Леонид Кучма менял глав администрации каждые два года. Больше остальных повезло только Виктору Медведчуку (ныне лидер пророссийской фракции в парламенте), он просидел на должности от выборов в Раду в 2002-м до самого конца эпохи Кучмы. Виктор Ющенко менял еще чаще, пока не остановил свой выбор на Викторе Балоге – лидере известного в Закарпатье полумафиозного клана, который хоть как-то мог удерживать баланс власти в условиях взбунтовавшегося парламента. Виктор Янукович провел перестановку в администрации в роковом январе 2014-го: вместо ставленника олигарха Фирташа Сергея Левочкина он назначил человека из своего ближнего донецкого круга – Андрея Клюева, но было уже поздно… Петр Порошенко в начале своего правления сделал ставку на своего близкого друга и медиа-магната Бориса Ложкина, но в 2016-м главой администрации стал незаметный чиновник из Харькова Игорь Райнин. Запомнился он лишь тем, что уже после победы Зеленского вернулся в родной город для того, чтобы возглавить ячейку возглавляемой Медведчуком партии "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Когда на замену главы Офиса президента отважился Владимир Зеленский, первое, что сказали его оппоненты: заменил человека Коломойского человеком Москвы. Сторонники, припоминая историю с Игорем Райниным, язвили: "Можно подумать, что при Порошенко этот орган возглавлял патриот". Новоназначенного главу Офиса Андрея Ермака в украинских медиа уже начали называть "вице-президентом" (де-юре такой должности в Украине не существует), намекая на возросшее могущество чиновника.

Что же касается "человека Коломойского" Андрея Богдана, прежнего главы Офиса, его звезда взошла на политическом Олимпе во время президентской компании. В соцсетях много шутили по поводу фотографий, где Богдан шепчет на ухо Владимиру Зеленскому. Мол, президент и шагу ступить не может без подсказок. В резюме Андрея Богдана есть одна очень яркая строчка: "личный адвокат Игоря Коломойского", скандального олигарха, собственника телеканала 1+1, который транслирует шоу "95-ый квартал". Нехитрая логика подсказывала: через Богдана сам Коломойский шепчет президенту, что делать. К тому же присутствие экс-адвоката олигарха на такой высокой должности раздражало США: ведь там возбуждены уголовные дела в отношении Коломойского.

Первый звонок прозвучал летом: в СМИ появилось заявление об отставке Богдана, которое оказалось довольно странным розыгрышем журналистов, которых глава президентского Офиса довольно открыто презирал. Второй звоночек - Богдана исключили из состава зарубежных делегаций. Ну а дальше была отставка. 11 февраля глава Офиса ушел с поста со словами "теперь каждый за себя". Неприятный в общении, вызывающе ведущий себя функционер из обоймы людей Коломойского сошел со сцены. Владимир Зеленский словно бы сменил фильтр, вобравший в себя достаточное количество политических токсинов.

"Человеком Москвы" Андрея Ермака называют политические оппоненты Владимира Зеленского. Один из аргументов такой: в разговорах с американскими дипломатами он озвучивает месседжи российской пропаганды. Речь идет о выступлении специального поверенного США в Украине Уильяма Тейлора в американском суде по делу об импичменте Трампа. Дипломат заявил, что Андрей Ермак обвиняет в разжигании войны на Донбассе Петра Порошенко. Младший брат Ермака, Денис, воевал в АТО, получил тяжелую контузию, именно его фотографию нынешний глава Офиса президента Украины показывал Тейлору со словами "в этом виновен Порошенко". Поступок довольно сомнительный, но напрямую ничего не доказывает.

В прошлом у Сергея Ермака есть "багаж", компрометирующий его в большей степени: в течении многих лет он был помощником Эльбруса Тедеева, народного депутата от Партии регионов (правящая партия времен Виктора Януковича). Тедеев не просто "один из". Чемпион мира по вольной борьбе, заметная фигура в украинском спорте, во время событий на Майдане запомнился тем, что координировал действия так называемых "титушек" - молодчиков из спортивных обществ, нападавших на активистов Майдана, а 18 февраля 2014-го принимали непосредственное участие в "зачистке" правительственного квартала вместе в подразделениями МВД.

С Владимиром Зеленским Ермака судьба свела на ниве кинопроизводства. Последний был довольно заметным украинским продюсером. После выборов Андрей Ермак стал советником президента по внешнеполитическим вопросам. На фоне весьма скромных способностей министра иностранных дел Вадима Пристайко он стал настоящим серым кардиналом, курировал два важнейших направления - коммуникацию с Москвой и Вашингтоном. С последним больших успехов не достиг: обещанной встречи Зеленского с Трампом не состоялось, и, учитывая скандал с попыткой импичмента в США, вряд ли она состоится до президентских выборов в Штатах. Что касается Москвы, заслугой Ермака считают два обмена пленными, которые состоялись в сентябре и декабре прошлого года. Если при Порошенко фактически посредником в переговорах выступал Виктор Медведчук, то при Зеленском эту функцию выполняет Ермак. Назначение его на должность главы Офиса президента свидетельствует о приоритетах Зеленского: непубличная дипломатия (загадочный визит украинского президента в Оман – еще одно тому подтверждение), освобождение пленных, переговоры с Россией и как стратегическая цель – мирное урегулирование на Донбасс.

Правда, как видит окончательное урегулирование на Донбассе сам Зеленский, сложно себе представить. Своим выступлением на Мюнхенской конференции украинский президент сумел разозлить как Москву, так и патриотические силы в Украине. Москву – тем, что завил о невозможности переговоров с самопровозглашенными республиками "ЛНР" и "ДНР". Патриотические силы – предложением совместного патрулирования границы с РФ силами Украины, ОБСЕ и… "ЛНР"-"ДНР". Предложение и впрямь "новаторское": как договориться о таком шаге без прямых переговоров?

Назначенная на апрель встреча в "нормандском формате" станет своего рода временем "ч" прежде всего для Ермака. Если он к этому времени успеет наладить диалог со своим российским визави Дмитрием Козаком, который в РФ сменил "на украинском направлении" Владислава Суркова. Козак в меньшей мере "ястреб", чем его предшественник, является автором так и не реализованного проекта федерализации Молдовы. Возможно, аналогичным будут его походы к Украине. Пока, несмотря на смену имен переговорщиков, говорить о существенном прогрессе в урегулировании на Донбассе не приходится: Москва настаивает на прямых переговорах Киева с лидерами "ЛНР"-"ДНР", Киев этот план резонно отвергает. Возможно, если Ермак не покажет "историю успеха" и не обеспечит проведение местных выборов на всей территории Украины (за исключением Крыма) в октябре этого года при установлении контроля над границей с РФ на Донбассе, он тоже станет довольно токсичным для Зеленского, и тогда он проведет очередную замену главы своего Офиса.

На роль своеобразного "фильтра" только уже для внутренней экономической политики назначен премьер-министр Алексей Гончарук. У него, как и у Андрея Богдана, уже был своего фальстарт с отставкой: он даже написал заявление об отставке после того, как в сети появилась аудиозапись якобы неформальной встречи правительства, на котором Гончарук говорил о том, что у "президента туман в голове". Вместо отставки была видеозапись, на которой Зеленский вполне в лукашенковском стиле устроил нагоняй премьеру и отправил работать и исправлять экономические ошибки. Незадолго после этого премьер-министр в интервью изданию "Украинская правда" в северокорейском стиле рассуждал о "мудрости Зеленского".

У Гончарука есть своего рода иммунитет до осени: через год после назначения правительство можно будет отправить в отставку без особых усилий. Падение промышленного производства (в декабре 2019-го оно составило 7,7%), недовольство населения тарифами (которые Зеленский обещал снизить), скромное, даже робкое повышение соцвыплат – весь этот негатив направят на Гончарука, которого и могут осенью принести в жертву.

Премьерские амбиции, похоже, появились у министра внутренних дел Арсена Авакова. Это единственный министр, который сохранил свою должность еще со времен Майдана – с 2014-го позиции Авакова незыблемы. Зеленский оставил его в правительстве временного якобы в благодарность за обеспечение правопорядка во время выборов. Но ничего временного в статусе Авакова не наблюдается. С недавних пор он еще стал сопровождать президента в заграничных поездках, в частности в Ватикан. Даже внутри президентской партии у него есть своя фронда.

Таким образом в "Слуге народа" сегодня есть уже три центра влияния: собственно верные президенту депутаты, люди Коломойского (среди них наиболее одиозные, включая откровенно пророссийского Максима Бужанского) и люди Авакова, которые сейчас лоббируют закон о преследовании воров в законе. Сама же партия не перестает удивлять: за довольно короткий период она успела уже трижды поменять свои идеологические ориентиры, теперь она ориентируется на "украинский центризм" (а начиналось все с либертарианства). О новой идеологии было заявлено на съезде 16 февраля. Показательно, что на мероприятии отсутствовали две знаковые фигуры: спикер парламента Дмитрий Разумков и лидер фракции Давид Арахамия, известный своими громкими заявления об отказе от гармонизации законодательства с нормами ЕС и необходимости поставок воды в Крым. Похоже, что президентская партия так же имеет свои "фильтры", которые возможно пожелает поменять в ближайшее время.