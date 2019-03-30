На улицах Киева в последнюю предвыборную неделю в моде борды без лиц кандидатов в "клубных" цветах с очень лаконичными лозунгами.
P. Porošenko
© AFP / Scanpix

"Думай!", - призывает действующий президент Петр Порошенко, это месседж, направленный прежде всего избирателям Зеленского: мол, стоит ли голосовать эмоциями, легкомысленно поддерживая шоумена, который стал лидером рейтингов? Неожиданно на поле Порошенко сыграл Святослав Вакарчук – рок-музыкант, лидер популярной группы "Океан Эльзы", прослушавший недавно курс лидерства в Стенфорде, - он запустил в соцсетях флешмоб "не голосуй по приколу". В своем обращении, которое предшествовало запуску акции, Вакарчук не называл фамилии ни одного кандидата, но в целом его посыл был таков: к голосованию стоит отнестись серьезно, будущее страны – это не шутка. Флешмоб поддержали как обычные пользователи соцсетей, так и довольно популярные люди: самый известный современный украинский поэт Сергей Жадан, лидеры группы "ДахаБраха" и многие другие. Это нельзя назвать прямой агитацией, но как говорили римляне, sapienti sat, разумному достаточно, чтобы понять за кого и против кого запущен хештег #не_голосуй_по_приколу.

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Юлия Тимошенко призывает "меняй!", это сокращенная версия ее предыдущего слогана "Перемены, которых ждут все". Вся ее избирательная кампания построена на том, что систему власти в стране следует изменить коренным образом, принять новую Конституцию, которая станет залогом успеха страны в будущем. В украинском сегменте интернета невозможно посмотреть ролик в ютубе, не увидев рекламы о том, что на самом деле самый высокий (свыше 30%) рейтинг у Юлии Тимошенко. Независимая социология (о ней чуть позже), правда, таких цифр не называет, но это не мешает политтехнологам создавать альтернативную реальность. В какой-то мере, можно сказать, риторика Тимошенко созвучна кампании Владимира Зеленского – власть нужно менять, немедленно и бескомпромиссно.

Julija Tymošenko
Julija Tymošenko
© AP / Scanpix

Зеленский же в своих рекламных роликах говорит просто: "Да, я готов". Это ответ на якобы vox populi о том, что работа президента нелегка, что придется укротить тех, кто разворовывал страну последние 28 лет, столкнуться со многими трудностями,- и на все эти вызовы "внесистемный кандидат" отвечает в стиле советского пионера, но торжественным тоном, без тени иронии. "Выстрелил" наконец его последний избирательный "патрон": принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому канал "1+1", на котором выходит шоу Зеленского "95-ый квартал", показал третий сезон сериала "Слуга народа".

Школьный учитель истории Василий Голобородько (его роль играет Владимир Зеленский) подобно супермену спасает Украину: изгоняет старых коррумпированных политиков и заново объединяет чуть было не распавшуюся на 28 "удельных княжеств" страну, начав со строительства мусороперерабатывающего завода (борьба с пластиком, кстати – реальный пункт из предвыборной программы Владимира Зеленского).

В реальности Владимир Зеленский дает несколько интервью (в записи), в которых допускает несколько изрядных "ляпов". Так в разговоре с журналистами телеканала ICTV он говорит о необходимости введения миротворцев на линию разграничения на Донбассе. Дело в том, что "миротворцы на линии разграничения", то есть на нынешней линии фронта, - это формула, на которой настаивает Москва. Киев и западные партнеры говорят о том, что "голубые каски" должны стоять на государственной границе Украины в Донецкой и Луганской областях (в таком случае это сделает невозможной переброску войск и оружия из России в самопровозглашенные республики). В своих письменных ответах на вопросы онлайн-издания "Европейская правда" Зеленский удивил своим видением европейской интеграции: он говорит о плане действий кандидата в ЕС, плане действий относительно членства (очевидно, путая ПДЧ с НАТО) – в природе таких форматов вступления в Евросоюз не существует.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Тем не менее, последние объявленные перед первым туром выбором рейтинги дают такую картину: проведенное 22-27 марта группой "Рейтинг" исследование говорит о 26,6% у Зеленского, по 17% у Порошенко и Тимошенко, фонд "Демократические инициативы" (20-26 марта) дает такие цифры: Зеленский – 27,6%, Порошенко – 18,2%, Тимошенко – 12,8%, Центр Разумкова (21-26 марта): Зеленский – 24,8%, Порошенко – 22,1%, Тимошенко – 14,8%. Все остальные кандидаты набирают менее 10% голосов опрошенных граждан. Наиболее частые комментарии к рейтингам: молодежь, которая симпатизирует Зеленскому, может не прийти на выборы (в своих роликах "ЗеКоманда" сейчас активно зовет избирателей на участки), социология слабо охватывает сельскую местность, а там живет 35% населения, которое очень дисциплинировано ходит голосовать, и эта категория населения, скорее всего поддержит Юлию Тимошенко.

31 марта нас ждет битва экзит-поллов: их будет несколько, параллельных. Особого внимания достоин один из них – тот, который будет проводиться по заказу телеканалов 112 и NewsOne. Эти СМИ неоднократно подвергались критике как реваншистские и пророссийские, их конечным собственником называют Виктора Медведчука, личного друга Владимира Путина, неофициального лидера всех прокремлевских сил. Показательно, что социологическую группу, которая будет проводить этот экзит-полл, возглавляет Ольга Балакирева – социолог, которая в 2004 году "отдала" победу Виктору Януковичу, в то время, как ее коллеги из других служб победы Януковича не зафиксировали. Похоже, у России есть план по срыву выборов и дальнейшей дестабилизации в стране и экзит-полл Балакиревой – часть этого плана.

"Альтернативная социология" может подорвать доверие к результатам волеизъявления. На прошлой неделе Виктор Медведчук и наиболее рейтинговый из пророссийского лагеря кандидат Юрий Бойко посещали Москву, встречались с премьером РФ Дмитрием Медведевым, возможно, получали какие-то инструкции для "пятой колонны". Еще один "звоночек" - внесение в Госдуму РФ Владимиром Жириновским законопроекта о непризнании выборов в Украине. Это может быть просто пиаром экзальтированного политика, а может и частью некоего плана по разворачиванию новой волны агрессии против Украины. На днях снял свою кандидатуру Александр Мороз – лидер украинских социалистов, "динозавр" украинской политики, который имел все шансы выйти во второй тур президентских выборов в 1999 году. Его рейтинг сейчас – микроскопический, но обращает внимание мотивация отказа от избирательной гонки: ввиду готовящихся массовых фальсификаций. Еще одна "копеечка" в копилку дестабилизации.

Расшатать ситуацию, когда отрыв между двумя претендентами на второй тур (Порошенко и Тимошенко) в пределах статистической погрешности, довольно просто. Вполне возможно, что если Юлия Тимошенко окажется на третьем месте по итогам голосования 31 марта, то она попытается обвинить власть в массовых фальсификациях. Это может мобилизовать электорат. Вопрос в том, насколько решительны в своих действиях сторонники Тимошенко. В числе ее сторонников называют главу МВД Арсена Авакова, который довольно близок с лидерами праворадикального движения "Национальный корпус". Активисты Нацкора недавно провели серию ярких акций, направленных против президента: они призывали немедленно покарать подозреваемых в коррупции замсекретаря Совета нацбезопасности и менеджент госкомпании Укроборонпром. Местами протесты вылились в локальные столкновения.

Есть мнение, что именно праворадикалы при попустительстве Авакова могут стать главной ударной силой в борьбе Тимошенко за выход во второй тур. Впрочем, в вероятности такого сценария можно сомневаться: министр внутренних дел при всех своих политических симпатиях не пойдет на подрыв национальной безопасности, Тимошенко не захочет дестабилизировать ситуацию так, чтобы на нее упала тень подозрения в игре в пользу Москвы, да и рядовые члены "Национального корпуса" далеки от симпатий к "леди Ю" и вряд ли захотят идти на уличные столкновения с ее именем на устах.

Ожидаемо в последнюю неделю перед выборами усилилась война компроматов: в сети появилось видео с пьяным сыном Порошенко, информация о незадекларированной итальянской вилле Владимира Зеленского, из черновицкого штаба Тимошенко просочилась информация о восьми технических кандидатах – из них только один, Сергей Тарута открыто поддерживает ее, остальные семь позиционируют себя как "независимые". На избирателя, который уже определился, за кого отдаст свой голос, эти "малокалорийные" вбросы вряд ли в чем-то убедят, для пассивного гражданина, которому "все политики одинаковы" это станет еще одним поводом не идти на выборы.

Первый тур 31 марта и второй 21 апреля (шансы победы в первом туре кого-либо из кандидатов практически исключены) – очередное испытание на прочность Украины. Вполне возможно, что за ним – точка невозврата в орбиту российского влияния: если институционально государство выдержит стресс-тест, то у нового (или переизбранного) президента не будет другого пути, кроме как идти зафиксированным в Конституции курсом на сближение с НАТО и ЕС.

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