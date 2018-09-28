"Солсберецкая история отличается от всех предыдущих своей наглядностью. Раньше были похожие, их было много: убийство Литвиненко, убийство Ямадаева и пр. Но тогда Россия еще не была мировым изгоем (раз), против ее руководства не накопилось такого раздражения (два), и в публичном пространстве отсутствовали настолько очевидные доказательства вины (три), хотя сомнений не было ни у кого", - пишет политик на своей странице в Facebook в связи с появлением сведений о настоящем имени Руслана Боширова, которого подозревают в отравлении Сергея Скрипаля.
Дмитрий Гудков
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"Даже атака на "Боинг" - при всех попытках заявить, что "Рафик невиновен", не вызывала такой реакции против Путина и его окружения - в глазах мировой общественности они не были так очевидно связаны с массовым убийством.

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А тут только "Комсомольская правда" еще может сомневаться в прямом приказе. И как следствие - в превращении руководства страны в банальную преступную группу с исполнителями, заказчиками и покрывателями (МИД, как вам новый статус в соответствии с Уголовным кодексом?).

Таким образом, у Путина сейчас остался единственный выбор.

1. Он продолжает прикидываться валенком: я не я, "Новичок" не мой. В этом случае он оказывается в положении еще худшем, чем его коллега из Северной Кореи. Все окружение становится не уважаемыми людьми с солидными зарубежными активами, а соучастниками, прячущими детей и награбленное.

2. Путин жертвует фигуру. Ну хоть того же Шойгу или его зама, которые, вы только подумайте, вводили президента в заблуждение. Репутацию в мире это вряд ли спасет, зато даст Путину возможность отмежеваться от солсберецкой истории. Но тогда будут проблемы уже внутри - такой жест даст окружению ясный сигнал: оно расходный материал.

Конечно, первый вариант куда более вероятен - и тому самому окружению, не кооперативу "Озеро", а тем, что подальше, - стоит попробовать соскочить. Этот поезд уже поехал, но еще не успел набрать скорость, прыжок из вагона опасен, но дальше по ходу движения больше нет рельсов.

А в целом, я не завидую тем, кто сейчас остался во власти: либералы, консерваторы - все могут оказаться мазаны одним "Новичком". И молчание - знак согласия. Молчание ягнят, в испуге ждущих своих "Петрова" с "Бошировым", - тоже".

NEWSru.com
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