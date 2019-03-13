Это давление выражается в десятках жалоб, направляемых в различные государственные ведомства, редакции, в запросах, которые во множестве поступают в сам Центр, в распространении в публичном пространстве, включая международное, неверной информации о Центре, Литве, исторических деятелях, в виде клеветы и открытых угроз уничтожить Центр или сменить его руководство.

Один из таких случаев распространения неправды завершился тем, что в прошлом году, когда отмечали 100-летие Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса у него на родине, в Нью-Бритене (США) неожиданно отказались установить подготовленный Центром памятник в его честь, несмотря на достигнутое ранее соглашение.

Центр неоднократно терпеливо и исчерпывающе объяснял результаты своих исследований, пытаясь превратить эти нападки в цивилизованный исторический диалог, характерный западным демократиям, однако созданное гражданином Литвы Г.А.Гочиным, который живет в США, движение основывается на принципе, что многократно произнесенная неправда в конце концов будет принята за правду, а утверждения, по сути противоречащие фактам, признанным в международной историографии (например, что якобы не немцы, а литовцы задумали и начали Холокост), станут научной основой.

Один из таких примеров нецивилизованного давления - это статья Аркадиюса Винокураса "Центр Геноцида защищает неправду. Почему?", в которой есть не только несправедливые, ничем необоснованные обвинения в адрес Центра, явное искажение исторической правды, но и прямая попытка оказать влияние на суд, который в данный момент рассматривает иск Г.А.Гочина против Центра.

Центр придерживается принципа, что во время судебного разбирательства дискуссии и аргументы по спорному вопросу должны проходить в зале заседания, а не в СМИ, поэтому свое мнение по вопросу обвинений в связи с исследованием дела Йонаса Норейки-генерала Ветры Центр выскажет только после принятия решения в суде.

Однако на другое несправедливое обвинение, которое есть в статье Винокураса, о котором неоднократно упоминал Г.А.Гочин и его адвокаты, необходимо реагировать сейчас.

Это обвинение в связи с тем, что якобы Центр в своих или в политических целях фальсифицирует историю (лексика Г.А.Гочина и А.Винокураса), утверждая, что деятельность премьер-министра Временного правительства Юозаса Амбразявичюса-Бразайтиса в 1974 г. по просьбе Конгресса США была тщательно изучена и Министерством юстиции США он был реабилитирован.

Несмотря на собранные Центром исторические документы и многократно представленные аргументы, его противники упорно твердят свое: якобы расследование по делу Амбразявичюса-Бразайтиса было приостановлено в связи с его смертью, поэтому его якобы никто не реабилитировал, и якобы Центр сознательно лжет.

Этот исторический факт (и опровержение этой неправды) очень важен для Литвы, поскольку и в наше время на разных уровнях постоянно повторяются попытки как нацистского, так и коммунистического режимов свалить на литовцев вину за преступления нацизма, а Временное правительство Литвы сделать ответственным за Холокост в Литве.

Поэтому Центр еще раз публично акцентирует: в связи с этими обвинениями по просьбе Конгресса США от 1974 г. тщательно исследовали деятельность премьер-министра Временного правительства Литвы Амбразявичюса-Бразайтиса и министра внутренних дел Йонаса Шляпятиса. В результате тщательного исследования эти люди были реабилитированы (их вычеркнули из списков подозреваемых), поскольку не было обнаружено никаких доказательств того, что они совершили какие-либо преступления.

Об этом свидетельствуют и нижеследующие документы американских ведомств.

Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы

Судебный комитет Палаты представителей США

Вашингтон, ОКРУГ КОЛУМБИЯ 20515

Здание Палаты представителей Конгресса США (2429 Rayburn House Office Building)

Вашингтон, Округ Колумбия 20515 13 января 1975 г.

93-ИЙ КОНГРЕСС

ПОДКОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ИММИГРАЦИИ, ГРАЖДАНСТВА и МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

ДЖОШУА ЭИЛЬБЕРГ (JOSHUA EILBERG), член Палаты представителей США от штата Пенсильвания, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДЖЕРОМ P. УОЛДИ (JEROME R. WALDIE), от КАЛИФОРНИИ

УОЛТЕР ФЛАУЭРС (WALTER FLOWERS), от АЛЯСКИ

ДЖОН Ф. СЕЙБЕРЛИНГ (JOHN F. SEIBERLING), от ОГАЙО

ЭЛИЗАБЕТ ХОЛЬЦМАН (ELIZABETH HOLTZMAN), от НЬЮ-ЙОРКА

УИЛЬЯМ ДЖ. КИТИНГ (WILLIAM J. KEATING), от ОГАЙО

ТОМ РЕЙЛСБЕК (TOM RAILSBACK), от ИЛЛИНОЙСА

ЧАРЛЬЗ Р. УИГГИНС (CHARLES R. WIGGINS), от КАЛИФОРНИИ

ГАМИЛЬТОН ФИШ МЛАДШИЙ (HAMILTON FISH, JR.) от НЬЮ-ЙОРКА

ГАРНЕР ДЖ. КЛАЙН (GARNER J. CLINE), СОВЕТНИК ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

АРТУР П. ЭНДРЕС, МЛАДШИЙ (ARTHUR P. ENDRES, JR.) ПОМОЩНИК СОВЕТНИКА

ДОНАЛЬД Г. БЕН (DONALD G. BENN) ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК СОВЕТНИКА

ФРАНСЕС Ф. КРИСТИ (FRANCES F. CHRISTY), АНАЛИТИК ЮРИДИЧЕСКИХ АКТОВ

Г. Станисловасу A. Гячасу (Mr. Stanley A. Gecys)

Исполнительному вице-президенту

Общины литовцев США (Lithuanian-American Community, Inc.)

1004 Robinson Building

42 South 15th Street

Филадельфия, штат Пенсильвания 19102

Ув. г. Гечис,

Высылаем Вам копию документа, полученного из Службы иммиграции и натурализации, в которой сказано, что фамилии Юозаса Бразайтиса и Йонаса Шляпятиса исключены из списка проживающих в США лиц, которых подозревают в сотрудничестве с нацистами; в отношении этих лиц расследование остановлено.

Такое решение объясняется тем, что Служба иммиграции и натурализации установила, что нет никаких доказательств того, что вышеупомянутые лица участвовали в какой-либо деятельности, направленной против евреев или в поддержку нацистов.

Я надеюсь, что этот документ послужит облегчением бремени давления и безысходности, которое легло на них и их друзей в связи с брошенными в их адрес обвинениями.

С наилучшими пожеланиями,

С уважением,

ДЖОШУА ЭИЛЬБЕРГ

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ США

СЛУЖБА ИММИГРАЦИИ И НАТУРАЛИЗАЦИИ

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, 20536

ПРОСИМ ПЕРЕСЛАТЬ ОТВЕТ

И УКАЗАТЬ НОМЕР ЭТОГО ДЕЛА

CO 703.951

Ув. председатель Эильберг,

Подтверждаю, что получил Ваше письмо от 20 декабря 1974 г., в котором Вы просили представить отчет о расследовании, проведенном Службой в отношении Юозаса Бразайтиса и Йонаса Шляпятиса, которых подозревали в сотрудничестве с нацистами. Служба подготовила общий отчет по расследованию в отношении Бразайтиса и Шляпятиса, поскольку обвинения в их адрес были практически идентичными: в период существования Временного правительства Литвы с 23 июня 1941 по 12 июля 1941 года (три недели), г. Бразайтис, на посту министра образования и ВРИО премьер-министра, и г. Шляпятис на посту министра внутренних дел отвечали за репрессии, организованные в отношении еврейского меньшинства, в основе которых лежали выпущенные ими обоими приказы.

Чтобы предоставить ясную, компактную и рациональную информацию, перечислю названия копий документов, прилагающихся к этим делам:

1. Информационный документ о Йонасе Шляпятисе.

2. Информационный документ о Юозасе Бразайтисе.

3. Копия отпечатанного материала о г. Бразайтисе. Материал был опубликован в подготовленной в 1958 г. издательством Юозаса Капотиса "Литовской энциклопедии" (на английском языке), которая была напечатана в издательстве Lithuanian Encyclopedia Press, Inc., в Бостоне, штат Массачусетс.

4. Документ был подготовлен для каждого дела отдельно, в нем были названы субъекты, которые принимались во внимание при проведении расследования: центры хранения военных документов, организации, отдельные лица, немецкие прокуроры, журналисты и другие признанные в сфере военных преступлений эксперты.

Кроме того, что упоминалось в начале - связались с примерно 40 возможными источниками информации в США, Европе и на Ближнем Востоке. Ни один из них не предоставил никакую информацию, которую можно было бы расценить как доказательства. Г. Шляпятис по собственной воле явился к сотрудникам Службы и, подтвердив свои свидетельства присягой, дал исчерпывающую характеристику своей деятельности во Временном правительстве Литвы. Г. Шляпятис категорически отрицал все обвинения. Когда за подобными свидетельствами обратились к Бразайтису, выяснилось, что за последнее время он перенес уже четвертый сердечный удар и находится в больнице. Врач г. Бразайтиса сказал, что прогнозы пациента неблагоприятные, врач не смог сказать, когда можно будет опросить Бразайтиса, чтобы это не нанесло вред его с здоровью.

Комитет, который вынес оценку (в состав комитета входят высококвалифицированные сотрудники разных отделов Службы, они отвечают за контроль рассмотрения, наблюдение и оценку всех подобных дел, связанных с подозреваемыми в сотрудничестве с нацистами лицами, проживающими в США), недавно завершил рассмотрение дел Бразайтиса и Шляпятиса. По данным этого комитета, в ходе расследования не было получено никаких существенных доказательств вины. Поэтому комитет считает, что поскольку нет информации, которая подтверждала бы иное, нет необходимости в дальнейшем расследовании.

С учетом вышеизложенного, фамилии г. Бразайтиса и Шляпятиса были исключены из списка проживающих в США лиц, которых подозревают в сотрудничестве с нацистами, а соответствующее расследование остановлено. Несмотря на полученный результат, как обычно при рассмотрении подобных дел, если появятся новые источники информации, делается запрос. Если в результате такой процедуры появляются значимые данные, то расследование возобновляется и преследует те же цели.

Мы надеемся, что вышеизложенная информация принесла Вам пользу и помогла Вам.

С уважением,

Уполномоченный член комитета Леонард Ф. Чепмэн, Младший (Leonard F. Chapman, Jr.)

Уважаемому Джошуа Эильбергу

Палата представителей

Вашингтон, округ Колумбия, 20515

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В ДЕЛЕ ДОКУМЕНТ

дело: БРАЗАЙТИС, Юозас A8 222 100

Чтобы получить информацию по вышеизложенному вопросу, связывались с нижеперечисленными действующими за рубежом центрами хранения военных документов, немецкими прокурорами, организациями, отдельными лицами и другими источниками информации. На сегодняшний день не было получено никакой информации, которая могла бы расцениваться как доказательства.

1-Американская федерация борцов гетто, заключенных лагерей и жертв нацистов, 505 Пятая Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

2-Клубы еврейской культуры и товарищества, 1133 Бродвей, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

3-Morning freiheit, редактор Хаим Суллер (Chaim Suller); 35 Восточная 12-ая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

4-Jewish Currents, редактор Норрис Шаппес (Norris Schappes); 22 Восточная 17-ая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

5-Всемирный еврейский конгресс, 15 Восточная 84-ая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

6-Американский еврейский конгресс, 15 Восточная 84-ая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

7-Российский еврейский общинный центр, 20 Западная 72-ая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

8-Сыны Завета (B'nai B'rith), 315 Lexington Aveniu, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

9-Еврейская комиссия по труду, 25 Восточная 78-ая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

10-Федерация евреев Польши, 345 8-ая Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

11-Комитет против нацизма и антисемитизма, 345 8-ая Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

12-Единая организация реституции, 1241 Бродвей, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

13-Украинские новости, редактор Михаил Ганусяк (Michael Hanusiak), 85 Восточная 4-ая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

14-Еврейский институт научных исследований YIVO, 86-ая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

15-Дороти Рабинович (Dorothy Rabbinovitz), репортер, 55 Восточная 9-ая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

16-Фриц Вейншенк (Frits Weinschenk), консул кобнсульства Германии в Нью-Йорке, 630 5-ая Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

23 сентября 1974 г.,

NYC 50/40.378

(В связи со списком проживающих в США нацистских преступников) (продолжение)

17-Фредерик Альберти (Frederick Alberti), адвокат, 1180 6-ая Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

18-Ширли Корман (Shirley Korman), эксперт, 69-12 Exerter улица, Куинс, Нью-Йорк

19-Чарльз Аллен (Charles Allen), 175 Западная 79-ая улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

20-Хенрика Митрон (Henrika Mitron), освобожденная из лагеря заключенная, 65-39 171-ая улица, Флашинг, Нью-Йорк

21-Элнар Раух (Elnar Rauch), консул, Генеральное консульство Германии, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

22-Дейвид Трагер (David Trager), прокурор США, Восточный район Нью-Йорка, Бруклин, штат Нью-Йорк

23-Роберт Вольф (Robert Wolfe), подотдел трофейных документов, отдел военных архивов, Национальный архив, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

24-Раввин Ворник (Wornik), президент, Совет раввинов Саффолка, Еврейский центр Восточного Нортпорта, Восточный Норпорт, Нью-Йорк

25-Леонард Либерман (Leonard Lieberman), Оклахома-Сити, Совет еврейской общины, 1100 H. Dewy улица, 103, Оклахома-Сити, штат Оклахома

26-Натан Лешольц (Nathan Leshalc), Совет еврейской общины Талсы, 3314, Восточная 51-ая улица, Ste T., Талса, штат Оклахома

27-Джордж Уолд (George Wald), Конгрегация закона Моисея, 2300 Serra Bulvaras, Сакраменто, штат Калифорния

28-Раввин Мартин Сандберг (Martin Sandberg), Синагога Beth-el, 903 Ponco de Leon, Santures, Пуэрто-Рико

29-Марк Солсотка (Mark Solsotka), представитель общины выживших в концентрационных лагерях евреев, Хартфорд, штат Коннектикут

30-Взаимопомощь, 137 Wodbin улица, Провиденсия, Родос

31-LACR, 531 суд Южного Плимута, Чикаго, штат Иллинойс, адрес Соло Годштейна (Sol Godštein)

32-Януш Корчак (Janusz Korgzak), 2628 W. Touhy, Скоки, штат Иллинойс, адрес Дейвида Розенсвая (David Rosenswajа)

33-Клуб новых граждан, 6916 Algonquin, Чикаго, штат Иллинойс, адрес Аллена Кредова (Allen Kredow)

34- Шалом (Shalom), 555 Западный Рузвельт, Чикаго, штат Иллинойс, адрес Лео Сейфмана (Leo Seifman)

35-Йом ха-Шоа (Yom haShoah) программа мемориала Холокоста, Буффало, штат Нью-Йорк

36-Клуб IMA, 69 Carpenter Aveniu, Буффало, штат Нью-Йорк

37-Организация новых американцев, 5 Greenside Lane, Рочестер, штат Нью-Йорк

38-Фонд Kol Izrael, Кливленд, штат Огайо

39-Пережившие нацизм евреи, 1580 Summit Road, Цинциннати, штат Огайо

40-Синагога новой надежды, 1625 Crest Hill, Roselawn, Цинциннати, штат Огайо

41-Бенджамин Мюлер (Benjamin Muler), эксперт, 3618 Castano, Дейтон, штат Огайо

42-Совет взаимоотношений еврейских общин, Сент-Пол, штат Миннесота

43-Услуги еврейских адвокатов, Ньюарк, Нью-Джерси NYC 50/40.378 (В связи со списком проживающих в США нацистских преступников) (продолжение)

44- Гарри Фельдман (Harry Feldman), эксперт, 2616 Murray Aveniu, Питтсбург, штат Пенсильвания

45-Пережившие нацистский холокост, 1523 Joy Road, Детройт, штат Мичиган

46-Раввин Гарри Скай (Harry Sky), 400, Deering Aveniu, Портленд, штат Мэн

47-Раввин Александр (Alexander), Конгрегация B'nai Emanuel, 3536 Travel улица, Сан-Франциско, штат Калифорния

48-Раввин Трауб (Traub), Конгрегация Adath Izrael, 1851, Noriega улица, Сан-Франциско, штат Калифорния

49-Конгрегация B'nai Izrael, 1575 Annie улица, Колма, штат Калифорния

50-Раввин Цухе (Zucheu), 795, Carey Drive, Сан-Леандро, штат Калифорния

51-Американский еврейский конгресс, 7803 Clayton Road, Клейтон, штат Миссури

52-Ассоциация центров еврейских общин, 11001 Shuetz Road, Kreve Kuer, штат Миссури

53-Содружество B'nai B'rith, 9378, Olive Bulvaras, Сент-Луис, штат Миссури

54-Еврейская федерация Сент-Луиса, 611 Olive улица, Сент-Луис, штат Миссури

55-Совет взаимоотношений еврейских общин, 722 Chestnut улица, Сент-Луис, штат Миссури

56-Служба трудоустройства евреев, 1727 Lowst Aveniu, Сент-Луис, штат Миссури

57-Клуб новых американцев, 603 Западная 86-ая терраса, Канзас-Сити, штат Миссури, адрес Джека Игельника (Jack Igielnik)

58-Ассоциация новой жизни, Сан-Диего, штат Калифорния

59-Центр еврейских общин, 2562 Balltown Road, Скенектади, штат Нью-Йорк

60-Совет еврейских семей, 291, State улица, Олбани, штат Нью-Йорк

61-Ассоциация новых американцев, 17 Silverbrook Road, Ньютон, штат Массачусетс

62-Симон Визенталь (Simon Wiesenthal), Центр документации военных преступлений, Вена, Австрия

63-Рут Клюгер (Ruth Kluger), писатель, Тель-Авив, Израиль

64-Музей борцов гетто, Тель-Авив, Израиль

65-Яд ва-Шем (Yad W'shem) центр документирования, Иерусалим, Израиль

66-Центр документирования преступлений нацизма, Людвигсбург, Германия

67-Берлинский центр документов, Германия

68-Центр документов, Висбаден, Германия

69-учреждения окружных прокуроров Франкфурта, Ганновера, Дортмунда и Гамбурга, Германия

70- Библиотека Wiener, Лондон, Англия