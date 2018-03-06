Философ, автор книги "Партизанская борьба в Литве" Кястутис Гирнюс говорит, что внимание, которое уделяется в этой связи А. Раманаускасу-Ванагасу, свидетельствует о том, что литовцы становятся более открытыми в оценках истории своей страны, потому что партизанское движение долгие годы было в забвении.
"Отчасти существовала национальная амнезия, потому что это важный, но и неоднозначный период. Я думаю, что внимание к Раманаускасу - это попытка более открыто отнестись к своему прошлому и признать, что были и геройство, и люди, которые были готовы жертвовать собой и бороться за независимость Литвы", - сказал во вторник BNS философ К. Гирнюс.
По его мнению, более открыть говорить о партизанах в Литве стали последние пять лет. Молчание, которое имело место раньше, он объяснил нежеланием бывших коммунистов признать, что в годы оккупации был и другой путь.
"Это была чувствительная тема. Главная причина - это нежелание правящих признать, что был и другой путь - не только работать для Литвы по указке Москвы. Здесь мы отличаемся от французов, которые тут же создали образ борющейся Франции, хотя боролись меньше и позже, чем было объявлено. Тема острая и из-за жертв среди гражданского населения", - сказал К. Гирнюс.
С целью подчеркнуть значение партизанского сопротивления в борьбе с советской оккупации, сейм объявил 2018 год годом А. Раманаускаса-Ванагаса.
"Ванагас - один из тех людей, которые решили, что нужно бороться за свободу Литвы, хотя вероятность успеха была низкой, а вероятность погибнуть в неравное борьбе - высокой. Бывают такие моменты, когда человеку приходится выбирать", - сказал К. Гирнюс.
Работая педагогом в Алитусской учительской семинарии, А. Раманаускас-Ванагас попал в руки советской госбезопасности. Ему пришлось выбирать - стать тайным сотрудником или уйти в лес, и он предпочел путь борьбы.
По словам К. Гирнюса, в 1944 году, когда началось партизанское сопротивление, литовцы были зрелой нацией, которая не хотела жить в рабстве, поэтому поддержка партизан была сильной.
Большинство партизан ушли в лес в надежде на то, что, оказывая сопротивление советской оккупации, они дождутся интервенции Запада и не позволят Советскому Союзу занять те территории, за которые Запад боролся против нацистов. Однако уже в 1948-1949 годах было ясно, что интервенции не будет.
И все же, по словам К. Гирнюса, большинство партизан все равно не сложили оружие и продолжали если не вооруженную борьбу, то попытки поддерживать идею независимости.
"Партизаны ушли в лес в надежде, что хотя бы этим дадут сигнал западному миру, что Литва хочет своей независимости, готова за нее бороться. Иными словами, дадут сигнал, чтобы Запад пришел и помог. И это нельзя отрицать", - сказал К. Гирнюс.
А. Раманаускас-Ванагас командовал партизанами Дзукии, в 1949 году вместе с другими партизанскими командирами он подписал Декларацию движения борьбы за свободу Литвы.
Вооруженная борьба за восстановление независимости России велась с 1944 года до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был схвачен в 1956 году, подвергнуть жестоким пыткам, а спустя год был казнен советской властью.
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