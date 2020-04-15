Классический принцип справедливости suum cuique tribuere означает "каждому по его заслугам". Это важно при установке справедливого соотношения между действием и противодействием – работой и зарплатой, нарушением и штрафом, заслугами и поощрениями. Во время карантина правительство Литвы, от нашего имени и во имя нас, послушало экспертов и остановило работу ряда секторов. Актом воли правительство добилось желаемого – контакты между людьми сведены на нет, вирус распространяется медленнее. Но в результате этого акта и его "побочного" действия – многие люди лишились источника существования.

Люди лишились возможности работать, использования своих рук, рабочих инструментов, собственности. Именно ограничение права на собственность ограничение прав здесь имеет решающее значение. Ведь собственность – это не только компания, здание, оборудование, но и рабочие руки, контакты, контракты. Всем этим люди больше не могут пользоваться, не могут это выполнять. Я не берусь оспаривать карантин, ведь это уже свершившийся факт, который дал ожидаемый результат: распространение вируса находится под контролем, коек в больницах достаточно, система здравоохранения может предоставить услуги всем. Ведь людей по-прежнему не обходят стороной инфаркты, инсульты, рак, аппендицит.

Люди, которые вынуждены не работать, по-своему пожертвовали своей работой и заработком – чтобы мы оставались здоровыми. Таков лейтмотив карантина. Поэтому не должен вызывать сомнение факт, что им за это должны заплатить. Карантин не состоялся бы без вынужденного простоя этих людей, и об этом должны были думать сразу, но, к сожалению, это не попало в центр внимания. Еще хуже то, что пострадавших стали унижать разговорами о помощи, за которой они могут обращаться, о кредитах, которые они, быть может, получат. Больно слышать слова утешения, что "выживут сильнейшие". Издания полны историй о людях, которые вложили все свои сбережения и надежды в частные школы, лечебницы, кухни, и сейчас сходят с ума из-за неизвестности, а им отвечают – "выживут сильнейшие". Эта низкая этика не имеет ничего общего с рыночной логикой. Люди ни в чем не провинились, они выполняли распоряжение правительства и своей жертвой способствовали успеху карантина.

Вот, мы гордимся врачами, которые держат свод здравоохранения. Но в борьбе с пандемией этот свод над всеми нами держат и те, кто не может работать. Единственное, что они могут сейчас – стоять и не двигаться, чтобы вместе с врачами удержать свод системы здравоохранения. Странная миссия, но и время необычное.

Поэтому если правительство, действуя от имени граждан, остановила деятельность людей, а пользу от этого получаем все мы, то по принципу справедливости мы обязаны разделять бремя. И это касается не поддержки "домашних хозяйств", не "базовых доходов", не стимулирования спроса или поощрения инвестиций. Нет. Центр здесь - не экономика, а человек. И справедливость общества к нему.

Понятно, что полностью возместить и вернуть status quo невозможно. Но насколько это возможно - обязанность общества и власти компенсировать простой во время карантина. Компенсация должна быть быстрой и автоматической, хотя бы с данного момента. Если у власти нет средств, можно ввести вексели для пострадавших, тогда с их помощью они смогут рассчитываться друг с другом, и цель экономики станет здоровой. На вторичном рынке они смогут получить за свои вексели конкретные, необходимые в данный момент средства. Это послужит согласию, которого так не хватает.

Для восстановления согласия власть должна сказать и примирительное слово, чтобы опасно разгоревшийся конфликт между работниками и работодателями, учителями и родителями, публикой и организаторами концертов, арендаторами и арендодателями прекратился, чтобы люди поняли, что дело не в жадности и несправедливости другой стороны, что все столкнулись с несправедливостью и ее надо добиваться не в отдельных историях, а в центральной точке.

Если аргумент справедливости неактуален, то можно обсудить и другой – пользы. Если сегодня на вашу деятельность карантин не имел прямого воздействия, то это необязательно надолго. Ведь то, что для одного - доходы, для другого - расходы. Все мы связаны невидимыми связями, которые вскоре начнут разрываться, это касается и тех, кто казалось бы далек от карантина.

Все замороженные виды деятельности объединяет одна черта. Пострадавшие – это те, кто нас каждый день кормил, воспитывал наших детей, латал дыры, те, кто пел для нас, утешал и веселил. Очевидно, что после карантина не все вернуться к своей деятельности, ведь офис может быть просрочен, оборудование попало в руки кредиторов, а предприниматель может быть в таком состоянии из-за бремени, что спрячется в какой-нибудь деревне, начнет выращивать морковку, или разводить собак, думая о том, что собаки лучше людей.

Поэтому после карантина мы можем не найти тысячи привычных услуг. Десятки тысяч людей лишатся работы. Не будет столовой, где вы обедали, кружков для детей, а оборудование соседней столовой перейдет в собственность банка. Что тогда? Власть будет трубить, что люди не получают необходимые услуги, начнет сама открывать такой бизнес – внимание, за деньги налогоплательщиков – столовые, мастерские, парикмахерские. Для этого уже готовят почву – Закон о публичном администрировании меняют так, что любое госпредприятие сможет заниматься починкой чайников, предоставлять услуги маникюра и брить мужчинам бороды. И не стоит радоваться тому, что вас будут стричь по 7 евро, а массаж сделают за 12 – появятся спутники таких госуслуг – очереди, блат, доплата. И убыточный бюджет.

Что делать, чтобы не пришли такие мрачные времена? Наша власть платит самозанятым по 257 евро, а те, кто не работает из-за простоя, если повезет, минимум. Никакие другие расходы не компенсируют, это значит, что проблемы уже коснулись и поставщиков услуг. Правда, компаниям обещают кредиты, но их сначала надо получить, потом – отдать, а за неудачу придется расплатиться акциями. Между тем многие страны ЕС компенсируют людям почти всю зарплату, которой они лишились, компаниям без дополнительных просьб в течение 24 или 48 часов переводят компенсацию оборота за несколько месяцев, чтобы они могли выполнять свои обязательства, чтобы не закрылись. И еще дают легкие кредиты под госгарантию. Все это будет стоить триллионы евро.

Если кому-то кажется, что другим странам ЕС это по карману, поскольку они богаты, а Литва – нет, это неправда. У нас одна валюта – евро, эмиссию ее мы не контролируем, и бюджет по большей части связан с ЕС. А это меняет возможности и последствия: мы не можем думать и вести себя как отдельный остров. Экономия Литвы евро не спасет, а наши люди и компании надолго окажутся в нищете. Решения ЕС позволяют компенсировать убытки не только работникам, но и целым секторам, позволяют властям брать кредиты, щедро выплачивать компенсации пострадавшим, перераспределять другие средства и искать другие решения. И все страны уже начали или вот-вот начнут это делать. "Любой ценой", – заявила президент ЕК, развязывая руки национальным властям.

За этим вызовом стоит понимание, что если мы сейчас не заплатим "любую цену", то потом десять лет будем оставаться в яме и цены, которую заплатим, чтобы выбраться из нее, будет еще выше. Каждый день задержки будет стоить нам год стагнации, раздора, безработицы и популизма. Поэтому наши власти, которые экономят на людях, уже сегодня способствуют справедливости в Германии, Дании и др. но не в Литве. Они укрепляют людей, компании, конкурентоспособность экономики там, а не у нас. А инфляции придет к нам, как и в другие страны еврозоны. Действительно ли мы осознаем последствия, точно ли мы хотим такой солидарности? Когда долги стран ЕС вернут обесценившимися деньгами, или вообще спишут, мы будем сожалеть, что позволили тысячам компаний увязнуть в депрессии, десяткам тысяч людей остаться без источника к существованию.