Поэтому можно найти и положительные (например, поддержка культурных и медийных проектов, большее финансирование школ нацменьшинств), и отрицательные примеры, когда появляются - зачастую из лучших побуждений - решения, которые в бьют по нацменьшинствам (например, реформа образования в 2011 году или реорганизация сети вильнюсских школ в 2015 году). Однако эту проблему можно без труда решить, если создать последовательную политическую стратегию в отношении нацменьшинств и воплотить ее в жизнь.

К сожалению, я не уверен, что наша элита способна на подобное интеллектуальное усилие. Потому что создание такой политики идет вразрез как с характерными особенностями литовского общества, так и сообщества нацменьшинств, проживающих в Литве. И той, и другой стороне не хватает чувствительности к потребностям и опасениям другой стороны, а это в свою очередь приводит к тому, что одни видят дискриминацию, а другие - нелояльность. Однако суть проблемы кроется в закрытости этих двух миров.

Литовское общество по-прежнему остается иерархическим, и нужно приложить немало усилий, чтобы вырваться из районов, городков или предместий, населенных нацменьшинствами. Вырваться и при этом не ассимилироваться. Польская молодежь из Шальчининкай, Неменчине и Новой Вильни не верит, что у нее есть шанс стать частью литовской элиты. Поэтому одни из них выбирают литуанизацию. Это касается не только написания фамилий. Мне как-то попалось в руки резюме молодого человека из Шальчининкай, выпускника польской гимназии им. Яна Снядецкого, написанное по-литовски с ужасными ошибками, в котором в графе "родной язык" было указано: "литовский". Другие разочаровываются, что порождает вредный результат. "Твой любимый герой"? "Путин"!

Мы - местные

На улице, в интернете очень часто можно услышать или прочитать, что те, кто не является литовцами, должны ехать к себе. Но что значит "к себе"? Для литовского поляка Польша - это страна из кинофильмов, книг и учебников, некоторым она известна по рассказам дедушек и бабушек. Они местные, они у себя дома. Несколько месяцев назад я принимал участие в конференции, которая проходила в Вильнюсском клубе. Конференция была посвящена вильнюсской идентичности, один из модераторов попросил поднять руки тех, кто является вильнюсцем хотя бы в третьем поколении. В зале была поднята только одна рука. Моя.

Возможно, это не столь очевидно в случае с литовскими русскими, поскольку у них если не родители, то дедушки и бабушки в большинстве своем приехали в Литву из России. Но и для большинства молодых русских Литвы Россия - такой же миф, картинка из телевизора. В лучшем случае они были там раз в жизни, и явно почувствовали, что там их уже считают не русскими, а литовцами. А в Литве их часто оценивают отрицательно.

"They'll must be Russians", - во времена холодной войны другие аргументы не имели значения. Сегодня та же самая схема действует в Литве. Поэтому меня не удивляет, что русские Литвы боятся указывать в документах свою национальность. Согласно всеобщей переписи населения 2011 года (значит по анонимным данным), в Вильнюсе 14% жителей - русские, согласно данным Центра реестра (это уже данные официальных деклараций в паспортах/или свидетельствах о рождении) - 6%. В случае с поляками и литовцами также есть разница в этих данных, но она не превышает 10%.

Почему в литовских фильмах нет поляков?

Представители литовской элиты, конечно, не скажут литовскому поляку: уезжай к себе. Но на деле они также замыкаются в своем литовском мирке. На литовском телевидении, в литовской прессе даже дискуссии на тему взаимоотношений с Польшей или проблем нацменьшинства часто проходят без участия представителей поляков или русских. Давайте вспомним американские, британские, французские, немецкие или скандинавские телесериалы или фильмы. Языки нацменьшинств в них постоянно присутствуют (например, испанский в американских фильмах, уэльский - в британских и т.д.), в каждом фильме бывает какой-то положительный герой, который является представителем меньшинства: чернокожий, шотландец, мексиканец, турок, индус, мусульманин, гомосексуалист. Может, кому-то это кажется явлением политкорректности, но это действует. Приучает всех жителей к тому факту, что общество неоднородно, указывает на разницу, и в то же время создает положительные образы. А сейчас попробуйте вспомнить хотя бы один литовский сериал, в котором был бы герой-поляк? А положительный герой-поляк? Представители нацменьшинства, если в них и появляются, то в гротескном виде. Как негры в американской продукции 50-60 гг.

Конечно, в Литве есть и другие примеры, это поляки, которые сделали карьеру, не скрывая своей национальности: Антоний Микульский, Андрей Мациевский, Збигнев Гульбинович, Чеслав Окинчиц, Ярослав Неверович. Несколько лет назад поляки прорвались и в литовский шоу-бизнес - это Black Biceps, Катажина Звонкувене, Эвелина Сашенко, Агнешка Ольшевска. И в литовском кино, и в литовском театре есть уже немало актеров-поляков. Однако по-прежнему таких примеров не хватает, они все еще больше представляют образцы счастливой случайности, результат титанических личных усилий, а не функционирование социальных лифтов.

Когда чернокожий ребенок из бедного района Чикаго смотрит на портрет Барака Обамы, он, наверное, думает: "Yes, I can! Я могу стать президентом". В Литве этого не хватает. Я не говорю, что президентом Литвы в 2019 году должен стать поляк. Нет. Просто в среде элиты, прежде всего политической, не хватает этнической дифференциации. В стране проживает 14% людей, которые являются представителями национальных меньшинств, а во время последних парламентских выборов в парламент попал лишь один поляк из списка ИАПЛ-СХС. И все это только потому, что популярность "крестьян" превысила даже самые фантастические прогнозы...

Квадратура круга

В ответ нацменьшинства закрываются в своих гетто. У нас есть своя партия, самоуправление, организации, коллективы, СМИ, школы и дошкольные учебные заведения - больше мы ни в чем не нуждаемся. Мы можем жить, не контактируя с литовским большинством, не владея литовским. Вокруг враги, следовательно, нам нужна сильная рука, железобетонное единство, еще более высокие баррикады, еще больше протестов. Люди, все на митинг - поднимем кулаки!

Квадратура круга: чем больше нацменьшинства протестуют - тем больше им не доверяет большинство. Чем больше большинство не доверяет меньшинствам - тем больше искушение навязать им свое видение, свои решения, минуя стадию переговоров, консультаций. Чем большее давление большинства - тем больше протестов меньшинства. Наверное, можно провести какие-то объективные исследования и выяснить, кто первый начал, кто в этом виноват и на ком лежит ответственность за такое положение. Но зачем? И без исследований мы знаем, что такое замкнутое, закрытое, непроницаемое общество - это дорога в никуда.

Литва - наш общий дом, и я искренне верю, что мы можем в ней жить вместе счастливо, но для этого нужно прилагать усилия. Усилия как со стороны нацменьшинств, которые должны стать неотъемлемой частью литовского общества, выбраться из окопов, из гетто, так и прежде всего со стороны литовцев, которые должны предоставить им место в своем обществе, но, не требуя, ассимиляции.

Оригинал публикации на польском языке - сайт ZV.lt

Этот комментарий прозвучал 23 января 2018 года в программе Польской передачи на LRT Klasika.