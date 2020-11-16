Андрюс Кубилюс. Карабахский узел: кто сильнее – Турция или Россия?

На Южном Кавказе есть такой "карабахский узел", из-за которого воюют с XVIII века, а в конце XX в. и сейчас проблему этого узла пытаются разрешить только ударом меча. В 1992 году это сделали армяне, сейчас пытаются повторить азербайджанцы.

На прошлой неделе сообщили: президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о капитуляции Армении во второй Карабахской войне. Азербайджан радуется, Армения грустит и злится, свергает правительство Никола Пашиняна, проигравшее войну, Россия вводит своих миротворцев, Турция поздравляет Азербайджан.

Я знаю, насколько это чувствительный вопрос для армян и азербайджанцев. Не берусь решать, кто из них был прав вчера (с 1992 года) и сегодня, а кто – нет. Армяне в 1994 году с оружием в руках прогнали азербайджанцев из армянского Нагорного Карабаха и из 7 соседних районов, и на протяжении всего этого времени до наших дней с помощью России старались лишь сохранить статус-кво, не инвестировали в осуществление продолжительного мирного решения, азербайджанцы с 1994 г. чувствовали себя униженными и жаждали реванша, которого сейчас добились с помощью Турции. Никакие международные миротворческие инициативы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, усилия Минской группы за эти 26 лет не принесли результатов. Евросоюз все это время оставался лишь пассивным наблюдателем этого тлеющего конфликта, а в последние недели наблюдал за тем, как тлеющий огонь перерос в трагическое извержение вулкана.

Несмотря на то, что азербайджанцы радуются, а армяне грустят, обеим сторонам есть о чем задуматься. Каково дальнейшее будущее этого региона Южного Кавказа? Несложно стать новым "Средним Востоком", где этнические конфликты и войны станут перманентной особенностью, которая погружает весь регион в еще большую яму, делает его отстающим. Более того, конфликт этих дней показал, что это становится не просто выяснением отношений между Арменией и Азербайджаном, неразумной попыткой разрубить "карабахский узел" одним ударом меча, это становится еще одним местом выяснения отношений между Россией и Турцией. И обе стороны "карабахского узла" становятся орудием и заложниками этих выяснений отношений.

И хотя кое-кто уверяет, что Россия, получившая право на ввод миротворцев и пограничников как на территорию Азербайджана, так и на территорию Армении, стала победительницей этой войны, что В.Путин даже отомстит лидеру "бархатной революции" Н.Пашиняну, если взглянуть шире напрашивается обратный вывод. Эта война в Нагорном Карабахе - еще один конфликт последнего времени, в котором России пришлось признать мощь Турции. Армяне, доверившиеся российским гарантиям безопасности и военным технологиям, были вынуждены признать технологическое превосходство Азербайджана, который опирается на помощь Турции и на турецкие и израильские технологии.

За последний год это уже третье место, где Турция демонстрирует России свое военное и технологическое превосходство. Первый раз - когда турки предупредили россиян не атаковать Идлиб в Сирии, а за непослушание проучили их своими дронами, потом последовал такой же урок в Ливии, где турецкие дроны обусловили перевес стороны, которую поддерживала Турция (ливийского правительства, признанного ООН), несмотря на то, что по другую сторону были российские наемники (из группы Вагнера) и военная техника, а также политическая поддержка Эммануэля Макрона.

Показательно, что президент Украины Владимир Зеленский месяц назад отправился в Турцию и с Реджепом Тайипом Эрдоганом подписал широкомасштабный договор о военном сотрудничестве. Украинцы знают, каких партнеров следует выбирать, чтобы устоять перед российской агрессией.

Попытки мечом разрубить "карабахский узел" до сих пор заканчивались провалом: как только одна сторона с помощью кого-то из соседей добивалась временной победы, другая сторона искала помощи у других больших соседей с еще большим мечом и через несколько десятилетий добивалась реванша.

В отличие от "гордиева узла", который удалось разрубить мечом Александра Македонского, "карабахский узел" нужно развязывать умом, а не мечом, мудростью, разумным политическим лидерством. И способностью лидеров делать разумный геополитический выбор.

Россия доказала, что ее нельзя считать надежным партнером. Турки, хотя и доказали, что могут проучить Кремль, но ведут себя не очень мудро, поскольку разжигают огонь по соседству.

Евросоюз мог бы взять на себя решительное лидерство, предложив Армении и Азербайджану план и помощь для долгосрочного мира и быстрого развития, но до сих пор он только говорит о своей "стратегической автономии" и критикует администрацию США, когда той удается успешно помирить Израиль с арабами или Сербию с Косово.

Почему Евросоюз до сих пор боится взять на себя больше лидерства и ответственности за положение на Южном Кавказе или в других регионах Восточного партнерства? У меня лишь один ответ – боится Кремля и В.Путина. Якобы не хочет провоцировать. Турцию можно похвалить разве что за то, что она трижды подряд доказала - Кремль боится кулака. Евросоюзу пора бы сделать правильный вывод. Жаль, что для этого потребовалась еще одна война в Карабахе...