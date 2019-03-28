Такие эксперименты может позволить себе США.

У Украины такого запаса прочности нет.

Не построен еще.

Владимира Зеленского почему-то называют украинским Рейганом. Тот был актер и этот актер. Но называть президента Рейгана актером – это примерно как меня сейчас называть младшегруппником детского сада — ну, я ж тоже когда-то с соской во рту какал в горшок. И времени прошло примерно столько же — лет тридцать.

К тому моменту, как Рейган стал президентом, он уже, дай Бог памяти: три года отслужил в армии во время войны, шесть лет был главой профсоюза киноактеров, шесть лет состоял в республиканской партии, два раза был губернатором Калифорнии, баллотировался на пост президента и проиграл, выиграл праймериз, и только после этого выиграл президентские выборы со второго раза. Рейгану было тогда шестьдесят девять лет. Это был самый старый на то время президент страны. До того, как стать президентом, он, в общей сложности, провел в политике лет тридцать.

Напомните мне, сколько Зеленский отслужил в армии во время войны.

Собственно, про самого Владимира Зеленского сказать мало что можно, потому что кроме феномена Голобородько там особо ничего и нет. Собственно, и не особо тоже. Пяток интервью и два сезона "Слуги народа" — вот и вся политическая карьера кандидата в президенты.

Что в активе?

Годами в обнимку с Галустяном — или кто там у них, в моче-половом юморе я не силен — дебилизировал из зомбоящика население России. Ну, тут, надо признать, не без успеха — население таки дебилизировалось. И вот ты сидишь и смотришь, как твой вчерашний зритель, которому ты годами вливал в голову дерьмо вперемешку с шутками про джамшутов и меньшевартых украинцев, поперло на танках в твою страну…

Поздравляю. Это успех для актера. Ты был услышан.

Я вот в принципе не могу понять, как можно сотрудничать с российским зомбоящиком. В принципе. Вообще. Как можно делать какие-то совместные проекты со всей этой (цензоред) "Нашей Рашей". Мне это недоступно.

Извинялся перед Рамзаном Кадыровым. Ну, и тут не поспоришь — уникальная ситуация. В случае избрания Владимира Зеленского Украина автоматически становится единственной в мире воюющей с Россией страной, в которой президент извинялся перед "пехотинцем Путина". Такого в мировой политике еще не было. Это правда.

Имеет бизнес в России и получает заказы непосредственно из росбюджета на производство все того же низкосортного дерьма, чтобы продолжать и дальше вливать его россиянам в головы. Пяти лет войны мало. Надо продолжить дебилизацию.

Категорически избегает интервью. Потому что написанный сценаристами образ — это одно, а когда рот открывает исполняющий его актер…

Не имеет команды. Никакой.

Не имеет программы. Тоже уникальный в политике случай — программу кандидату в президенты воюющей страны писали всем "Фейсбуком", включив туда хотелки каждой бабушки у подъезда.

Остался в стороне от войны. Человек, имеющий такой гигантский ресурс, мог бы отправлять закупки на фронт эшелонами, мог бы собрать денег на армию больше, чем государство, мог мотивировать тысячи людей — помогать, закупать, отправлять, искать, делать, рыть носом. Но нет.

Тут сейчас начнут говорить про миллион гривен, который "Квартал-95" перевел на АТО. "Квартал-95" — это сколько человек? Ну, пусть будет десять. По сто тысяч с каждого. Извините меня, я, беженец без штанов, отдал больше. А такая подачка от долларового миллионера — это именно подачка. Это унизительно. Это называется "на отцепись".

Вместо этого продолжил шутить. Про порноактрису Украину.

Собственно, лучшая характеристика, которую я слышал, попалась мне пару недель назад в ленте и описывает кандидата в президенты одной строкой.

Пока вся Украина плакала — ты ржал.

Предельно исчерпывающе.

Ни убавить, ни прибавить.

Для меня раньше было загадкой, как можно остаться в стороне от всего, что свалилось на твою страну, как можно продолжать шутить, смеяться, жить своей обычной жизнь шоумена в то время, когда страна, с надрывом кишок, умирая, истекая слезами и кровью, на горбу, на последние копейки тащит войну — и потом, как ни в чем ни бывало, баллотироваться в президенты. Как божья роса.

Оказывается — можно. И, оказывается, значительная часть избирателей тоже не видит в этом противоречия.

Вы понимаете, что при этом раскладе самыми глупыми идиотами в стране автоматически становятся павшие за её свободу и независимость? Ну, подумаешь, жизни свои отдали — вот лохи-то. А мы тут шутили. И договорились посередине.

Я уверен, вы все пятьсот раз писали это выражение. Которое актуально сейчас, как никогда. Помните? "Тот, кто между позором и войной выбирает позор — получает и позор, и войну".

Посмотрите западнее. Вот там есть такая страна, как Беларусь. Пока ещё. Пока ещё не поглощена. Александр Григорьевич тридцать лет всё пытался договариваться. Тридцать лет пытался бегать между струйками. Добегался и додоговаривался до того, что сейчас с выпученными глазами бегает и в панике собирает экстренные заседания Совбеза "как нам не допустить аншлюса нашей страны".

Как, как, имея в прямом эфире перед глазами такой пример, как Беларусь, можно вообще, даже гипотетически, вести разговоры о том, что "надо договариваться"?

Как?

Но, ок. Ладно. Это всё плач Ярославны. В конце концов, у нас тут не комсомольское собрание. Морально-этический портрет кандидата, безусловно, тоже важен, потому что президент страны — это лицо страны. Но все же, в первую очередь, важнее программа и факты.

Программа Владимира Зеленского состоит из двух главных пунктов. Прекращение войны путем переговоров с Россией и борьба с коррупцией. Оба они, кстати, очень сильно связаны. Позже объясню почему.

Итак, прекращение войны. Собственно, никакого четкого плана и тут нет. Сесть за стол переговоров, просить поддержки у гарантов по Будапештскому меморандуму, также усадить их за стол переговоров, ввести миротворцев, сойтись где-то посередине.

Ну, про поддержку гарантов Будапештского меморандума я молчу. Это мы уже прошли. Про то, чтобы их усадить за стол переговоров по Украине, тоже. Терезе Мэй делать сейчас больше нечего, только проблемы Украины решать. Дональду Трампу, к слову, тоже. Бросили все и побежали. Черт с ним, с брекситом-то, Зеленский зовет. Это важнее.

Ввод миротворцев…

Когда это говорит Курт Уолкер — а Владимир Александрович озвучивает именно его план — которому деньги платят за то, чтобы остановить войну, и которому, по большому счету, без разницы, где будет проходить граница Украины и что она потеряет или выиграет в результате этого плана — это одно. Когда это говорится в 2014 году, когда для того, чтобы остановить агрессию, остановить продвижение русского мира на Харьков и Днепр, хоть кого на линию разграничения можно вводить — это одно.

Когда это говорит кандидат в президенты в две тысячи девятнадцатом году — это уже совсем другое.

План Уолкера подразумевает ввод миротворцев одновременно на линию разграничения и на границу. Потом, постепенно — в малые города, затем — в Донецк и Луганск.

План Путина предусматривает полное отрезание Донбасса и Крыма от Украины. Как минимум.

Где здесь можно сойтись посередине?

Ввести миротворцев на линию разграничения, но не вводить на границу? О, да. Да! Без разговоров! Сразу! Обеими руками! Именно этого и хочет Россия. И де-юре и де-факто отрезать часть Украины и зафиксировать это на международном уровне — уже гарантированно, на десятилетия — да это просто праздник какой-то! С радостью и превеликим нашим удовольствием!

А дальше-то что? Как дальше возвращать территории? Ввод миротворцев в Донецк?

Да никогда в жизни. Россия говорит твердое "нет".

И? Что дальше-то?

Понятно, что Россия хочет на линии разграничения свой "миротворческий" контингент. Понятно, что Украина и Европа на это не пойдет. Середина — где? Белорусский контингент?

Я просто напомню про Дагомысские соглашения 1992 года, по которому "миротворцы" СНГ были введены на линию разграничения между Грузией и Южной Осетией.

Чем все закончилось, все помнят.

Напомню так же, что военные действия не входят в задачу миротворческих сил ООН. Они занимаются гуманитарными миссиями. Не допускать столкновений между сторонами — при условии, что обе стороны заинтересованы в этом — военная демонстрация, военная блокада. Никакие миротворцы никакой Донецк штурмовать не будут. Если одна из сторон не заинтересована в мирном урегулировании и начинает новую мясорубку — миротворцы просто снимаются и уходят. Непальский и аргентинский батальоны ООН — Республика Сербская Краина — Гугл — читать.

Почему Владимир Александрович считает, что задача отстаивать суверенитет сорокамиллионной Украины вместо украинцев должна лечь на Питера Дюбуа из десятимиллионной Бельгии, и что он с радостью бросится погибать за Донецк — для меня загадка.

Миропорядок, просуществовавший на планете с тысяча девятьсот сорок пятого по две тысячи четырнадцатый годы, закончился. Теперь мир уверенно входит в стадию "каждый сам за себя". Похоже, слишком долго не воевали. Похоже, устали от счастливой сытой жизни. Видимо, нужно повторение пройденного материала.

Украина, забыв обо всем, должна сейчас бросить все силы только на одно — построить за оставшееся, по моему пессимистическому мнению, не такое уж и продолжительное, время свой неприступный замок посреди этого разливающегося моря. Как это сделал Израиль. Строить свой остров посреди океана популизма и идиотии. Другого варианта нет. Никто уже не будет решать проблемы Украины за Украину. Все теперь будут решать только свои проблемы.

Но нет. Украина, напротив, всеми усилиями пытается занырнуть в этот океан с головой.

Договариваться, посередине, Будапештский меморандум, Запад нам поможет…

Какой-то референдум по вступлению в НАТО… Курс на вступление в НАТО уже прописан в Конституции. Какой еще референдум?

Я не бизнесмен, и мне сложно судить, но если уровень компетенции кандидата в вопросах бизнеса такой же, как в вопросах внешней политики… Ой-вэй.

Новые лица в политике… Когда я про это слышу, я немножко впадаю в состояние кататонического удивления, конечно. Как акула. Которую если взять за нос, перевернуть кверху брюхом, и она такая — ну, постойте… ну, как же… ну что ж за стукнутый по голове-то, а… Вот так и я.

Здравствуйте, это Вася, он только что с улицы, он актер и нифига не умеет ремонтировать головку блока цилиндров. О. Отлично. Срочно дайте мне Васю. А то Петя с двадцатилетним стажем пять лет назад перебирал мне двигатель — и фераря из моих жигулей так и не получилась. Достали одни и те же лица.

Вы водителя автобуса для своего ребенка тоже выберете по этому принципу — потому что они ни разу не сидел за рулем и хорошо умеет рассказывать анекдоты? Здравствуйте, сейчас мы ваших детей повезем на экскурсию по горной дороге, это Петя, он вообще не представляет, на какие педальки тут нажимать, никогда не сидел в кабине ни одного транспортного средства и вообще впервые видит ваш автобус. Но как он в самодеятельности сыграл образ старого жирного Крота-ворюги из Дюймовочки, ммм, закачаешься. А еще он пообещал договориться с камнепадом. Ура, ура, Петя, вот тебе наши дети, вези их по серпантину.

Сейчас МарьИванна бросит половую тряпку и проведет вам полостную операцию. Для этого ей проведут консультацию фельдшера, мы покажем это в эфире, она покачает головой с умным видом, задаст пару уточняющих вопросов и будет делать вам резекцию желудка. А план операции ей напишут пользователи фейсбука. Мы учтем все пожелания. Особенно нам понравился пункт "пришить мошонку к поджелудочной". Ура, ура, какое счастье. А то ничего не меняется, вечно операции делают сплошные хирурги да анастезиологи.

В общем, по первому пункту расписывать детали можно долго. Но это всё нюансы. Основной вывод, который можно сделать из заявленного в программе — стремление завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб — только один. За этими исключительно популистскими заявлениями нет ни понимания того, как это сделать, ни понимания вообще ситуации в целом и происходящего в реальности. С точки зрения логики обсуждать тут что-то бессмысленно.

Переходим ко второму пункту.

Коррупция.

Коррупция, безусловно, бич современного мира. Она разъедает страну, разрушает государственные институты. Но. Я сейчас напишу очень непопулярную мысль. Но тем не менее.

Итак —

КОРРУПЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УКРАИНЫ.

Коррумпированные страны могут существовать. Италия в пример. Где мафия срослась с государством так, что Украине и не снилось. Однако, Италия, существующая так десятилетия, если не века, сохраняет при этом свой государственный суверенитет.

Почему?

По одной причине.

Потому что у неё нет полоумного соседа, нависающего с севера армадами танков и полностью поехавшего головой на величии.

И у неё есть время и возможности заниматься внутренними проблемами.

А не отражать агрессию полоумного соседа.

Это — основное условие.

Коррумированные страны могут существовать.

Оккупированные — нет.

Главная проблема Украины сегодня — не коррупция. Главная проблема Украины сегодня — Россия.

И вот тут мы подходим к главному. К изменению риторики. К изменению вектора приложения усилий.

Посмотрите, как разговор о противодействии захватчику ушел из риторики почти всех кандидатов. Почитать плакаты — так никакой войны и нет. Проблемы с ценой на газ есть. Проблемы с воровством есть. Проблемы с нечестными людьми есть.

А проблем с войной — неа, нету.

Ну, так, максимум, какие-то недоразумения, что ли. Которым можно уделить процентов десять эфирного и рекламного времени. Больше не стоит.

Всё, мы уже победили?

И война больше не стоит нашего внимания?

Давайте еще раз: "У населения страны-жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат "свой – чужой". Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли "защитника" одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побеждёнными и отброшенными в своём развитии на 15–20 лет назад".

Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.

Если кто забыл.

Как можно не замечать, что оба этих кандидата в той или иной степени — Тимошенко больше, Зеленский меньше — но озвучивают всю ту же самую линию "Враг не в Кремле"?

Враг — именно в Кремле.

Все остальное — зависит только от осознания этого факта.

Из трех лидирующих кандидатов двое говорят про что угодно. Про газовый геноцид. Про тарифный голодомор. Про повышение пенсий. Про Будапештский меморандум. Про электронное голосование. Про шесть процентов. Про продажу земли, про барыг, олигархов, про что угодно — но не про войну. Давайте бороться с чем угодно, но не с Путиным.

Перенаправить вектор приложения общественного напряжения с противостояния внешней агрессии на внутренние проблемы — да это просто сладкий розовый сон любого захватчика.

Именно это сейчас и происходит. Война ушла из общественного обсуждения. Более того — войну уводят из общественного обсуждения сознательно. Порошенко убил своего брата в Молдове! Срочно, важнейшая новость, давайте обсуждать это.

Хаос в головах, хаос в общественном договоре, перенаправление агрессии с внешнего врага на внутреннего, замыливание основной повестки дня — скажите мне, что это не дословное исполнение плана товарища Загрудницкого.

Хуже всего, что с высокой долей вероятности оно еще и — добровольное.

Для тех, кто хочет избежать войны, Владимир Зеленский, пожалуй, действительно идеальный кандидат. Если Юлия Владимировна — это хаос и мясорубка, то при Зеленском этого, скорее всего не будет. По крайней мере, первое время. А зачем?

Будет ползучее тихое поглощение.

В первую очередь через русский язык, конечно. Вся эта риторика вернется. О двуязычии. О праве говорить на своем языке. О праве смотреть кино. О праве учиться.

За ней вернется риторика о праве потреблять культурный продукт.

Путин, конечно, редиска, но Пушкин-то с Достоевским!

Социально близкий "Камеди клаб", опять же. Или что у них там сейчас, я ящику уже лет десять не смотрю. "Ржевский против Наполеона".

Незаметно разбанят вконташу. На улицах появятся удобные яндекс-такси. Через пяток лет руссо-туристо потянутся в Одессу. На концерт народного артиста Российской Федерации кавалера ордена "За заслуги перед отечеством" Михаила Михайловича Жванецкого. Концерты. Фестивали. Авиасообщение. Вы нам верните безвиз, а мы вам газ в ГТС запустим — "Северный Поток-2" к тому моменту, скорее всего, будет уже построен. Вот и договоримся посередине.

В общем, примерно то, что происходит сейчас в Грузии.

Когда все под тем же лозунгом борьбы с диктатурой — в Грузии, кстати, куда более актуальным — выбрали не то, чтобы пророссийского и реакционного Бедзину, а так… Договоримся, в общем.

Вот я. Русскоязычный журналист, писатель. Мне сложно устроиться на работу, потому что квоты везде исчерпаны. А украинским я все еще не владею в такой степени, чтобы вести на нем передачи. Мои книги не продаются в Украине, потому что подпадают под запрет. Казалось бы — вот просто идеально моя риторика. А Владимир Зеленский — идеально мой кандидат. У меня улучшится благосостояние, начнет расти карьера, я начну зарабатывать больше денег. Куплю пианину.

Вот почему я, Аркадий Бабченко, понимаю — что проблемы Аркадия Бабченко — это проблемы Аркадия Бабченко? Что Украина выживет без Аркадия Бабченко? А без суверенитета — в том числе и языкового — нет? Что то, что я дебил и не могу выучить язык страны проживания — проблема дебила, а не страны проживания? Что национальной идеей должен стать отрыв от Империи — во всех направлениях — а не моя зарплата? Что если агрессор инструментом своей гибридной войны сделал свой язык — то вопрос уже не в языке, а в войне и в существовании страны? Что Украине без Аркадия Бабченко будет ни тепло ни холодно, а вот Аркадию Бабченко без Украины будет хреново?

Почему я, гражданин страны агрессора, это понимаю, а значительная часть украинцев — нет?

В итоге ползучая оккупация в Грузии продолжается уже годами. Россияне просто банально передвигают забор — и всё. Нарушают линию разграничения как вздумается и гуляют где хотят. Шестнадцатого марта неведомые вежливые люди в масках просто вошли и заняли село Хуравлети. Со всеми местными жителями. И сказали, что это теперь Осетия.

Туда направилась группка местных активистов, которым не все равно, и которые бьют тревогу, но..

Но в целом — война в Грузии выведена из общественного обсуждения.

Начало именно этого процесса можно наблюдать сейчас и в Украине.

Основной задачей Украины в этой каденции будет являться — само существование Украины.

Противостояние агрессии, независимость, свобода, суверенитет — должны стать национальной идеей Украины.

Все остальные повестки — увод в сторону.

В суверенной стране с коррупцией бороться можно.

В оккупированной — нет.

И вот этого-то, самого главного, посыла, я не нахожу ни в риторике Тимошенко, ни в риторике Зеленского.

Кто бы спорил — коррупцией бороться нужно. Необходимо! Жизненно важно.

Вопрос только в том, кто это будет делать в Украине.

Украинцы.

Или Алексей Анатольевич Навальный.

В Украинском федеральном округе Российской федерации.

А вообще, конечно, логика "а давайте на борьбу с олигархатом выберем ставленника самого главного олигарха" — моему разуму непостижима совершенно.

Украинцы. После выборов я приеду и верну себе "Приват".

Ура, ура! Вот тебе бразды правления. Борись с коррупцией, кормилец…

Один только вопрос. Всё тот же. А зачем все это было тогда? Зачем воевали? Зачем тринадцать тысяч жизней положили? Зачем свечки на аватарки постили? Зачем все это было-то?

Договорились бы где-то посередине сразу при Януковиче — и все были бы живы, и все было бы в ажуре.

Вы все думаете, что если сейчас выберете кого-то не того, то потом просто поменяете его на очередном майдане? Что сможете сколько угодно скидывать очередного вора с Банковой и он по старой схеме все будет и будет убегать в Ростов? Нет. В сотый раз: эта каденция — точка бифуркации Украины. Россия сейчас занята поглощением Беларуси и продвижением "Северного потока-2". Как только она закончит эти процессы, она неизменно снова обратит свой взор на Украину. Очередное безвластие в Киеве — и страна гарантированно получит еще сто километров откушенной территории.

Вы все сравниваете с 2004-м или с 2010-м годом, говоря, что у нас перед выборами всегда так, но это не верно.

Сравнивать надо не с 2010. И не с 2004. И даже не с 2014.

Сравнивать надо с тысяча девятьсот девятнадцатым.

Если в очередной раз проворонить свой суверенитет сейчас — ну, что сказать…

Еще сто лет до следующего окна возможностей.

Ульяна, конечно, святая женщина. Но она все-таки немножко эльф. Как журналист, я всегда выступаю за точность формулировок. Так вот: "если победит кандидат Х" — это не точная формулировка. Точная формулировка: "Если Украина выберет кандидата Х".

А если Украина выберет "кандидата Х" — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю".

Потому что бороться за свободу Украины против россиян можно.

Но бороться за свободу Украины против Украины…

Я, во всяком случае, не готов.

Россия все это время наращивает свою военную мощь. То, что она эту мощь использует, уже даже не задумываясь о последствиях, было продемонстрировано не далее, как пару месяцев назад в Керченском проливе. Уже с открытым применением своих вооруженных сил, в том числе авиации и флота. А страна все выбирает — голосовать либо за даму, которая предлагает уменьшить поступления в бюджет, либо за человека, который вообще ничего не понимает в происходящем и просит фейсбук написать ему программу и договориться с Путиным.

Следующая война, кстати, будет уже не сухопутной. Следующая война будет с тотальным применением авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов.

Или я все пропустил и Украина уже готова к отражению ракетных ударов?

Ну, тогда давайте поговорим про голосование по приколу, конечно.

Еще раз: тот, кто между позором и войной выбирает позор — получает и позор, и войну.

Спросите у Александра Григорьевича из абзаца выше.