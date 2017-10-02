По предварительным данным, большинство высказавших свою волю на референдуме жителей Каталонии ратуют за независимость региона. Политические деятели, поддерживающие идею независимости, приводят насилие со стороны полиции в качестве дополнительного аргумента за отделение от Испании. В частности, президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что «каталонцы хотят жить в мире и вне государства, которое использует грубую силу для разгона голосования».

Ситуация с Каталонией грозит стать еще одним кризисом, который окажет влияние не только на Испанию, но и на всю объединенную Европу.

Потенциальное отделение Каталонии ослабит Испанию, являющуюся членом ЕС и еврозоны. При этом Брюссель уже предупредил Барселону, что в случае отделения Каталония, как независимая республика, должна будет заново проходить процедуру вступления в Европейский союз. Открытым вопросом в данном случае остается и то, сможет ли Каталония и дальше пользоваться евро, или будет вынуждена ввести свою валюту? Конечно же, есть еще один вариант – своевольно продолжать использование евро в качестве основного платежного средства, как, например, делает Косово…

Однако Мадрид не собирается отпускать мятежный регион, поэтому вышестоящие вопросы вряд ли станут актуальными (по крайней мере – не в ближайшее время). Но внутреннее напряжение между Мадридом и Барселоной тоже может стать головной болью для Брюсселя.

Реагируя слишком импульсивно Мадрид допустил серьезную ошибку. Испании следовало придерживаться основного постулата, согласно которому референдум о независимости противоречит Конституции (что 1 октября и констатировал Конституционный суд Испании). Применение силы было излишним и чрезмерным, тем более, что процесс проведения референдума не соответствовал нормам осуществления такого рода плебисцита (отсутствие наблюдателей, неточные списки избирателей), что в целом позволило бы игнорировать его результаты.

Путь политического диалога несомненно был бы более продуктивен для Испании. В этом смысле хорошим примером мог бы послужить референдум о независимости Шотландии, прошедший в 2014 году, когда все было решено тихо и мирно и, отметим, в пользу Соединенного Королевства.

Сегодня же, в результате допущенных ошибок, каталонская ситуация сулит сплошные неприятности – начиная от политического напряжения внутри Испании и возможной радикализации сторонников независимости и заканчивая угрозой для имиджа ЕС как пространства мира и благополучия.

Впрочем, делать далеко идущие выводы пока еще рано. Лучшим выходом для Испании была бы политика примирения, но похоже, что ни Мадрид, ни Барселона не склонны идти по этому пути. По крайней мере, высказывания обеих сторон конфликта остаются довольно воинственными.

Европейский Союз пока официально никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Судя по всему, Брюссель постарается остаться в стороне, рассудив, что данная ситуация – сугубо внутреннее дело Испании. Возможно, не самая плохая тактика в сложившейся ситуации.

Оригинал статьи - inBaltic