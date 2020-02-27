Бывшая гражданка Литвы, проживающая в Италии: мы все должны начать мыслить, не поддаваясь массовому психозу

По мнению Ю. Самсоновой-Хает, бывшей гражданки Литвы, 20 лет проживающей в Италии, искусственно создаваемая паника никоим образом не соответствует реальному положению дел в стране. В настоящее время уроженка Висагинаса с семьей в Милане, она – оперная певица театра Ла Скала, который уже неделю закрыт для публики и для репетиций.

По словам Юлии, это вынужденная и временная мера. В целом жизнь в Италии идет в обычном режиме, в магазинах есть продукты, в аптеках – лекарства. Но при этом постоянно приходится успокаивать родственников и знакомых из Литвы, которые очень переживают как за близких людей, живущих в Италии, так и за то, что болезнь, рано или поздно, доберется и до Литвы.

«После информации в СМИ о том, что в регионе Ломбардия, центром которого является город Лоди, в больницах умерли 7 человек, зараженных коронавирусом, мне очень захотелось поделиться информацией, что все, о чем пишут в газетах и интернете, сообщают в новостях по телевидению – это слишком раздутый «пузырь». Жизнь у нас продолжается, только дети пока не ходят в школу, как и в обычные карантины, которые объявляются и по другим вирусным заболеваниям. Заболевших ОРВИ и ОРЗ в этом году не так много для объявления эпидемии, поэтому школы обещают скоро открыть. Это же касается и театра Ла Скала, в котором я работаю. Нам сообщили, что уже в четверг репетиции возобновятся», – говорит наша бывшая соотечественница.

Бывшая гражданка Литвы считает, что паника по поводу коронавируса в Италии создана для того, чтобы остановить поток туристов в страну и затормозить производство.

«Италия – промышленная страна. В зоне, которая объявлена карантинной, располагаются производства, выпускающие запчасти для автомобилей для многих мировых марок. Обидно, что именно этот регион оказался под угрозой закрытия ведущих производств. Грустно, что из-за сообщений в СМИ закрылся наш театр – главный культурный центр Милана, всей Италии. Все остановилось, но без причины, хотя в стране продолжают работать выставки, рестораны, магазины. Закрытыми оказались лишь значимые объекты», – делится своими впечатлениями Юлия.

«Нет причины для какого-то особенного беспокойства по поводу коронавируса, поскольку, даже не будучи специалистом, каждый думающий человек понимает, что вирусные заболевания – это неотъемлемая часть нашей жизни. Осложнения бывают и от вируса гриппа. Грипп может привести к летальному исходу, если организм человека ослаблен и не способен бороться с инфекцией. А, как известно, все жертвы в Италии – это люди преклонного возраста, уже болевшие различными хроническими и даже неизлечимыми болезнями», – говорит она.

Паника – не способ бороться с болезнью. Марлевые маски также не спасут от вирусного заболевания. Не секрет, что все врачи в период межсезонья, когда люди особенно подвержены простудным заболеваниям, рекомендуют ряд мер по укреплению иммунитета и пресечению распространения болезней. Почаще мойте руки, занимайтесь спортом, проветривайте помещения – советуют специалисты.

«Такое впечатление, что цель создаваемой паники – остановка экономики во всей Европе, я лично это вижу так. Может я и ошибаюсь, но в любом случае это выглядит именно так. Мы все должны открыть глаза и начать мыслить, как взрослые люди, не поддаваясь массовому психозу», – говорит Юлия Самсонова-Хает.