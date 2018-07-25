"Между тем Зингерис - специальный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по расследованию убийства Бориса Немцова. Он собирался приехать в Россию для подготовки материалов к докладу и опроса российских должностных лиц по данному делу. И пока Россия остается в Совете Европы, она обязана содействовать подготовке доклада.

Я направил запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой сообщить, действительно ли это так, и а если так – то почему. Через полтора месяца получаю ответ из МИДа. Почему-то с грифом "Для служебного пользования" (!). Письмо мне дали прочитать и забрали в архив нашей канцелярии. Сообщив, что никуда его пересылать нельзя.

Что же, не пересылаю. Но содержание ответа привожу.

Степень его глупости - наверное, единственная причина грифа "ДСП": ну не хотят в МИДе, чтобы эта глупость стала всем очевидна. Но она все равно станет. Замечу: условия отнесения информации к сведениям, составляющим служебную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение должны быть установлены федеральным законом (ст. 9 ФЗ "Об информатизации, информационных технологиях и защите информации"). Такого закона нет. Зато есть статья 29 Конституции. И вообще - какая служебная тайна в ответе на депутатский запрос?

Итак, о чем пишет МИД?

Первое. Действительно, Зингерису запрещен въезд в Россию. В рамках "ответных мер на недружественные действия Литвы", которая запретила ряду российских политиков и чиновников въезд в страну (насколько мне известно – в рамках "Акта Магнитского", как виновным в нарушениях прав человека). Зингерис прав человека не нарушал, пытки и беззакония не организовывал и не покрывал, но ему в Россию – нельзя.

Второе. Логика МИДа: ПАСЕ в 2014-15 годах приняла резолюции, которые ограничили полномочия российской делегации, из-за чего она с января 2016 года не участвует постоянно в работе ПАСЕ, Раз так – визиты докладчиков ПАСЕ в Россию сейчас "не осуществляются".

Действительно, полномочия российской делегации были ограничены после "присоединения" Крыма и агрессии в Донбассе. ПАСЕ в ряде своих резолюций призвала российские власти к возвращению Крыма, отказу от притеснения крымских татар, выполнению минских соглашений, выводу войск с территории Украины, полному сотрудничеству в расследовании гибели голландского авиалайнера MH17, совместному контролю с Украиной государственной границы, освобождению заложников, военнопленных и незаконно задержанных лиц.

Россия, как нетрудно догадаться, не выполнила ни одного из положений этих резолюций ПАСЕ. После этого полномочия российской делегации ограничили. И обещали снять ограничения, как только резолюции ПАСЕ будут выполнены. В ответ - заявления о "русофобии" и "политиканстве". Однако, как уже сказано, Россия - член Совета Европы. Как Зингерису готовить доклад, не посещая Россию?

Конечно, можно понять российских чиновников и дипломатов. Как это так - приедет какой-то Зингерис, и начнет расспрашивать прокуроров - почему это, например в момент убийства Немцова все камеры на Большом Москворецком мосту вдруг отказали? Или - почему в стране с огромными полномочиями "силовиков" им так и не удалось задержать человека, который вполне мог быть организатором убийства, но скрылся в Чечне и оказался недоступным для "органов"?

Или - в какой степени изучены следствием версии мести Немцову за его политические взгляды, деятельность и высказывания, в том числе - мести со стороны первых лиц государства?

Проще не пускать Зингериса в Россию - и нет никаких проблем. И нет никаких неудобных вопросов и нежелательных ответов. Тем более, что никаких подписок "о неразглашении" с него не возьмешь.

Рыльце в пушку - главная причина запрета Зингерису на въезд в Россию. Очень страшно допустить независимое расследование убийства Немцова. Ибо может вскрыться его истинная картина. И истинные организаторы и заказчики. Но до бесконечности так продолжаться не будет. Правда об убийстве Немцова все равно станет известна. И не только в ПАСЕ, но и в России".

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