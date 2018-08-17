Во время своего перформанса шоумен и его коллеги обратились к прихожанам со словами, что "в этом году никакого Апокалипсиса не будет, 11 октября с небес снизойдет свет, все это произойдет в святом месте, в Вильнюсе, которое называется "Сименс арена", те, кто придет, чудесным образом исцелится, и будет счастье в их жизни и в жизни их семей”. Далее участники перформанса стали раздавать прихожанам самокрутки, напоминающие косяки с наркотическим веществом. Шоумен и его команда таким образом пытались привлечь внимание к своему проекту Zero Live Show.

Перформанс кажется смешным и забавным лишь на первый взгляд, затем наступает горькое послевкусие и недоумение. Недоумение вызывает место, которое команда шоумена выбрала для рекламы своего шоу – почему костел в Тургеляй, в регионе, где большинство жителей составляют поляки, и почему во время одного из самых важных католических праздников?

Ведь с таким же успехом Цололо с актерами, выряженными священниками, могли появиться в любом регионе Литвы – костелы Дзукии, Жемайтии или столицы страны – Вильнюса в этот день переполнены верующими. Подобный перформанс в Кафедральном вильнюсском соборе мог бы вызвать куда больший резонанс, а собравшиеся на мессу на литовском языке верующие с католическими иерархами, несомненно, оказались бы под впечатлением от таланта шоумена. Аргумент, что в костеле, где проводилась месса на литовском ряженых ксендзов могли бы распознать практически сразу и поэтому перформанс решили провести для польскоязычных прихожан, не выдерживает критики. Литовским языком шоумен и актер владеет намного лучше, чем польским и мог бы гораздо дольше водить за нос прихожан на литовской мессе.

Шоумен его команда и организаторы Zero Live Show, которое пытался разрекламировать Цололо, скорее всего, стали жертвой ложных стереотипов, которые появились еще во времена Советского Союза:

- поляки и русские не такие, как мы, они тупые – "ватники";

- русские понаехали во время оккупации Литвы Советским Союзом;

- поляки – не настоящие поляки, потому что настоящие давно уехали в Польшу, здесь в Литве остались ополяченные литовцы и белорусы, отсталые и дремучие "тутейшие", которые и литовского языка-то хорошо не понимают.

Любопытно, что люди искусства и мира, которыми являются Цололо и сами актеры, принявшие участие в перформансе, думают именно так. Современные литовские поляки, русские – это такие же граждане Литвы, которые наряду с литовским владеют еще одним языком. Часть из них так же, как и сами литовцы в других регионах, является представителями самых разных профессий – от грузчиков и парикмахеров до успешных юристов, врачей и политиков.

Нельзя исключить, что за невинной, чуть скандальной рекламой шоумена кроется очень даже политический подтекст. Так или иначе на носу выборы, лучшего способа для традиционных партий сплотить избирателей и привлечь новых, как эксплуатация стереотипов, о которых только что говорилось – нет. Скандал, если бы прихожане ответили агрессией на шоу ряженых священниками актеров в костеле мог бы послужить, например, и консерваторам – лишний раз продемонстрировать насколько восточные регионы и их жители требуют внимания центральной власти, дабы вернуть якобы заблудших овец в лоно литовской государственности.

Политические очки в свою копилку получила бы польская партия – Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей. Ведь шоумены-литовцы своей рекламой оскорбили чувства верующих-поляков, "а дай волю им здесь в Вильнюсском и Шальчиникском районах – так здесь ого-го что будет!" Политики ИАПЛ могут вновь со спокойной совестью эксплуатировать заезженную пластинку – нас поляков снова прессуют, голосуем только за своих. Отсюда возникает вопрос – а не заплатила ли та или иная партия шоуменам за то, что они именно в этом месте и в это время "случайно" проведут свой перформанс-рекламу?

Итак – подобные перформансы вызывают лишь ощущение недоумения и горького послевкусия. Во время, когда за восточной границей снова неспокойно, единственное, чего нам не хватает – это ирония и издевки друг над другом, чтобы вместо того, чтобы говорить "мы", снова насаждать понятие "они не такие как мы". История много раз показывала, что такой образ мыслей приводит к печальным последствиям.