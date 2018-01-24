Я уже не раз писал о том, что, по моему мнению, в Литве не существует проблемы дискриминации национальных меньшинств. Нет в Литве и государственной политики, направленной на системную и безоговорочную ассимиляцию меньшинств. Однако в то же время нет и государственной политики, которая была бы направлена на сохранение национальной идентичности, культуры, языка нацменьшинств. Поэтому все действия в этой сфере носят единичный, некоординированный, хаотический характер, а подчас все решает конкретный политик или чиновник.
© ZV.lt

Поэтому можно найти и положительные (например, поддержка культурных и медийных проектов, большее финансирование школ нацменьшинств), и отрицательные примеры, когда появляются - зачастую из лучших побуждений - решения, которые в бьют по нацменьшинствам (например, реформа образования в 2011 году или реорганизация сети вильнюсских школ в 2015 году). Однако эту проблему можно без труда решить, если создать последовательную политическую стратегию в отношении нацменьшинств и воплотить ее в жизнь.

К сожалению, я не уверен, что наша элита способна на подобное интеллектуальное усилие. Потому что создание такой политики идет вразрез как с характерными особенностями литовского общества, так и сообщества нацменьшинств, проживающих в Литве. И той, и другой стороне не хватает чувствительности к потребностям и опасениям другой стороны, а это в свою очередь приводит к тому, что одни видят дискриминацию, а другие - нелояльность. Однако суть проблемы кроется в закрытости этих двух миров.

Литовское общество по-прежнему остается иерархическим, и нужно приложить немало усилий, чтобы вырваться из районов, городков или предместий, населенных нацменьшинствами. Вырваться и при этом не ассимилироваться. Польская молодежь из Шальчининкай, Неменчине и Новой Вильни не верит, что у нее есть шанс стать частью литовской элиты. Поэтому одни из них выбирают литуанизацию. Это касается не только написания фамилий. Мне как-то попалось в руки резюме молодого человека из Шальчининкай, выпускника польской гимназии им. Яна Снядецкого, написанное по-литовски с ужасными ошибками, в котором в графе "родной язык" было указано: "литовский". Другие разочаровываются, что порождает вредный результат. "Твой любимый герой"? "Путин"!

Мы - местные

На улице, в интернете очень часто можно услышать или прочитать, что те, кто не является литовцами, должны ехать к себе. Но что значит "к себе"? Для литовского поляка Польша - это страна из кинофильмов, книг и учебников, некоторым она известна по рассказам дедушек и бабушек. Они местные, они у себя дома. Несколько месяцев назад я принимал участие в конференции, которая проходила в Вильнюсском клубе. Конференция была посвящена вильнюсской идентичности, один из модераторов попросил поднять руки тех, кто является вильнюсцем хотя бы в третьем поколении. В зале была поднята только одна рука. Моя.

Возможно, это не столь очевидно в случае с литовскими русскими, поскольку у них если не родители, то дедушки и бабушки в большинстве своем приехали в Литву из России. Но и для большинства молодых русских Литвы Россия - такой же миф, картинка из телевизора. В лучшем случае они были там раз в жизни, и явно почувствовали, что там их уже считают не русскими, а литовцами. А в Литве их часто оценивают отрицательно.

"They'll must be Russians", - во времена холодной войны другие аргументы не имели значения. Сегодня та же самая схема действует в Литве. Поэтому меня не удивляет, что русские Литвы боятся указывать в документах свою национальность. Согласно всеобщей переписи населения 2011 года (значит по анонимным данным), в Вильнюсе 14% жителей - русские, согласно данным Центра реестра (это уже данные официальных деклараций в паспортах/или свидетельствах о рождении) - 6%. В случае с поляками и литовцами также есть разница в этих данных, но она не превышает 10%.

Почему в литовских фильмах нет поляков?

Представители литовской элиты, конечно, не скажут литовскому поляку: уезжай к себе. Но на деле они также замыкаются в своем литовском мирке. На литовском телевидении, в литовской прессе даже дискуссии на тему взаимоотношений с Польшей или проблем нацменьшинства часто проходят без участия представителей поляков или русских. Давайте вспомним американские, британские, французские, немецкие или скандинавские телесериалы или фильмы. Языки нацменьшинств в них постоянно присутствуют (например, испанский в американских фильмах, уэльский - в британских и т.д.), в каждом фильме бывает какой-то положительный герой, который является представителем меньшинства: чернокожий, шотландец, мексиканец, турок, индус, мусульманин, гомосексуалист. Может, кому-то это кажется явлением политкорректности, но это действует. Приучает всех жителей к тому факту, что общество неоднородно, указывает на разницу, и в то же время создает положительные образы. А сейчас попробуйте вспомнить хотя бы один литовский сериал, в котором был бы герой-поляк? А положительный герой-поляк? Представители нацменьшинства, если в них и появляются, то в гротескном виде. Как негры в американской продукции 50-60 гг.

Конечно, в Литве есть и другие примеры, это поляки, которые сделали карьеру, не скрывая своей национальности: Антоний Микульский, Андрей Мациевский, Збигнев Гульбинович, Чеслав Окинчиц, Ярослав Неверович. Несколько лет назад поляки прорвались и в литовский шоу-бизнес - это Black Biceps, Катажина Звонкувене, Эвелина Сашенко, Агнешка Ольшевска. И в литовском кино, и в литовском театре есть уже немало актеров-поляков. Однако по-прежнему таких примеров не хватает, они все еще больше представляют образцы счастливой случайности, результат титанических личных усилий, а не функционирование социальных лифтов.

Когда чернокожий ребенок из бедного района Чикаго смотрит на портрет Барака Обамы, он, наверное, думает: "Yes, I can! Я могу стать президентом". В Литве этого не хватает. Я не говорю, что президентом Литвы в 2019 году должен стать поляк. Нет. Просто в среде элиты, прежде всего политической, не хватает этнической дифференциации. В стране проживает 14% людей, которые являются представителями национальных меньшинств, а во время последних парламентских выборов в парламент попал лишь один поляк из списка ИАПЛ-СХС. И все это только потому, что популярность "крестьян" превысила даже самые фантастические прогнозы...

Квадратура круга

В ответ нацменьшинства закрываются в своих гетто. У нас есть своя партия, самоуправление, организации, коллективы, СМИ, школы и дошкольные учебные заведения - больше мы ни в чем не нуждаемся. Мы можем жить, не контактируя с литовским большинством, не владея литовским. Вокруг враги, следовательно, нам нужна сильная рука, железобетонное единство, еще более высокие баррикады, еще больше протестов. Люди, все на митинг - поднимем кулаки!

Квадратура круга: чем больше нацменьшинства протестуют - тем больше им не доверяет большинство. Чем больше большинство не доверяет меньшинствам - тем больше искушение навязать им свое видение, свои решения, минуя стадию переговоров, консультаций. Чем большее давление большинства - тем больше протестов меньшинства. Наверное, можно провести какие-то объективные исследования и выяснить, кто первый начал, кто в этом виноват и на ком лежит ответственность за такое положение. Но зачем? И без исследований мы знаем, что такое замкнутое, закрытое, непроницаемое общество - это дорога в никуда.

Литва - наш общий дом, и я искренне верю, что мы можем в ней жить вместе счастливо, но для этого нужно прилагать усилия. Усилия как со стороны нацменьшинств, которые должны стать неотъемлемой частью литовского общества, выбраться из окопов, из гетто, так и прежде всего со стороны литовцев, которые должны предоставить им место в своем обществе, но, не требуя, ассимиляции.

Оригинал публикации на польском языке - сайт ZV.lt

Этот комментарий прозвучал 23 января 2018 года в программе Польской передачи на LRT Klasika.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Мнения и комментарии

А.Радченко: польская молодежь выбирает ассимиляцию или фрустрацию (21)

Я уже не раз писал о том, что, по моему мнению, в Литве не...

Лилия Шевцова: "Кремлевский доклад" подрывает модель выживания элиты РФ (19)

Российский политолог Лилия Шевцова в интервью DW...

К.Эггерт. Аргумент Путина и безмолвие оппозиции (41)

"Путин, как и его окружение, конечно, замешан в...

Линас Линкявичюс. С годом Собаки! (91)

По традиции после Рождества мы приглашаем...

Артем Шрайбман. Сингапур Лукашенко (19)

Белорусские технократы осознают, что им не под силу...

TOP новостей

Рост зарплат замедляется, но многих ждут приятные перемены (8)

После впечатляющего старта в прошлом году рост...

Экономист: большого скачка цен на продукты питания в этом году не будет (20)

В прошлом году индекс потребительских цен в Литве рос в...

Какую игру ведет мэр Каунаса Матийошайтис? (1)

Упоминающиеся сейчас фамилии возможных кандидатов на...

Аналитик об эмиграции из Литвы: худшее уже в прошлом (56)

Темпы эмиграции в Литве в этом году должны сократиться,...

Литва отказывается от проекта подземного хранилища газа в Сидяряй (39)

Литва отказывается от намерений оборудовать подземное...