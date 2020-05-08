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Пока в Европейском парламенте продолжаются процедуры принятия весьма неоднозначного Пакета мобильности, некоторые политики начали утверждать, что этот документ позволит сохранить рабочие места тем гражданам Литвы, которых вытесняют водители-иммигранты, согласные работать за гораздо меньшую зарплату.
Gintaras Čiužas
Gintaras Čiužas
© Asmeninio archyvo nuotr.

Как председатель Балтийского транспортного профсоюза Solidarumas («Солидарность»), в котором также состоит много иностранных водителей, трудоустроенных на литовских предприятиях, я обеспокоен такими заявлениями, поскольку они могут привести к противопоставлению и розни между литовскими и иностранными гражданами.

В публичных социальных сетях и СМИ мы видим и лично получаем множество неприятных реплик от граждан Литвы, выражающих недовольство засильем работников из третьих стран в литовском транспортном секторе. Авторы этих высказываний считают, что иностранные водители отнимают у них работу, в результате чего литовские граждане вынуждены отправляться на заработки за рубеж.

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Мы хотим обратить внимание на статистические данные, согласно которым число литовских граждан, работающих на местных транспортных предприятиях, вот уже несколько лет практически не меняется и составляет около 20 тыс. человек. А водителей из третьих стран принимают на работу на фоне расширения литовского транспортного сектора, т. е. в целях удовлетворения растущей потребности в водителях тягачей.

Эту статистику найти несложно, она общедоступна. Как мы видим, эти цифры не слишком соотносятся со скандальными заявлениями, направленными на привлечение внимания.

Иностранные работники тяжело трудятся и вносят свой вклад в развитие нашей экономики, они платят налоги нашему государству, хотя на лечение едут домой, в свою страну, где потом будут получать свои пенсии и социальные пособия. Таким образом, литовские налоги этих работников идут исключительно на пенсии и обязательное медицинское страхование граждан Литвы. Поэтому нам следует быть более терпимыми к этим людям.

Между тем их обвиняют чуть ли не в краже работы у граждан Литвы, убеждая нас, что так предприятия наживаются за счет дешевой рабочей силы, хотя в нашем государстве просто нет необходимого количества работников, а размер заработной платы регламентируется законодательством.

Да, возможно, зарплата водителя в Литве не такая высокая, как в Германии или Франции, как у учителей, врачей, членов Сейма и представителей множества других профессий. Однако мы должны единогласно выступить за «европеизацию» заработной платы вместо обвинений в «краже» рабочих мест.

Говоря о размере заработной платы, не следует умалять заслуги иностранных работников, которые вносят свой вклад в благосостояние нашей страны – ошибкой будет считать, что это из-за них наши зарплаты ниже, чем в более богатых странах.

Тем более что вряд ли у нас самих есть моральное право бросаться такими обвинениями в адрес украинцев, белорусов и других иностранцев, работающих в Литве, тем временем как сотни тысяч литовцев уехали за рубеж в поисках более высоких зарплат.

Я не могу говорить от лица всех литовских транспортных предприятий, но, по моим сведениям, в большинстве из них заработная плата водителя не зависит от его гражданства. Точно как на какой-нибудь норвежской рыбной фабрике, где литовцы и норвежцы работают за одну и ту же зарплату. Разве что норвежцы не слишком охотно берутся за такую работу, в связи с чем она достается литовцам и другим иммигрантам. Такая же ситуация складывается и с водителями дальних рейсов – в Литве не так уж и много людей, которые согласны проводить большую часть года, мотаясь по дорогам за рулем тягача, тем более, что в Литве есть и другие вакансии.

Я, как председатель Балтийского транспортного профсоюза Solidarumas, надеюсь, что Пакет мобильности, который сейчас рассматривается в Европейском парламенте, и грядущие выборы не станут предлогом для разжигания розни между водителями-гражданами разных стран.

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