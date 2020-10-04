Большинство школьников переносят КОВИД в легкой форме. И вроде бы не о чем беспокоится, но именно легкие и бессимптомные случаи КОВИД таят наибольшую опасность для всех жителей Литвы. Именно люди с легкой и бессимптомной формой активно распространяют вирус – ведь эти люди не находятся в самоизоляции, не лежат в больнице, да и просто часто не знают, что являются источником опасности для других людей.

Главным барьером на пути распространения инфекции является карантин. Но невозможно всю страну отправить на карантин. Задача карантина – прервать распространение инфекции, прекратив контакты между людьми. Суть этой меры в том, что чем меньше контактов, чем меньше время каждого контакта, тем меньше у вируса возможность «перебраться» с инфицированного человека на здорового. Но такого результата, в некоторой степени, можно достигнуть и не вводя всеобщий карантин.

Что для этого может сделать школа, сохраняя темп и качество обучения? Может ли школа уменьшить количество и время контактов?

Может. И в какой-то мере это будет напоминать полную или частичную удаленную работу на предприятиях «взрослых» жителей Литвы.

На время эпидемии школе имеет смысл отойти от принципов обязательного посещения уроков и наказаний за прогулы. Школа должна ввести принцип свободного посещения. Очное школьное обучение – это рудимент и автоматизм прошлого века.

Все дети разные. Кто-то успешно учится самостоятельно и ходит в школу лишь потому, что «надо». Кто-то не учится ни в школе, ни дома. Кто-то не может обойтись без посещения школы и непосредственного общения с учителем. А кому-то нужно посещать лишь некоторые, сложные для него, уроки, а с остальными он легко справляется сам, дома.

Как должен выглядеть принцип свободного посещения школы?

1. Ученики, которые одинаково учатся дома и в школе, должны иметь право, по заявлению родителей и с согласия директора или классного руководителя, учиться дома и посещать школу только для написания тестов и контрольных.

И это не только успешные ученики, «отличники». Это все ученики, которые учатся дома не хуже, чем в школе.

2. Если какой-то предмет дается ученику легко, то он должен иметь право не приходить на этот урок, особенно, если в расписании это первый (первые) или последний (последние) уроки.

3. Если ученик не может учиться вне стен школы, то он продолжает посещать школу, как и раньше.

Результатом свободного посещения станет уменьшение стресса и микробной нагрузки в классе, снизятся риски инфицирования для школьников, учителей, а также всех жителей страны. И успеваемость, скорее всего, тоже повысится – ведь чем меньше детей на уроке, тем больше внимания учитель может уделить каждому ученику.

Нет никакой необходимости загонять детей в школу и способствовать распространению инфекции. Чем меньше учеников в классе, чем меньше уроков в школе, тем меньше риск распространения инфекции, заражения учеников, учителей, работников школы, родителей и родственников учеников.

Все, что требуется для введения эпидемиологически более безопасного свободного посещения школы - это готовность и желание директоров и чиновников жить в 21-м веке, а не оставаться в прошлом.