Дорогие жители Литвы!

Члены Сейма, гости, дипломаты!

Я рада, что могу сегодня выполнить свой конституционный долг – выступить с годовым докладом о ситуации в Литве, о внутренней и внешней политике Литвы, как это предусмотрено статьей 84 Конституции.

Сегодня, за месяц до передачи дел новому руководителю страны, я хочу поговорить о зрелости нашего государства, демократии, общества и политики, к чему мы все вместе стремились все эти десять лет.

Несмотря на то, что были и конфликты, и споры, и что мы толкались в разных «пузырях», анализ полного драматизма десятилетия позволяет заявить, что с государством в целом всё в порядке. Мы стремительно учимся жить в условиях Свободы. Все вместе.

Литовская земля вместе с останками партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса вернула нам непоколебимый дух борьбы и сопротивления.

Литва, словно зеркало, которое отражает нас самих. В нем я вижу много самопожертвования и небезразличных людей.

О зрелости нашего государства свидетельствует международное признание Литвы. Имя Литвы сегодня произносят с уважением и доверием. Наш голос имеет вес в Европейском союзе и НАТО, литовские идеи способствуют построению более мирного и современного мира.

То, что к освободившемуся самостоятельному государству так относится мир, как сейчас, – значимое наше общее достижение.

Способность действовать ответственно, открытая и прямая позиция, а не потакание делает нас заметными на геополитическом пространстве. Основанная на ценностях и доверии, а не на страхе или покорности внешняя политика позволила Литве снискать уважение.

Международный порядок меняется и нам следует сохранить ценностный стержень. Это всегда приносит более высокую отдачу, чем попытки угодить кому-либо. Мир уже знает – вертеть Литвой не удастся, но Литве можно доверять.

Тем не менее как бы ни менялся мир, с какими бы опасностями ни сталкивалась Свобода, только лишь наше собственное политическое самоопределение покажет степень нашей готовности защищаться и отстаивать фундаментальные ценности.

Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползучими угрозами, которые сделают нас заложниками, когда придется выбирать между плохим и очень опасным.

Новые вызовы в области безопасности, мирового порядка, прав человека, торговли и изменения климата требуют пересмотра деятельности международных организаций. И в этом вопросе Литва – не пассивный наблюдатель, а один из инициаторов перемен.

Мы должны и впредь оставаться Колоколом свободы в международной политике.

Поэтому безоговорочная поддержка украинского народа и такое же безоговорочное осуждение агрессора – будь то Крым, Керченский пролив или применение химического оружия в Соединенном Королевстве – должны оставаться нашей стратегической позицией.

Уже 15 лет наша страна – член Европейского союза. Поэтому безопасная, конкурентоспособная и влиятельная Европа – это и наша ответственность. Литва не только работает по европейской повестке дня, но и ее формирует, так как нам есть что предложить для будущего Европы.

Наши идеи участвуют в создании кибернетического щита безопасности ЕС, уникальные литовские продукты, такие как проект по разоблачению фейков Demaskuok («Разоблачай»), помогают всему Евросоюзу в борьбе с дезинформацией и враждебной пропагандой. Литовским опытом в области запуска СПГ-терминала, который помог нам обеспечить альтернативные пути поставок газа, пользуются и другие страны мира.

Наши вызовы становятся общей заботой и вызовами всей Европы. Европа – это мы.

С Европейской комиссией уже подписано политическое соглашение о синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Западной Европы, а в этом месяце в Брюсселе, когда я буду на заседании Европейского совета, мы подпишем более детальное соглашение. Поэтому не надо оглядываться назад, на Восток, мы прекрасно знаем, что в кольце БРЭЛЛ из московских диспетчерских по проводам течет не только электричество, но и политическое влияние.

Как и в случае с Белорусской АЭС. Страны – члены Конвенции Эспо признали, что она построена на небезопасной площадке. Речь идет не о безопасности станции, речь идет о небезопасной площадке. Значит, на ней не может функционировать ни одна электростанция. Следует и дальше добиваться полного закрытия Белорусской АЭС.

Не надо оглядываться назад, нужно думать о Литве, какой она будет еще через 30 лет.

Мы живем в действительно хорошее время, только не надо самим себе создавать проблемы лишь потому, что появляется желание или энтузиазм что-то делать по-другому, разрушать, а не создавать.

Новейшие исследования выявили тревожную истину: за последние два года значительно снизилось доверие инвесторов к экономике нашей страны. Наибольшее негативное влияние на настроения инвесторов оказали неоднозначные решения и заявления властей.

Запреты и апокалиптические сценарии, которые стряпает часть правящих, вызывают беспокойство не только у иностранных инвесторов.

Это обрекает страну на бесконечные эксперименты с ваучерами, ступенями пенсионного накопления, моделями образования, мутациями больниц и «зеркальными» министерствами.

Люди ждут ясности и стабильности. Реформы не могут продолжаться четверть века – именно столько длится реформа системы образования. Экспериментируя над собственными детьми, мы рискуем будущим страны.

У нас огромный потенциал в области биологических, кибернетических и информационных технологий, в секторах услуг и производства. Скорость Интернета в Литве становится второй гордостью после баскетбола, а по уровню развития электронных услуг мы входим в топ-5 самых прогрессивных государств – членов Евросоюза. В последние пару лет отличительной особенностью экономики Литвы в мире стал сектор финансовых технологий – у нас более 170 финтех-компаний. У некоторых это вызывает аллергию, а у мира – изумление и гордость за нас. На данный момент мы являемся лидерами в регионе.

На фоне развития искусственного интеллекта в мире Литва приобретает известность как хорошее место для инновационных инвестиций. В этом году в Давосе была достигнута договоренность об открытии бизнес-инкубаторов ЦЕРН в Вильнюсе и Каунасе – это исторический шанс для Литвы стать самым прогрессивным центром технологических разработок в Северной Европе.

Открытия литовских студентов по использованию искусственного интеллекта и успехи наших школьников в области робототехники уже сейчас удивляют всю Европу. Они возвращаются победителями. Мир ждет инновационных решений в борьбе с болезнями, фейковыми новостями, изменением климата.

Наши ученые способны предложить открытия, которые нужны не только для экономики страны, но и обеспечения безопасности в мире.

Именно это может изменить структуру экономики государства и разжечь азарт к ускоренному развитию, когда мы наблюдаем замедление роста экономики.

Однако новой нефтью сегодня становятся не только ум, но и данные человека. Поэтому чем дольше мы будем топтаться на месте с вопросом политики открытых данных, оправдывая государственную торговлю данными с непрозрачными расценками и бесконтрольными потоками информации, тем сильнее мы отстанем от темпа развития мира.

Уважаемые!

В зрелых демократиях смена власти проходит цивилизованно, слаженно и с обеспечением преемственности.

Предварительные требования, предъявляемые к уровню профессионализма и прозрачности, позволили нам защититься от кризисов управления государством, которые мы испытали в начале независимости, когда в течение 19 лет сменилось 14 правительств.

За последние десять лет при более стабильной ситуации мы смогли принять стратегически важные для развития государства решения в таких областях, как:

повышение уровня прозрачности судов и правоохранительной деятельности;

борьба с политической и олигархической коррупцией;

укрепление энергетической и экономической независимости страны;

обеспечение военной безопасности;

проведение опирающейся на интересы страны и национальное достоинство внешней политики;

повышение социальной безопасности человека несмотря на то, что мы не смогли добиться значительного снижения уровня неравенства.

Однако 64 процента населения до сих пор недовольны эффективностью демократии, у людей нет доверия к партиям, Сейму и Правительству.

Политическая глухота, неуважение к правам человека, пренебрежение принципами демократии и верховенства права, навязываемые с позиции силы решения, желание контролировать средства массовой информации, правоохранительные и все независимые органы, попрание Конституции, воинственная высокомерность – всё это ведет к деструкции в стране.

Когда политика мельчает до примитивного преследования критиков, когда на смену политической культуре приходит демонстрация мышц, когда людей игнорируют, а оппонентов шантажируют, конструктивная работа становится невозможной.

Демонстрируемое на высшем уровне неуважение к человеку, его правам и свободам не повышает доверия ни к государству, ни к демократии. Недоверие порождает язык, на котором мы не можем договориться.

Если мы избавимся от склонности презирать других, если научимся слышать и сотрудничать, то станем намного сильнее.

Перебранки и политическое хамство не могут стать традицией литовского парламентаризма, в которой не остается места для серьезной дискуссии и более глубокого анализа проблем.

Число членов Сейма не изменит качества парламентской работы. Только если мы сами будем меняться и совершенствоваться, мы сможем добиться гораздо большего в Литве, Европе и мире.

Парламентские партии, которые более решительно открыли свои двери для молодежи, вступают в качественно новый этап развития. Традиционные партии, выдержавшие испытание выборами в органы местного самоуправления, дают надежду на стабилизацию партийной системы – она очистилась, приняла новых людей и уже поднимается на ноги.

В политике происходит смена не только поколений, но и ценностей.

Доверие к своим избранным политикам и их решениям является очень важным.

Несмотря на то, что у нашей демократии есть недостатки и до уровня стран Северной Европы еще нужно многое сделать, мир к нам относится как к европейскому, демократическому и правовому государству, а наши города называет космополитическими и современными.

Нас удостоили Вестфальской премии мира за исключительный пример демократического развития и вклад в мирное развитие континента.

Благодаря визиту Папы Римского мир узнал о нас, как о стране молодых, амбициозных, достойных, чутких и очень сильных людей. Надежда, которая исходит от Литвы, большая ценность для всего мира.

Мы избрали нового президента и членов Европейского парламента, еще раз подвергнув проверке свои ценностные убеждения и индекс свободы. Мы научились думать своей головой, олигархическое влияние или дешевые популистские обещания всё меньше определяют наш выбор.

Несмотря на то, что мечта некоторых политиков – президент, который молчит, со всем соглашается и не мешает работать, люди хотят иметь руководителя, защищающего их интересы, конституционные и общечеловеческие ценности. Надеюсь, что новый президент оправдает ожидания жителей Литвы, и я ему этого искренне желаю.

Уважаемые!

Мы шагнули далеко вперед по сравнению со многими странами в области обеспечения фундаментальных принципов правового государства – Конституции и верховенства права. Однако правовая система нашего государства не перестает и не перестанет сталкиваться с вызовами.

Борьба с Конституцией становится более популярной, чем борьба с коррупцией.

Мы пережили беспрецедентное посягательство на главу I Конституции, которая защищает фундаментальные для государства и народа конституционные ценности – язык, суверенитет, территориальную целостность.

Стремлений переписать Конституцию или попрать закрепленные в ней ценности, подгоняя ее под интересы одной конкретной группы, было много – от беспредельных строек в лесах, номенклатурных привилегий, ограничения свободы слова до попыток изменить порядок назначения генерального прокурора или снизить действующую планку при проведении референдумов.

В прошлом году в Конституционный суд поступили обращения по поводу 33 возможно антиконституционных правовых актов. Когда наконец будет узаконена индивидуальная конституционная жалоба, рабочая нагрузка этого суда увеличится, однако, это хорошо, потому что зачастую он является последней инстанцией, способной остановить произвол наших политиков, так как «Конституция по потребностям» может неузнаваемо изменить лицо правового государства и вернуть страну во времена покупаемой справедливости и правового нигилизма.

Адаптируясь к нормам международного права и европейским правовым ценностям, реформируя свои правоохранительные органы, суды, прокуратуру, совершенствуя кодексы, принимая более прогрессивные законы, мы создали действительно западную правовую систему.

В ЕС нас хвалят за прозрачный и жесткий отбор судей. Судьи и прокуроры нового поколения уже избавляются не только от кланового гнета, но и зависимости от политиков и старых коррупционных привычек.

Потребовалось много лет, чтобы правоохранительные органы наконец освободились от страха кому-то не угодить, избавились от телефонного права, прекратили покрывать своих.

Мы подсчитываем не только дела века – мы избавляемся и от безнаказанности: даже 92 процента обвиняемых были осуждены за коррупционные деяния в судах первой инстанции.

Степень восприятия независимости судов в Литве не низкая, однако, согласно общественному мнению наибольшую угрозу их независимости представляют попытки политиков и других органов власти оказать влияние на суды, а также давление, исходящее от бизнеса и других групп интересов.

Имели место многократные попытки вовлечь правоохранительные структуры в политические процессы – подключить к предвыборной борьбе или к войне с оппонентами.

Независимость правоохранительных органов – огромное достижение, ее необходимо защищать и сохранять.

Мы видим и периодически возникающее желание контролировать средства массовой информации. За последние три года – десять предложений, ограничивающих работу журналистов. Чтобы защититься от критики были предприняты антиконституционные попытки политизировать даже независимого общественного вещателя.

Свобода слова – это СВОБОДА. Поэтому это – вопрос национальной безопасности. Для нас и для государства.

Нетерпимая к критике власть с удовольствием надела бы намордник не только на СМИ, но и на творческих лиц с твердой позицией, чьи прямые и убедительные речи поднимают дух народа, заставляют мыслить критически, повышают взаимное доверие.

Именно из искусства, музыки, кино и литературы, неравнодушных к вызовам, стоящим перед государством и миром, рождаются такие произведения, как «Gloria Литве». В прошлом году на праздновании столетия восстановления нашего государства, когда я стояла рядом с гостями, президентами из соседних стран и они с восхищением, а я с гордостью слушали «Gloria Литве», я подумала, что только Литва могла создать такое произведение, которое учит уважать прошлое, укрепляет ценностный стержень народа, искореняет равнодушие, воспитывает чувство патриотизма и ответственности за будущее своей страны. Мы можем гордиться своей культурой, нам есть с чем ее сравнивать.

Литву прославляют мировые оперные оскары, золотые львы Венецианской биеннале и самая талантливая в мире баттута.

А ночи музеев, фестивали уличной музыки, весна поэзии, кино под открытым небом, умная библиотека, необычные пространства – это не зарубежье. Мы говорим о Литве. Это обилие качественных литовских культурных мероприятий и наша творческая свобода без каких-либо рамок.

Уважаемые!

Мы свободны лишь настолько, насколько признаем свободу другого человека.

Каждый хочет чувствовать себя достойно и в безопасности в любой стране, рассчитывая на уважительное, человеческое к себе отношение.

Простая человечность и в политике, и во взаимоотношениях может сотворить чудеса.

Плеть надзирателя и указания что следует есть, когда пить, где лечиться и с кем встречаться не создадут свободного и гармоничного общества.

Уважение к тому, кто мыслит и живет по-другому, иначе выглядит, меньше имеет, большего достиг, равные возможности, защита частной жизни человека, свобода выбора – вот что делает нас привлекательным государством для себя и для других.

Трансформация общества в нашей стране происходит очень быстро, уровень сознательности людей значительно превзошел уровень зрелости политики и политиков.

Международные эксперты в обществе Литвы видят большой потенциал социального капитала и прогнозируют нам хорошее будущее, если только научимся действовать коллективно и добиваться общих целей.

Поэтому у национальной кампании «За безопасную Литву» нет конца. Я очень надеюсь, что новый президент и его команда продолжат эту кампанию. За три года было зарегистрировано почти тысяча инициатив, направленных на снижение насилия, вредных зависимостей, уровня самоубийств, на поощрение воспитания в приемной семье и усыновление. К этим инициативам уже присоединились все 60 самоуправлений, неправительственные организации, более 70 компаний социально-ответственного бизнеса, дипломатические представительства, международные организации, СМИ, послами кампании стали известные в стране люди.

Невозможно подсчитать сколько раз полученный по телефону «Родительской линии» совет помог убрать ремень, что происходит в голове ребенка, когда детский дом ему заменяет семья, а улицу – центр дневного пребывания или впервые увиденное море, с какой уверенностью в себе горят глаза избавившейся от насилия женщины.

Только благодаря построению взаимных связей мы станем силой, которая определит будущее Литвы, которой не страшны ни внутренние, ни внешние угрозы.

Неравнодушное, открытое и опирающееся на взаимное доверие общество будет способно объединить свои усилия для принятия самых сложных решений. Это главный ключ к успешной Литве.

Дорогие жители Литвы!

Именно ваше доверие придавало мне сил все эти десять лет.

Веря в Литву и в вас, я искала необходимые для государства решения так, как могла.

Благодарю всех, кто стал моим соратником и единомышленником.

Благодарю и тех, кто высказывал критические замечания. Вы все мне помогали и учили каждый день.

Для меня было большим вызовом и огромной честью служить Литовскому государству и его народу.

Спасибо всем.