всех фактов по делу о первом громком убийстве радиоактивным веществом на территории Великобритании российского гражданина - Александра Литвиненко.

Тогда, в премьерство Дэвида Камерона, на Даунинг-стрит господствовало мнение, что Путина не стоит "раздражать", что миллиарды грязных денег, текущие из России в Соединенное Королевство, - большое благо для страны, и что, вообще, если "русские убивают русских", то не стоит по этому поводу сильно волноваться. Просчеты той поры привели кого-то в Москве к убеждению, что ликвидация неугодных с помощью химического и биологического оружия - дело перспективное и не очень хлопотное.

Российская агентура - в прицеле британцев и американцев?

Но теперь просчиталась Москва. Причем дважды - потому что Петров и Боширов сначала умудрились не убить Скрипаля, а затем крайне непрофессионально избавились от флакончика с "Новичком", дав в руки полиции прямое доказательство покушения. Весь эффект от акции устрашения оказался смазанным. Британия взялась за историю со Скрипалями всерьез, и в этом ее поддерживают союзники, прежде всего, Соединенные Штаты.

Сначала Лондон на заседании в Нью-Йорке проинформирует о результатах расследования Совет безопасности ООН - и весь мир. Нам наверняка предстоит восхитительное зрелище - словесная дуэль специального представителя Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс с еще одним командированным Москвой лжецом - постпредом Василием Небензей, который, как мы теперь знаем по весенним дебатам в Совбезе, читал "Винни Пуха", "Алису в стране чудес" и "Приключения Шерлока Холмса".

Но главное будет впереди. Во-первых, пока Великобритания остается в Европейском союзе, она не только проинформирует других членов ЕС о ходе расследования, но и попросит об акции солидарности, то есть о введении дополнительных санкций. Пойдет ли Евросоюз на скоординированную акцию, неясно. 28 государствам, многие из которых не скрывают, что не хотят портить отношения с Москвой, будет трудно прийти к согласию.

Однако, во-вторых и в главных, можно с высокой долей вероятности предположить, что "пять глаз" - неформальное объединение спецслужб Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии - начнут скоординированную массированную атаку на российские разведсети по всему миру. Пара утечек на сей счет в британской прессе явно направлена на то, чтобы вызвать у части российской агентуры панику и заставить ее делать ошибки.

В-третьих, первые зримые результаты расследования дела о покушении на Скрипалей также дают дополнительные козыри для ужесточения санкций американским сенаторам. Они скоро должны приступить к работе над новым законопроектом о санкциях против российских физических и юридических лиц.

Марии Захаровой предстоит еще много брифингов, на которых она будет так же убедительно, как и раньше, опровергать причастность Москвы к этому и другим делам. Фирменное "А вы докажите!" еще не раз будет звучать со Смоленской площади. Старые советские анекдоты, оказывается, по-прежнему очень полезны для понимания современной российской политики.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert