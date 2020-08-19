На самом деле, о нем в Украине знают не так уж и много: жесткий лидер, который распекает своих чиновников. "Там парадок", - кто с иронией, а кто и с завистью говорит в Украине о северном соседе. При этом сам белорусский лидер популярен: согласно опросам социологической группы "Рейтинг", в ноябре прошлого года ему симпатизировали 66% опрошенных украинцев. О репрессиях, политзаключенных, белорусских добровольцах, которые воевали на Донбассе за Украину знает лишь узкий круг посвященных, кто лично общается с представителями "другой Беларуси".

Примерно такой же багаж представлений о Беларуси, похоже, и у Владимира Зеленского. Он сам в первые месяцы своего правления пытался подражать Лукашенко: кричал на подчиненных, называл "разбойниками", словом, старался понравится избирателям еще больше. Но со временем тактику поменял и примерял на себя более демократичный имидж, потому как даже подражая диктатору, он ничуть не приблизился ни к росту популярности (рейтинги Зеленского продолжают "свободное падение"), ни к повышению дисциплины даже внутри президентской партии, не говоря уже о мэрах городов, которые нередко открыто саботируют волю главы государства, особенно когда речь идет об ужесточении карантинных мероприятий.

Президентские выборы в Беларуси имели два "знамения" для Украины. Первое: задержание под Минском боевиков ЧВК "Вагнер", среди которых было немало тех, кто воевал на стороне боевиков на Донбассе. Украинская сторона потребовала их экстрадиции, 11 августа Офис генерального прокурора отправил соответствующий запрос в Минск. Но Лукашенко, как известно, отпустил вагнеровцев в Россию, чем не на штуку прогневил официальный Киев. 17 августа впервые в истории отношений двух стран Украина вызвала в МИД своего посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций.

"Этот шаг (выдача вагнеровцев в РФ – Ред) подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем заявлении, - Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и для региональной в целом исходят из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях". Владимир Зеленский назвал такой шаг Минска недружественным и некорректным.

Второе "знамение": интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с Александром Лукашенко. Комплиментарное по своей сути оно в значительной степени "отбелило"белорусского лидера накануне выборов. Гордон постоянно подводил своего собеседника в мысли о том, что, если бы в Украине президентом был Лукашенко (или такой, как Лукашенко), мы никогда не потеряли бы Крым. Вероятно, одной из целей такого интервью было повышение популярности Александра Лукашенко на всем постсоветском пространстве (включая, безусловно, и саму Беларусь). Но, похоже, эта технология поломалась. На президентских выборах 2019-го Дмитрию Гордону одним развернутым интервью удалось вернуть из политического небытия Игоря Смешко, бывшего (во времена Леонида Кучмы) главы спецслужбы, который занял шестое место в гонке, опередив одиозного Олега Ляшко или представителя националистических сил Руслана Кошулинского. Задача с Лукашенко была более амбициозной, но, похоже, невыполнимой.

В интервью Гордону Лукашенко сказал о Зеленском "Володя - хороший". Президенты действительно встречались друг с другом, и встречи эти были довольно теплыми. Возможно, бывший комик и бывший директор совхоза нашли общий язык, несмотря на разницу в возрасте и политическом стаже. Главный вопрос двусторонних отношений с 2014-го заключается в том, позволит ли Беларусь размещать на своей территории новые российские военный базы, сможет ли использовать РФ территорию своего союзника как плацдарм для удара по Украине. Лукашенко всегда пафосно говорил о том, что такое невозможно, он не допустит. Но такие учения, как Запад-2017, вызвали немалое беспокойство как в Украине, так и в Литве. Нынешняя ситуация в Беларуси лишь усиливает эти тревоги. Бывший посол Украины в РБ Роман Бессмертный говорит о том, что возможный военный конфликт в Беларуси может стать началом континентальной войны в Европе. Зеленский даже инициировал закрытое заседание силовиков, чтобы обсудить вопросы безопасности ввиду обострения ситуации в соседней стране.

Владимир Зеленский, похоже, испытал растерянность, узнав о массовых протестах, забастовках и жестком милицейском терроре в Беларуси. Поздравлять Лукашенко с победой, конечно, в Офисе президента Украины никто не советовал, но и реагировать жестко - тоже.

Первое заявление Зеленского по Беларуси была написано в его излюбленном стиле "где-то посередине": призывы к взаимопониманию, толерантности, отказе от насилия. Эдакая попытка быть над битвой и нежелание давать хоть какую-то оценку событиям. Когда же маховик репрессий режима Лукашенко закрутился так, что в тюрьмах оказалась и украинские граждане, Зеленскому пришлось повторно высказаться, и на этот раз призвать "наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия". На слова поддержки гражданскому обществу, в защиту демократических прав и свобод украинский лидер так и не отважился. Вероятно, из осторожности: не захотел сжигать мосты с Лукашенко на случай, если тот все же удержит власть. Сам же белорусский лидер на "комплименты" не скупится. Перечисляя страны, которые якобы угрожают его государству, он кроме уже привычных Польши и Литвы, назвал также и Украину.

Главный "удар" на белорусском направлении держит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Кроме уже упомянутого заявления по вагнеровцам, он присоединился к заявлению глав МИДов "Люблинского треугольника". Роль Кулебы – это что-то вроде "отдать кесарю кесарево". Отношения с Евросоюзом важны для Киева, и на уровне дипломатии он поддержит общий нарратив относительно Беларуси. Сам же президент оставит себе "место для маневра", хотя, учитывая санкции против режима Лукашенко, это маневр вряд ли понадобится.

Что касается правящей партии "Слуга народа", то ее представители высказали прямо противоположные точки зрения относительно событий в Беларуси. Глава парламентского комитета по внешней политике совместно с группой депутатов подписали заявление, в котором открыто назвали сфальсифицированными результаты президентских выборов в РБ. В тоже время их однопартиец из так называемой группы Коломойского Александр Дубинский поздравили Лукашенко с победой.

Ожидаемой стала и реакция пророссийских сил: они в один голос поддержали белорусского диктатора, призвали "не допустить Майдана" и тому подобное. Оппозиционные силы проевропейского толка однозначно поддержали протесты в Беларуси, организовали ряд акций солидарности и призвали власти не признавать результаты, объявленные белорусским Центризбиркомом.

В Украине сегодня много говорят о Беларуси, подписываются на тематические группы в соцсетях. Эмпатия к протестующим довольно высока. Что же касается ожиданий, то многие из них тревожны. Введет ли Россия войска в Беларусь, способен ли Лукашенко на новые репрессии, какой будет внешняя политика нового лидера, которого изберут в случае падения диктатуры? Эти вопросы в Украине сейчас волнуют многих. Оптимисты же говорят о грядущем воплощении Балто-Черноморского союза, о котором так долго теоретизировали умы во многих странах.