Новое "дело Березовского"?

Березовский - один из четырнадцати россиян, чьи смерти до сих пор кажутся многим в Великобритании подозрительными. Возможно, его дело будет заново открыто, если правительство Ее Величества внимет призыву главы парламентского комитета по внутренним делам Иветт Купер. Она призвала кабинет расследовать эти четырнадцать смертей заново. Пятнадцатым и шестнадцатым могли стать экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их нашли в полусознательном состоянии на скамейке в центре города Солсбери на юго-востоке Англии.

Скрипаль, осужденный в 2006 году в России за государственную измену и обмененный спустя четыре года на Анну Чапман и других российских агентов, жил там последние восемь лет. Сегодня он и его дочь Юлия находятся в критическом состоянии в больнице. А кабинет министров собрался на специальное заседание. На нем представители спецслужб и полиции рассказали министрам о том, что известно сегодня об инциденте. Расследование ведет антитеррористический отдел Скотланд Ярда.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон уже заявил в Палате общин: если будет доказан "российский след" в деле Скрипаля, то Лондон примет ответные меры - включая возможный бойкот первенства мира по футболу. Правда, осталось неясным, затронет ли гипотетический бойкот сборную Англии (единственную британскую команду, вышедшую в финальную стадию ЧМ-2018) или сведется к отказу британских официальных представителей приехать в Россию на церемонию открытия чемпионата. Подозрение сразу упало на Россию - ведь об убийстве Александра Литвиненко в Великобритании никто не забыл.

Джереми Корбин, банкиры и олигархи

Скандал обещает быть громким и серьезно ударить по традиционным российским каналам влияния в Великобритании. Это, прежде всего, те, кто обслуживает интересы российских олигархов и их семей - банкиры, риэлторские фирмы премиум-класса, юридические конторы. К потенциальным "агентам влияния" относят лоббистов энергетических компаний, работающих в России; некоторых журналистов, в основном (хотя не исключительно) левой направленности; плюс ряд депутатов парламента, как правило, евроскептиков и изоляционистов. Правда, в отличие от континентальной Европы, здесь в первом ряду не правые, а лейбористская партия. В 2015 году ее руководство взяли под контроль ультралевые. Партийный лидер Джереми Корбин - давний друг покойных СССР, Уго Чавеса и Фиделя Кастро. Он сильно не любит НАТО и США.

И Литвиненко, и Березовский погибли до нынешней холодной войны-2 между Кремлем и Западом. История со Скрипалем случилась в ее разгар. Это придает происшедшему особый смысл. В Лондоне, особенно в спецслужбах, у многих давно чешутся руки отомстить не только Кремлю, но и собственному истеблишменту за очевидное нежелание расследовать гибель противников Кремля на британской территории.

Опасения ударить по бизнесу BP и Royal Dutch Shell в России, плюс боязнь новых спецопераций Москвы заставляло сначала кабинет лейбориста Гордона Брауна, а затем премьера-консерватора Дэвида Камерона гасить любые скандалы, имеющие "российский след". Это несколько изменилось после начала российско-украинской войны. История Сергея Скрипаля дает сторонникам жесткой линии в Лондоне шанс. Тем более, что нынешний кабинет Терезы Мэй и так обвиняют в мягкотелости на переговорах в Брюсселе о выходе страны из Европейского Союза.

Лишение британского подданства? Не проблема

Помимо публичных акций вроде бойкота футбольного первенства мира могут последовать стандартные: а) высылка части российских дипломатов (не раз случалось и раньше); б) уголовные дела в отношении связанных с Кремлем олигархов, имеющих активы в Великобритании; в) лишение подданства россиян и членов их семей, получивших его в результате натурализации. Эта последняя мера, как ни парадоксально, самая простая для исполнения.

Министр внутренних дел королевства имеет право лишить любого натурализованного иностранца британского подданства в случае, если оно получено в результате мошенничества или … если этот акт будет способствовать "общественному благу". Термин "общественное благо" можно толковать как угодно, и министр не обязан объяснять, как и почему.

Более того, паспорт можно отобрать, даже если лишаемый в результате останется вовсе без гражданства. Дело в том, что юридически британское подданство - дар монарха, которым от имени королевы Елизаветы Второй распоряжается глава МВД. Число выходцев из России, ставших в последние 15-20 лет обладателями "Льва и единорога", как часто по традиции именуют британский паспорт, составляет десятки тысяч. Некоторые (разумеется, немногие) из них сейчас должны нервничать.

Есть у этой истории и еще один аспект. Как написал в The Guardian бывший московский корреспондент газеты Люк Хардинг, во время, да и после холодной войны у враждующих спецслужб действовало неписаное правило: страны, которые помиловали и обменяли чужих шпионов на своих, бывших противников больше не трогают и не угрожают им. Это позволяет поддерживать доверие между правительствами в случае, если потребуется новый обмен разоблаченной агентуры.

Если в Лондоне сочтут, что российские спецслужбы нарушили эту негласную договоренность, то в дополнение к новым расследованиям тайн последних лет, включая смерть Березовского, нас ждет полномасштабная шпионская война между Россией и Соединенным Королевством.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert