В прошлое воскресенье, сидя в баре в центре Москвы, за одним столом с парой ребят из Болгарии (хотя Болгария не играет, они приехали посмотреть чемпионат) в окружении болельщиков из разных стран – Мексики, Германии, Швейцарии, Аргентины и еще бог знает откуда – я вдруг понял, что если бы не меню на русском, нацарапанное на грифельной доске, и голос комментатора, то по видео или фото из этого бара догадаться, в какой именно европейской столице мы находимся, было бы сложно.

На мой взгляд, это превращение происходит, в первую очередь, благодаря тому, что новые поколения, не знавшие «совка», постепенно, год за годом, на бытовом уровне вытесняют советское и раннепостсоветское прошлое. За стойкой бара, в котором я смотрел вчера матч Бразилия - Швейцария, стояла не буфетчица из разряда «вас много, а я одна», а татуированные миллениалы, выросшие на совсем другой культуре обслуживания. К сожалению, чей Крым, решают не они – пока не они – а безнадёжно устаревшие, забуревшие дяденьки и тетеньки из двадцатого века, современники пресловутой буфетчицы, которым уже давно пора на пенсию.

И тут дело не столько в возрасте, сколько в нарастающей скорости изменений: я убеждён, что на пенсию надо отправлять не в 65, как предусматривают последние решения российского правительства, а в 40, потому что в наше время уже устарело подавляющее большинство даже сорокалетних – и я не исключение. Самое умное, что могут сделать и делают условные капковы – это не мешать молодым, тогда и начинает приходить в соответствующее XXI веку состояние городская среда, которая в долгосрочной перспективе оказывает на политическое развитие страны гораздо большее влияние, чем высокооплачиваемые клоуны из цирка под названием «Государственная Дума Российской Федерации».

Ещё одно важное наблюдение: несмотря на то, что последние несколько лет в головах российских граждан насаждается окопное сознание, я не видел даже намека на агрессивное отношение к иностранцам, заполонившим российскую столицу, со стороны москвичей. По тому, что я слышу из других городов, где проходит чемпионат, складывается впечатление, что там тоже отношение к болельщикам из других стран, в том числе, входящих в НАТО, вполне дружелюбное.

Чемпионат сам по себе, конечно, не является двигателем прогресса принимающих его российских городов. Но это отличная возможность сделать замеры уровня этого прогресса, посмотрев на Россию глазами прибывших сюда в массовых количествах иностранцев. И, судя по их первым впечатлениям, результаты этих замеров внушают надежду.

И ещё пара слов о Крыме, потому что, говоря о «путинском чемпионате», невозможно забыть о российской агрессии против Украины. Обоснованность призывов бойкотировать чемпионат из-за этого обстоятельства мне представляется вполне очевидной, равно как и тщетность этих призывов. Но то, как выглядят сегодня города-хозяева чемпионата через смешные фанатские темные и пусть даже местами розовые очки их гостей со всего света, наводит меня на мысли о том, что придет время, и решать судьбу Крыма будут те поколения, которые сегодня наливают пиво этим гостям, тусуются с ними по клубам и братаются с ними на улицах. Без них, я уверен, не было бы этой аполитичной (если не космополитичной) атмосферы то ли фестиваля (не только молодежи и студентов), то ли карнавала (тоже не только бразильского) – атмосферы, разливающейся бурными потоками по улицам российских городов и захватывающей всех, включая полицейских и нацгвардейцев, вдруг ставших доброжелательными, вежливыми, готовыми помочь, и даже освоивших несколько фраз на языке потенциального противника. Мне кажется, что когда придет их время решать, время этих новых поколений, вопрос будет уже не в том, чей Крым – российский или украинский. Вопрос будет лежать совсем в другой парадигме, потому что, в отличие от застрявших в прошлом тысячелетии «геополитиков», они живут совсем другими интересами и ценностями.

Чемпионат мира должен был стать праздником «победившего путинизма», но выходит так, что «коллективный Путин» – все эти чекисты, чиновники, директора государственных компаний, депутаты и т.д. – на самом деле, чужие на этом празднике, показывающем, что людям гораздо больше нравится жить в мире без границ и ксенофобии (это научный термин, определяющий то, что принято называть «скрепами»), чем в осажденной фашистами нетрадиционной сексуальной ориентации крепости.

Ему, «коллективному Путину» (и не только коллективному), конечно, хочется думать, что победа России в первом матче чемпионата – это его победа, но его игра идет на совсем другом поле, с противником куда сильнее сборной Саудовской Аравии. Имя этому противнику – исторический прогресс, и если даже к концу второго тайма кому-то удается вести против него в счете, дополнительное время всегда расставляет все на свои места.