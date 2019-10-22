К вопросу о будущем Беларуси: "Минский диалог" и петли внешней политики Лукашенко

Факт проведения в Минске конференции, подобной тем, что проходят в других европейских столицах, а также участие в ней авторитетных западных экспертов, дипломатов и политиков, свидетельствует об изменении отношения к Беларуси и ее лидеру. Сам Лукашенко еще в апреле 2015 года в интервью агентству Bloomberg заявил, что он «больше не последний диктатор Европы. Есть диктаторы и похуже меня, нет? Я теперь меньшее зло».

Среди причин, по которым Минск затевает диалоги по безопасности, - международная конфронтация крупнейших держав на фоне распада прежней системы безопасности, геополитическое положение Беларуси, наличие договорных обязательств по безопасности одновременно с Россией, НАТО и Украиной. А также не заявленное на конференции, но очевидно присутствующее опасение Минска в связи с настойчивыми предложениями Москвы глубокой интеграции. Беларусь пытается отстроить нейтральную линию во внешней политике, предлагая свою столицу как место для диалога об урегулировании конфликтов разных центров силы.

Инициатором международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», прошедшей в белорусской столице 7-9 октября, выступило зарегистрированное в Беларуси научно-просветительское учреждение «Совет по международным отношениям «Минский диалог». Форум собрал около 700 участников из 61 страны мира при поддержке 29 партнеров. Генеральный партнер форума – Фонд Конрада Аденауэра. На конференции, по выражению главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, были «люди, которые с точки зрения Москвы как-то странно там присутствовали».

© DELFI

Минский диалог как продолжение попытки наладить диалог с Западом

Две попытки Минска нормализировать диалог с Западом совпадают по времени с двумя событиями – российско-грузинским конфликтом в 2008-м и аннексией Россией Крыма в 2014-м. Первая попытка закончилась ничем из-за разгрома белорусскими властями оппозиции после выборов 2010 года. Вторая длится до сих пор, и на данный момент представляется гораздо более успешной.

И совпадение, разумеется, не случайное. Нет, в самой Беларуси институционально радикальных перемен к лучшему как не было, так и нет. Проблемы с правами человека, в том числе свободой слова, возможностью выбирать власть и контролировать результаты выборов, остались. И вряд ли есть основания полагать, что они исчезнут в ближайшем будущем. Так, в своем выступлении на конференции, призывая международные организации активнее включаться в миротворческие процессы, Лукашенко, помимо прочего, заявил: «Зачем тогда ОБСЕ? Чтобы посылать на выборы какие-то миссии?!»

Но на фоне глобальных угроз внутренняя ситуация в Беларуси сегодня в гораздо меньшей степени волнует Запад. Это подтверждает, в частности, приезд в Минск на конференцию авторитетных дипломатов, политиков, чиновников и экспертов из ЕС, США, Великобритании, международных организаций.

Отношение к Беларуси и ее президенту изменилось. Так, участвовавшая в нынешнем Минском диалоге Кэтрин Эштон, будучи в статусе Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, не однажды выражала обеспокоенность в связи с политическими репрессиями против белорусской оппозиции, а также осуждение в связи с приведением в исполнение смертных приговоров в Беларуси.

Благие пожелания Запада по поводу демократизации Беларуси никуда не исчезли, но стали параллельным треком. Обе стороны ищут и, похоже, находят общие темы, развивая которые можно было бы говорить о каком-то позитивном результате. Участники форума в своих выступлениях в той или иной мере поддержали тезис о том, что если раньше основные проблемы на мировой арене так или иначе разрешали между собой США и СССР, сегодня роль малых стран, в том числе Беларуси, в поисках решений конфликтов возрастает.

Готов ли Запад воспринимать всерьез белорусские инициативы?

Выступая на форуме, Эштон обратила внимание на тезис, прозвучавший в речи Лукашенко, - о расползании конфликтов, возникающих в одном регионе, но оборачивающихся прямыми либо косвенными последствиями и кризисами по всему миру. Кроме того, она обратилась к участникам форума с просьбой «вырабатывать новые нарративы» для решения конфликтов и поблагодарила их за то, что они «являются частью Минского диалога».

Старший научный сотрудник Атлантического совета и экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу не отверг идею Лукашенко о готовности Беларуси участвовать в миротворческой миссии в Донбассе. Говоря о сложившейся там ситуации, он отметил: «Мы видим ежедневно провокации, которые постоянно увеличивают количество смертей среди гражданского населения и военного контингента».

Самым эффективным способом создания условий для реализации формулы Штайнмайера, проведения выборов в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ Вершбоу представляется вариант «договориться о введении миротворческих сил ООН, которые будут распространены по всей территории Донбасса и на протяжении российско-украинской границы на время переходного периода в течение 1-2, может быть, 3 лет. Миротворческие силы могут сопровождаться гражданской администрацией, могут заменить российские войска и российские регулярные силы, и миротворческий контингент может состоять из сил не натовского контингента - Финляндии, может быть, Беларуси, Швеции».

Никто из выступивших на форуме как минимум не отрицал возможность участия Беларуси в создании, по выражению организаторов конференции, критической массы, необходимой для начала переговоров по созданию новой системы международных договоров в области контроля над вооружениями и мирного разрешения конфликтов.

Ни одна сессия форума не была посвящена собственно Беларуси, но разговор о волнующей белорусов политике Москвы в отношении ближайших соседей состоялся

«Меня иногда шокирует, что говорят о будущей архитектуре европейской стабильности, забывая упомянуть абхазский и южноосетинский вопрос. Не решая проблемы, которые были созданы в Грузии, мы в результате получили и Донбасс, и Крым», сказал в ходе пленарной сессии экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили. И продолжил: «Мы соседи, мы могли жить дружно, но происходит вот такое: ядерная держава, великая большая страна решает, что нужно говорить со своими соседями на языке силы. Это надо оценить. Невозможно строить будущее без того, чтобы не сказать: нет, ребята, вот это должно быть решено».

«Фактически Россия оккупировала часть регионов Грузии. Принципиально, чтобы ЕС, участвовавший в переговорах по прекращению огня, настаивал бы на том, чтобы заключенное тогда соглашение было выполнено», сказал Маргвелашвили. И обратился с призывом к участникам форума «открыто сказать: не решая эти вопросы, мы не создадим предпосылки для нормального диалога и решения тех проблем, которые назревают».

На ночной сессии форума «Донбасс: новый свет в конце тоннеля?», прошедшей по правилам Chatam House (без возможности прямого цитирования с указанием авторов высказываний), российский участник дискуссии назвал конфликт на юго-востоке Украины многослойным пирогом. Он состоит из слоя регионального конфликта Киева и Донбасса, слоя по линии российско-украинских отношений и слоя, связанного с широкой проблемой европейской безопасности.

Этот же эксперт заявил, что не отрицает вмешательство Москвы в конфликт, а также то, что Россия его использовала, но ее действия не были первопричиной. Кроме того, он отметил отсутствие у Москвы сверхзадачи устроить на Донбассе второй Крым, заявив, что репликации крымского опыта здесь не будет, Россия к каждому конфликту на постсоветском пространстве подходит индивидуально: Крым – одно, Карабах – другое, Абхазия – третье, есть разные подходы к этим вопросам.

Какой возможен подход к Беларуси, которой Россия недавно предлагала в том числе и неприемлемые условия углубленной интеграции, и есть ли такой сценарий, - четкого ответа нет.

Задача-минимум для Беларуси – не оказаться территорией, где Россия начнет выяснять отношения с Западом, как это происходит сейчас на Украине.

План по экономической интеграции разрабатывают под грифом ДСП и собираются подписать его 8 декабря. В ответ на требования общественности его предъявить, просят не беспокоиться, уверяя, что суверенитету Беларуси это не угрожает.

В отличие от Украины, Грузии и других стран, которые уповают на международную поддержку в решении конфликтов на их территории, Беларусь может рассчитывать разве что на символические заявления в отстаивании своего суверенитета. Ведь предложения Москвы так или иначе укладываются в договор о создании Союзного Государства, и два десятка лет спор идет об очередности шагов. (Как, к слову и в случае с очередностью мер по урегулированию конфликта на Донбассе.)

Другой вопрос, что Договор подписан 20 лет назад. За эти годы многое изменилось. Помимо интересов Лукашенко, желающего оставаться президентом суверенной европейской страны, а не губернатором северо-западного края, есть еще интересы 9 млн белорусов. В том числе выросшего за это время нового поколения, значительная часть которого понятия не имеет, что такое духовные скрепы, как и не имеет никаких сантиментов в отношении России. Зато в состоянии сравнивать уровень жизни в странах-соседях на востоке и на западе. Другие поколения белорусов вполне устраивает нынешний статус-кво – открытые границы, добрососедское сотрудничество. Желание жить в своем суверенном государстве – единственный вопрос, по которому в Беларуси есть консенсус.