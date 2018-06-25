Сегодня гордиться Вильнюсом было бы недоразумением. Этот то же самое, что хвастаться, что живешь в мусорном контейнере. Самый крупный город страны обшарпанный, усталый, лишенный оптимизма, самоуважения и идеи.

Никакие новые стройки не компенсируют мрачное ощущение умирающего города: в столице Индии Дели, с опозданием на несколько десятилетий построили новый аэропорт, но сам город остался выгребной ямой. Так и в Вильнюсе: новая объездная дорога - это лишь удобный способ объезда пыльного бетонного массива, который почти не виден с дороги.

Чем меньше в настоящее время бываешь в Вильнюсе, тем лучше себя чувствуешь.

Когда-то Каунас называли заправочной станцией между Вильнюсом и Клайпедой. Сегодня Вильнюс - засиженное мухами апокалиптическое поле между Минском и Каунасом.

Вот вам и причина, по которой столицу надо переносить в Каунас, а Вильнюс обнести забором, жителей выселить, а часть территории превратить в парк развлечений: Старый город, как и прежде, можно показывать туристам.

На ул. Исландиёс и Вильняус легализовать огнестрельное оружие и после первых же выходных там все успокоится. Остальную часть города можно застроить предприятиями вредной химической промышленности, распахать и засеять рапсом, а также построить тюрьму ЦРУ около аэропорта.

Тогда можно было бы доставить террористов со всего мира для допросов. Аэропорт мог стать первым этапом такого допроса: погонять их по коридорам три часа, а потом спросить: будешь говорить или хочешь еще три часа походить по коридорам?

Они бы все рассказали. Если все же не рассказали бы, передаем контроллерам общественного транспорта. Пусть отведут в свой микроавтобус. Если и оттуда выйдут живыми и ни в чем не признаются, тогда в специально оборудованную тюрьму, и там уже пусть их добивают завезенные из-за рубежа следователи. Если не выдержат допрос, вывезти в развалины национального стадиона в Шешкине. Оттуда еще никто живым не выходил.

Но, если говорить серьезно, есть много причин, по которым Каунас давно заслужил стать столицей, а Вильнюс лишиться этого титула и стать Новым Чернобылем, погасить свет.

1. В центре Каунаса нет разваливающейся горы с символом свободы страны. Если бы в Каунасе что-то так разваливалось, тамошний мэр, возможно, даже с бейсбольной битой в руках, лично навестил бы всех, кто в течение нескольких лет отвечает за этот позор, и на следующий же день явились бы все эти чиновники в оранжевых комбинезонах не новую комиссию формировать, а махать лопатами и бетонировать, чтобы все выглядело красиво и гора не сползала. Судя по тому, какими темпами все делают в Каунасе, гора Гедиминаса для них была бы проектом на 9 рабочих дней.

2. В Каунасе еще есть деревянные дома, которые просят огня, но там нет такого позора, как Вильнюсский табор, куда боится ехать даже полиция, только пролетает над ним на вертолете и радуется, что удалось уйти. Там нужны миротворцы НАТО на танках и с минометами, а не социальные работники. Туристам в Вильнюсе показывают Ужупскую республику, а они оглядываются в поисках обещанного литовского Монмартра (есть лишь магазин, в кассе которого больше чеков из аппаратов по приему тары, чем банкнот) – могли бы похвастаться, что у нас есть своя Героиновая республика, Вильнюсский табор, которая на самом деле независима, поскольку там никакие законы не действуют.

3. В Каунасе есть красивая архитектура межвоенного периода, старый президентский дворец, а в Вильнюсе, для сравнения, есть международный аэропорт им. Иосифа Сталина с коммунистической отделкой, в окружении табора и Науининкай - самых плохо населенных мест в мире, не считая, лачуг Сан-Паолу и инфекционной больницы Мумбая. Только в Мумбае ситуация с такси лучше, чем в Вильнюсском аэропорту.

4. Вильнюсский общественный транспорт - это музей металлолома, ржавые грязные троллейбусы и автобусы, воняя, ежедневно выходят на свои трассы, и на таких распаханных чертями ухабистых улицах, как в Вильнюсе, каждый день для них может стать последним, тем более, что городской транспорт в столице уже давно даже не старые консервные банки, а раскрашенные кучи ржавого металла.

Когда лопается покрышка у троллейбуса, и салон разлетается как бумажный стаканчик, все троллейбусы надо вывезти на окраину города и сбросить с обрыва (можно перед этим посадить в них членов горсовета). Но Вильнюс не такой город, где такое кто-то может сделать.

5. Покрытие вильнюсских дорог - это Бангладеш и Сомали. Не Европа (тем более не Северная Европа), и не цивилизованный мир. Лгущие и выкручивающиеся чиновники мэрии все тыкают пальцами в какие-то таблицы и говорят, что в Вильнюсе дела обстоят лучше, чем где бы то ни было, но водители не слепые. В Вильнюсе на мосту Ясинскё больше асфальтовых заплат, чем на всех албанских дорогах вместе взятых. На ул. Вокечу покрытие уже не просто в ямах, оно превратилось в каменистые ухабы из фильма ужасов.

Это личный двор сатаны, и никому за это не стыдно. Президентская служба скоро должна будет возить важных гостей на гусеничных тракторах или вообще везти в Каунас, как недавно возили короля Нидерландов: по Вильнюсу уже невозможно ездить, этот город не годится для использования. Его срок годности истек.

6. Три слова: шескинский национальный стадион. В Каунасе скоро будет новый стадион им. С.Дарюса и С.Гиренаса, а в Вильнюсе, как всегда, фига. Стыдно? Конечно, нет. Чего тут стыдиться, лучше опять на выходные закрыть движение в центре ради одного из десятков бессмысленных марафонов или каких-то ярмарок, воняющих кислой капустой, на которых 40 лет продают все те же деревянные ложки.

7. В Вильнюсе половина жителей уже давно не была в центре города: город расширился практически до Укмерге и Электренай, он стал раковой клеткой, злокачественной опухолью, где бетонными блоками загромождены пыльные поля и садоводческие товарищества. Это уже не Литва, а Новый Минск или Западный Пхеньян.

8. В Каунасе нет такого абсурда, как огромная тюрьма в самом центре города (Лукишкес) или парламент, у которого уже есть один большой нефункционирующий советский зал заседаний, около которого построили еще один, но первый не сносят, жалко. Вильнюс - как та состарившаяся женщина, которой жаль выбросить старый холодильник, поэтому она поставила рядом с ним на кухне новый, поэтому еду готовит в гостиной - на кухне уже нет места.

9. В Вильнюсе вообще целый ряд ведомств находится в страшных зданиях, которые проектировались в советское время, а группа злостных художников считает их (и все, что проектировали их родители, что напоминает им о временах их молодости) культурным наследием.

Парламент, здание правительства, Национальная библиотека, Театр оперы и балета, бывший кинотеатр Pergalė, бывший кинотеатр "Москва", бывший кинотеатр "Родина", рестораны и торговые центры в Лаздинай, Музей современного искусства на ул. Вокечу, Национальная художественная галерея, ВЦУМ, Министерство иностранных дел, Минздарв, Министерство экономики, весь район Шешкине, Виршулишкес, Каролинишкес – все нуждается в гигантском разрушающем молоте господнем, чтобы все разнесло в щепки. В Каунасе в советское время не было никакого центра власти, поэтому город обошелся без маразма, который сегодня не разрешают в Вильнюсе сносить сыновья дьявола и дочери Люцифера с дипломами ВХА. В Каунасе было спроектированное советскими криворукими архитекторами чудовище - магазин "Меркурий" на аллее Лайсвес, и его снесли, а тем кто плакал, велели заткнуться.

10. Этот пункт самый важный, как 10-ый закон Божий. Мусор. Кауансские власти не допустили бы, чтобы их на уши поставили компании, вывозящие мусор. Город, который не только в течение нескольких недель превращается в Неаполь (не в хорошем смысле), а власти обзывают всех недовольных плаксами и велят терпеливо переносить в жару смрад гниющих подгузников, не заслуживает звания столицы.

В Каунасе такие мусорщики ползали бы на коленях и в три смены зубными щетками чистили бы контейнеры в наказание, вместе со всеми чиновниками, которые несут ответственность за этот беспорядок.

Если бы князь Гедиминас охотился и заснул бы сегодня, ему приснился бы не воющий железный волк: он увидел бы во сне новый Каунасский автобусный вокзал, он основал бы столицу Литвы и Немана.