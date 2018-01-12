Америка и ее "пешки"

Этот вопрос всегда ставит людей в тупик. По советской привычке, усвоенной даже молодыми людьми в ту эпоху нежившими, российское общество не видит связи между своими налогами, образованием, здравоохранением и политикой. К этому добавляется и то, что за границей бывали очень немногие. Внешний мир для российских граждан неведом, а потому непонятен и страшноват. Вот почему россияне довольно быстро и легко называют своих врагов.

Сразу после новогодних праздников независимые социологи из "Левада-центра" подоспели с результатами очередного исследования, проведенного в декабре. Согласно этим данным, 66 процентов опрошенных считают, что у России есть враги. 21 процент - что нет. Главный противник - естественно, США (68 процентов). За американцами с большим отрывом следует Украина (29 процентов) и Европейский Союз (14 процентов). Страны Балтии, Польша, Германия и, что, на первый взгляд, странно, НАТО имеют индекс 10 процентов или ниже.

И в этом нет ничего удивительного - все они в глазах респондентов просто "пешки США". Социологи утешают: для "крепости Россия" это не самый плохой показатель. Ведь в 2014 году рекордные 84 процента жителей страны считали, что ее окружают неприятели.

Исламисты - не враги?

Это слабое утешение. В 2014 году, в самом начале российско-украинской войны, общество находилось во взвинченном, истерическом состоянии, которое активно поддерживала государственная пропаганда. Но общества, как и люди, устают от эмоций. Невозможно все время жить на пределе душевных сил. Цифры "Левада-центра" показывают: убеждение, что "все против нас" и почти полный отказ от попыток осмыслить происходящее со страной, просто стали частью жизненного фона, такой же, как знание, что "Волга впадает в Каспийское море".

Интересно, что реальная опасность в виде исламских фундаменталистов, которые взрывают в России вполне конкретные бомбы и убивают конкретных людей, осознается лишь пятью процентами опрошенных. Похоже, провинциальная Россия считает, что шахиды угрожают не ей, а только жителям столиц, которые к возможности терактов притерпелись. Америка далека и непонятна, но она большая и сильная. А у России, как у великой державы, могут быть только большие и сильные враги. Небогатые и во всем зависимые от государства люди ищут таким образом самоуважения.

Молчание Навального и страховка Путина

Это долгосрочный тренд и, с моей точки зрения, одно из главных препятствий для формирования убедительной программы политической оппозиции. За редким исключением критики Кремля стараются обходить стороной внешнеполитические темы. "Нашу целевую аудиторию внешняя политика не интересует", - сказал один из соратников Алексея Навального на "Форуме свободной России" в Вильнюсе в конце прошлого года. Это стратегическое заблуждение. Получается, что оппозиционерам нечего противопоставить железной логике администрации Путина, которую можно сформулировать примерно так: "Да, мы далеко не ангелы, но мы защищаем вас. Задумайтесь, смогут ли это сделать другие!".

Трудно найти такой же уровень согласия в российском обществе по какой-то другой теме, как по поводу внешних врагов. Разве что неприятие однополых браков порождает еще более прочный консенсус. Но гей-браки - тема для России практически неактуальная. А вот без внешней политики ни одной стране, тем более ядерной державе и постоянному члену Совета безопасности ООН, не обойтись. Можно сколько угодно разоблачать коррупцию губернаторов и глав госкомпаний, протестовать против строительства очередного "элитного жилья" на месте детской площадки, требовать прозрачности и подотчетности чиновников. Но как только критики Кремля отказываются обсуждать отношения России с внешним миром, то, по сути, сразу становятся такими же солдатами крепостного гарнизона, как те самые Иван, Гаяне и Мустафа, которые убеждены, что "Путин - крутой".

Выход из изоляции - национальный интерес

Кремль сделал изоляционизм и страх перед внешним миром страховым полисом против любых перемен в стране. Обходить эту тему стороной - значит оставлять за нынешней властью и ее пропагандистами их главный политический аргумент. Российский журналист и писатель Андрей Остальский как-то сказал мне: "Америка может совершать сколько угодно ошибок. Но антиамериканизм, и, шире говоря, антизападничество, неизбежно ведут к антидемократизму и авторитаризму".

Может быть, и не ведут напрямую, но точно этому способствуют. Выход из изоляции - не абстрактное требование "мировой закулисы", не фантазии Ельцина и Козырева, не "сдача позиций", а самый что ни на есть прагматический национальный интерес. В том числе - экономический. До тех пор, пока оппозиция не усвоит это, она будет оставаться в заложниках у чужой риторики.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert