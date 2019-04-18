Недавно объявили благую весть о том, что в Литве – нас уже снова три миллиона. И это правда, такая статистика.

Но после этой информации снова проснулись пещерные патриоты и стали завывать, что не все они - настоящие литовцы, что тут смешали и людей, гастарбайтеров, приехавших из Украины и Молдовы, т.е. приехавших на заработки мигрантов.

Такие люди всегда злятся, когда слышат хорошие новости. Открывается новая Maxima, новые рабочие места – опять плохо, предприниматели воры, платят минимум, рабство. Банки работают прибыльно – воры, мошенники, вывозят деньги из Литвы, страна поделена на части. Раньше число людей в Литве сокращалось – они кричали, что все разбежались; сейчас людей стало больше, так опять плохо, понаехали не те.

Они сами себя не слышат, не понимают, как они заговариваются.

Такое явление как "национальность" или "чистая литовская кровь" - это сказка, вымысел, нацистская легенда – как миф об арийской расе в Третьем Рейхе.

Концепция литовскости была оправдана больше 100 лет назад, когда наше этническое государство только создавалось, и нам нужна была своя идея. Тогда и смастерили идею о народе, который связан одним языком и общими генами. Ведь до этого Литва никогда не была литовскоговорящим государством, не была она страной голубоглазых и светловолосых жителей.

Для создания государства такая идея отлично подошла. Это было как рекламный лозунг компании или заявление о своей миссии. Не обязательно правда, но для бизнеса годится. А создание государства тогда было просто проектом, в котором цель оправдывала средства.

В Америке каждый житель страны - американец, неважно, где он родился, на каком языке он говорит. В Великобритании британцами считают и людей с дастарами на головах, и тех, кто родился в Танзании, и даже тех, кто приехал из Литвы собирать салат и там остался.

Часть жителей Франции - люди с марокканскими фамилиями, и они - французы, представители французского народа, не "марокканцы с французским гражданством".

Французы знают, что такого явления, как этнические французы, нет – часть старых фамилий пришла из испанского, итальянского или немецкого языка, как и корни этих людей. Поскольку современные европейские страны - это сравнительно новые образования. Народы смешивались, исчезали и росли.

Между тем литовцы все еще бредят о чистокровных литовцах как качественной основе народа, несмотря на то, что у половины фамилии славянского происхождения, только созданы по законам литовского языка, прапрадедушки и прапрабабушки многих из нас вообще не говорили по-литовски в семьях.

Как и наши князья, которых мы называем литовскими именами. Был ли Витаутас Великий литовцем? "Конечно", – скажет каждый патриот. Спросите у соломенного патриота, на каком языке писали Витаутас, Гедиминас или Миндаугас. И что, из-за этого этот патриот не будет считать их литовцами. Увидите, как этот соломенный патриот заткнется. Ему нечего будет ответить.

Я очень люблю их злить и заставлять нервничать. Как только слышу "настоящий литовец", сразу спрашиваю: а как установить, что человек настоящий литовец?

Есть ли "генетический код литовца" или группа крови, по каким критериям по анализу мочи или крови можно в лаборатории установить литовскость? Нет такого.

Есть ли какие-то критерии – цвет кожи, волос, глаз, которые делают тебя нелитовцем? Например, у меня глаза карие – я меньше литовец чем должно быть? Скольких баллов литовскости это меня лишает? А сколько из подписантов декларации о независимости не были светловолосыми и голубоглазыми – их подписи засчитываются?

Обязан ли литовец говорить по-литовски? "Конечно". Так тогда все нормально с тысячами чернокожих, темнокожих, мулатов, которые с детства отлично говорят по-литовски? Или будем их принимать за литовцев только наполовину или все же за настоящих?

Есть ли характерная для литовцев религия? Это очень хороший вопрос. "Литовцы - католики". А как быть с лютеранами из Клайпедского края, они меньше литовцы? А погодите, а как с язычниками, которые в белых одеждах с бронзовыми украшениями. Они не литовцы? Кто они? А мои друзья буддисты, индусы и кришнаиты, которые родились в Литве, в литовскоговорящих семьях, у родителей, которые считаются литовцами, они окончили литовскую школу?

Должны ли у литовца родители быть литовцами? "Ну, конечно". Так а что, с людьми с русскими и польскими фамилиями, с именем Вадим или Наталья, Божена или Збигнев, чьи родители говорили по-русски или по-польски, а сами они окончили литовские школы и университеты, без акцента говорят по-литовски и пишут без ошибок, а также представляют Литву во всем мире и видны как литовцы?

Они - гораздо большие патриоты Литвы нежели все те блеющие о чистоте крови. Честно говоря, чаще всего те, кто рассуждает о "литовскости" и выставляет свое этническое превосходство над "говнополяками", "русскими", "жидятами", "черными", пишут по-литовски с ужасными ошибками и лучше знают анекдоты о Петьке и Чапаеве, советские фильмы и путинскую пропаганду, чем историю Литвы и географию. А Илья Лаурс - он литовец или нет, ведь имя у него русское, как у отца Владимира Ленина?

А почему, когда кто-то из литовских евреев становится миллионером и известным человеком в мире, такое очень часто случалось в XX веке, мы на весь мир кричим, что они - литовцы, и уже не смотрим, на каком языке они говорили, кто был их родителями, где они жили, какое гражданство у них было? Сколько миллионов надо заработать, чтобы тебя могли считать литовцем?

Назовите сумму. И если есть такой критерий, и есть такая сумма, то почему деревенщина, живущие на пособия, неудачники, лентяи и бездомные могут быть (и считаются) литовцами только потому, что у них "литовские" имена и что они знают 50 литовских слов?

Неужели об...анный бродяга Гедиминас Пимпалюнас или Яунутис Путе, собирающие бутылки в вильнюсских контейнерах, может быть лучшим и более настоящим литовцем чем сын литовки и нигерийца Чарльз Таутвидас Мгабази, родившийся в Лондоне, учившийся в Берлине и работающий хирургом в Чикаго, прекрасно владеющий литовским, поскольку это его родной язык?

Знайте, патриоты никогда не могут ответить ни на один из этих вопросов. Они теряются, у них начинается истерика, поскольку они понимают, что ума им не хватает для того, чтобы оправдать свои предрассудки.

И поэтому я только буду гордиться, если в Литву будут приезжать тысячи людей со всего мира, которые будут хотеть называться литовцами и будут знать, что их здесь ждут. Литовские паспорта должны щедро раздавать всем, кто хочет у нас жить, работать и стать частью Литвы.

Я бы сегодня предложил литовское гражданство всем строителям и таксистам, работающим в Литве.

Вы только будьте здесь, только работайте, привозите семьи, никуда не уезжайте. Пусть здесь будет ваш дом.

У нас есть место, работы у нас завались, такой, которой мы сами брезгаем (это правда – в Литве работу можно найти в течение часа, чтобы начать бизнес нужно полдня), мы - спокойная страна, в которой главенствует закон, добро пожаловать. Мы можем сделать Литву второй Америкой. Двойное гражданство - это первый и большой шаг. Голосуйте ответственно.