Йонас Милюковас. Здоровье и лекарства

Этих лекарств, к сожалению, в аптеках Литвы нет. И нет даже аналогов этих препаратов. Таким образом, хорошо лечить некоторые болезни литовские врачи просто не могут. Это как если бы в Литве не было пульмонологов или аллергологов и лечить аллергию или пневмонию приходилось бы гражданам Литвы в Германии или Франции.
Почему это происходит?
Для того чтобы лекарство появилось в аптеке, оно должно быть разрешено к продаже. И причина отсутствия лекарств в том, что фармкомпаниям не выгодно получать национальное литовское разрешение и лицензировать лекарство в Литве. Здесь слишком мало жителей, мало покупателей. Лицензирование стоит дорого, и возврат затрат на получение разрешений становится проблематичен и долог.
При этом решение проблемы сертификации лежит на поверхности. Нужно всего лишь автоматически признавать национальные сертификаты на лекарства таких стран, как государства ЕС, Канада, Австралия и США. Конечно, если эти лекарства произведены в этих странах.
Если мы доверяем британским, швейцарским, эстонским, бельгийским, германским институтам, ученым и государственным контрольным службам, то не нужно тратить деньги налогоплательщиков на зарплату проверяющих в Литве, тратить деньги фирм на сертификацию. И тогда фирмы привезут к нам много хороших и эффективных лекарств.
Единственное требование, которое имеет смысл предъявлять к фармкомпаниям – перевод на литовский язык национальных сертификационных документов и аннотации к лекарству.
Отмена избыточных проверок и регулирования позволит создать в аптеках Литвы большой спектр различных эффективных лекарственных препаратов, позволит снизить цены на лекарства для потребителя, расширит арсенал средств, которыми может пользоваться врач, и в результате улучшит качество медицинского обслуживания населения.
Для жителей и врачей Литвы нужно предоставить выбор. Если мы в ЕС, то давайте будем доверять сертификационным службам других стран ЕС. Это позволит нашим жителям жить лучше и лечить свои болезни быстрее и эффективнее.
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