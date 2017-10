ИАПЛ никогда не была ни главным, ни второстепенным актером в политической жизни нашей страны. Представители национального телевидения – а что уже говорить о коммерческих - редко приглашают депутатов ИАПЛ или членов мэрии для участия в эфирах. Обсуждение вопросов Юго-восточной Литвы чаще всего проходит без членов политической партии поляков. Имидж ИАПЛ сильно ухудшился, когда она вышла из коалиции с социал-демократами и Партией труда. Политическая элита тогда пришла к выводу, что это ненадежный и непрогнозируемый партнер. Появление Томашевского 9 мая на Антакальнисском кладбище с Георгиевской лентой перечеркнула серьезную оценку этой политической силы в числе основных политических игроков Литвы. Трудно определить, кто нанес безопасности Литвы больший ущерб – лидеры и деятели других политических партий, которые много лет недостаточно заботились об обороне страны, ее энергетической безопасности, потакали "Газпрому", или местные польские политики, которые открыто поддерживают российскую агрессию в Украине и прокладывают путь к власти в Литве пропутинским представителям местного Русского альянса. Если крупные игроки литовского бизнеса могут заботиться о своих интересах в Крыму, то не запретишь представителям правящей партии и их партнерам по коалиции из русского нацменьшинства восхищаться политикой Владимира Путина. Однако данные политического барометра действуют не на пользу ИАПЛ, пока партия не откажется от пропутинского флирта. Появляются всякие мысли и в плоскости польско-литовских отношений. ИАПЛ выросла и расцвела, когда в Варшаве премьером был Дональд Туск, когда министром обороны был Радослав Сикорский. Именно тогда, когда объявили о заморозке межгосударственных отношений, Томашевский и его однопартийцы были единственным мостом между Вильнюсом и Варшавой. На основе данных, предоставлявшихся ИАПЛ и ее спутником Литовски союзом поляков, формировалась политика Польши в отношении Литвы. Самые ярые варшавские либералы утверждали, что они борются за права польского нацменьшинства в Литве, а гарантом обеспечения их прав была ИАПЛ. И ничего не поделать с тем, что на выборах она участвует со сторонниками Кремля, поскольку по Литовскому закону о выборах, это единственная возможность для поляков Литвы попасть в парламент, утверждала Варшава. Однако умалчивали о том, что за ИАПЛ голосует лишь каждый второй представитель польского нацменьшинства в Литве, поэтому партия может получить голоса всего 3-3,5% избирателей. Нельзя не заметить, что внутренняя жизнь польской партии ничем не отличается от политической "кухни" других литовских партий. Во всех ли партиях патриотические лозунги воплощаются в жизнь? Далеко не всегда. Авторитаризм председателя, партийное неистовство в сельской местности, где правят эти партии, доминирование старожилов и оттеснение молодежи на периферию – разве не это больные места большинства партий? Тем самым на фронте борьбы с коррупцией польская партия выглядит даже лучше некоторых крупных действующих лиц литовской политической сцены. Если бы такой партии не было бы, главные политические лидеры Литвы создали бы ее. Нежелание принимать в свои ряды деятелей другой национальности или иноязычных деятелей, непринятие во внимание социальных проблем Восточной Литвы, игнорирование школ с польским и русским языками обучения в Вильнюсе, борьба за буквочку w, неуспешный, коррумпированный процесс возвращения земли в Вильнюсском районе – все это влияет на рост электората Томашевского. Наконец, модель самоуправления в Литве, об изменении которой даже не говорят, дает возможность ИАПЛ царствовать в нескольких мэриях под Вильнюсом. Оппоненты Движения либералов и Литовского союза крестьян и зеленых, которые не спешат взглянуть в политическое зеркало, часто радуются тому, в какие капканы попадают в поисках соглашения с Томашевским эти партии. Между тем сам Томашевский не спешит заключать формальные коалиции, а если даже дело до этого доходит, то такое сотрудничество бывает недолговечным. Польской партии выгоднее быть жертвой литовской политической системы, угнетенным действующим лицом на политической сцене, которое в любой момент может постучать в дверь патриотов в Варшаве. Кроме того, муниципальные выборы и выборы в ЕП – не за горами. Кто сказал, что работа в оппозиции это плохо и неприбыльно? Самое главное - остаться на политической арене. ---------- Доцент Анджей Пукшто - заведующий Кафедрой политологии университета им. Витаутаса Великого.











