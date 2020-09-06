Андрей Соколов. Нужно ли носить маски? И если нужно, то почему?

1. Чем отличается КОВИД-19 от всех других известных врачам заболеваний?

Основное отличие в том, что это совершенно новое заболевание.

Еще несколько месяцев назад человечество не знало об этой инфекции. Поэтому не было ни диагностики, ни лекарств. Т.е. врачи столкнулись с чем-то принципиально новым.

Если Вы смотрели фильмы про агрессивных инопланетян, например, «Чужой», то Вам будет проще понять, что произошло на Земле с появлением нового типа коронавируса, вызывающего заболевание КОВИД - на Земле появился злобный монстр.

2. Чем опасен КОВИД?

У данного заболевания четыре опасных компонента.

Первый – довольно высокая смертность. Из ста человек, инфицированных коронавирусом, в зависимости от качества медицинской помощи в стране и загруженности больниц, умирает приблизительно семь больных. Т.е., фактически, каждый пятнадцатый. И это довольно высокая летальность для респираторного заболевания.

Второй опасный компонент – высокая заразность. Один инфицированный человек заражает примерно четырех людей. Это в два раза больше, чем у весьма заразного гриппа. И это приводит к быстрому, как лесной пожар в Австралии, распространению инфекции.

Третья опасность – большое количество бессимптомных и легких форм. Примерно 20 человек из 100 инфицированных, т.е. каждый пятый, не чувствуют, что заболели или испытывают лишь легкие симптомы, как при простуде. Эти люди болеют легко, но они заражают окружающих. И каждый пятнадцатый, зараженный ими, умрет.

Важно понимать, что именно этот компонент является главным основанием «масочного режима». Маску нужно носить для того, чтобы не стать убийцей.

Хирург в операционной надевает маску не для того, чтобы кровь пациента не попала на его лицо, а для того, чтобы бактерии, которые могут содержаться в выдыхаемом воздухе, не попали в рану пациента и не вызвали нагноение.

Четвертая опасность КОВИД – массированные и разнообразные поражения организма даже у тех больных, кто перенес заболевание средней тяжести и смог избежать попадания в больницу.

После любого инфекционного заболевания, человеку нужно время, чтобы «прийти в себя». В случае с КОВИД – это время весьма значительно, а поломки, которые создает вирус внутри организма, могут привести совершенно здорового в прошлом человека в состояние инвалида.

3. Для кого опасен КОВИД?

Для всех. Смертельные и тяжелые, инвалидизирующие случаи заболевания были отмечены у пациентов всех возрастов, рас и пола. Людей застрахованных от КОВИД – нет.

4. Зачем был введен карантин?

Основной способ притушить пожар эпидемии – прервать путь распространения инфекции. Вирус не может самостоятельно «перейти через дорогу». Ему нужен транспорт – инфицированный человек.

Вирус «перепрыгивает» с одного человека на другого при разговоре, кашле, чихании, дыхании.

И если «транспорт не едет», если инфицированный человек сидит дома, то «его» вирус не может «перепрыгнуть» на другого человека. А если дома сидит здоровый человек, то у вируса «не на кого прыгать».

Со школьных лет мы привыкли, что карантин – это просто внеплановые каникулы, когда можно сидеть дома и смотреть мультики. Но с этим детским восприятием имеет смысл расстаться. Карантин – это важное противоэпидемиологическое мероприятие, как противотанковый ров или огнезащитная полоса в лесу. Карантин – это наше НАТО, которое позволяет сдерживать агрессию коронавируса.

5. Способы минимизировать риск заражения?

Маска, изоляция и дистанция – основные способы минимизации риска, доступные любому жителю.

Станьте немножко доктором, хирургом в операционной и поймите, что от того наденете ли вы маску или нет, зависят жизни людей, которые вас окружают.

Если вы инфицированы, но не чувствуете симптомов заболевания, то надев маску вы создаете вокруг себя зону безопасности.

Если вы здоровы, то надев маску вы подаете пример другим людям, в том числе тем, кто может быть инфицирован. И таким образом создаете вокруг себя безопасность.

Если рядом с вами есть инфицированный человек, но на вас маска, то вы в разы снижаете свой риск заболеть, стать инвалидом, умереть.

Защищает ли маска? Да. И вас, и окружающих.

Дает ли маска 100% защиту? Нет. Поэтому важно соблюдать дополнительные меры безопасности для себя и окружающих.

Главная мера – минимизировать контакты. Чем меньше вы оказываетесь в людных местах, чем меньше контактируете с другими людьми, тем меньше риск заболеть.

Замените поход в кафе на вечер с семьей и домашним пирогом.

Замените поход в театр, кино или на концерт просмотром аналога по телевизору или компьютеру. Интернет предлагает для этого широчайшие возможности, которые не снились любым культурным столицам.

Если вы учитесь, то с помощью того же Интернета, вы можете прослушать огромное количество лекций и выполнить многие задания, не выходя их дома.

Пожертвуйте тусовкой ради своего здоровья, здоровья своих близких и друзей. Это того стоит.

Если же вам все-таки необходимо «выйти в люди», то наденьте маску и соблюдайте дистанцию.

Дело в том, что при разговоре и дыхании, инфицированный человек создает вокруг себя небольшое невидимое облачко, содержащее вирусы. Диаметр этого облачка при спокойной беседе примерно 2 метра. Но при кашле, чихании, экспрессивной беседе, активном выдохе, размер облака, содержащего вирусы, увеличивается до восьми метров.

Маска позволяет уменьшить размер облака в разы, а количество вирусов в облаке до минимального и относительно безопасного.

Однако следует помнить, что в помещении, облако вирусов остается на месте и представляет опасность еще несколько часов, после того, как инфицированный человек уже ушел.

Потом вирусы оседают на всех поверхностях и остаются опасными еще несколько дней.

Поэтому, если общение неизбежно, то лучше общаться на улице, а не в комнате. Поэтому важно носить маску и минимизировать контакты.

У каждого в эту эпидемию есть шанс в какой-то мере стать врачом – защитить окружающих от болезни, сохранить свое и чужое здоровье.