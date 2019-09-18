Как известно, рушить всегда проще, чем создавать. Как нельзя лучше эта житейская мудрость подходит для пояснения ситуации, сложившейся вокруг планов размещения крупного дата-центра в Висагинасе на базе инфраструктуры снимаемой с эксплуатации Игналинской АЭС.

В 2016 году группа висагинцев из общественного движения "Висагинас – это мы!" озвучила идею применения инфраструктуры Игналинской АЭС для создания крупнейшего в Европе дата-центра. Для справки: дата-центр или центр хранения и обработки данных – это специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет. Такие системы потребляют много энергии и нуждаются в постоянном охлаждении, чтобы оборудование не перегревалось. Не менее важна и безопасность – оборудование весьма дорогостоящее и часто используется для особо важных целей.

Как показывает мировая практика, площадки остановленных АЭС как нельзя лучше подходят для подобного рода деятельности: огромная тщательно охраняемая территория, интегрированные системы электроснабжения, развитая инфраструктура, здания и имеющаяся система охлаждения, что немаловажно, поскольку дата-центр, использующий огромное количество энергии, необходимо постоянно охлаждать.

С момента появления идеи ее инициаторы говорили о необходимости максимально возможного использования инфраструктуры атомной станции, не идя по самому простому пути – ее разрушения. Хоть и считается, что ломать дешевле, чем строить, но только не в этом случае. Инициаторы локации дата-центра в Висагинасе предусмотрели все, объясняя общественности, что пользы будет больше, если остановить разборку ИАЭС, в финале которой предусмотрена, так называемая, "зеленая лужайка". "Это прекрасная альтернатива для города, а также огромная экономия государственных и европейских денег", – говорит один из членов инициативной группы Игорь Давидюк. Кроме того, крупный центр IT- технологий привлечет компании-сателлиты, что поможет значительно оживить регион. Помимо явной инвестиционной пользы, говорится и о том, что излишки энергии, вырабатываемые дата-центром, и теплая вода из охлаждающего периметра вполне могут использоваться как для обогрева города, так и для разных интересных проектов.

Надо отметить, что идея создания крупного дата-центра в Литве не уникальна. Несколько лет назад общественная организация "Investuok Lietuvoje" в качестве проекта для возможной зарубежной инвестиции рассматривала вариант строительства дата-центра на базе инфраструктуры Круонской ГЭС. В настоящее время в проект добавлена и Игналинская АЭС.

За три года работы над идеей, к сожалению, не получившей от руководства города большой поддержки, членами инициативной группы было сделано немало – идея была представлена на различных саммитах, получила одобрение Министерства хозяйства. Однако, по словам самих инициаторов, необходимо было политическое решение, а также изменения в законодательстве, позволяющие осуществлять такого рода деятельность на территории особо охраняемой санитарной зоны в радиусе трех километров от ИАЭС.

И вот – хорошая новость! 6 июня этого года был изменен Закон об условиях использования земель специального назначения Литовской Республики – 53 статья об использовании земли в зоне санитарной защиты. В 4 части закона новой интерпретации сказано, что в зоне санитарной защиты объектов ядерной энергетики возможна иная деятельность, несвязанная с атомной энергетикой. Можно строить, эксплуатировать, прекращать эксплуатацию и контролировать деятельность закрытых хранилищ радиоактивных отходов, но только с разрешения министра энергетики, министра охраны здоровья и в соответствии порядка, установленного Государственной инспекции охраны атомной энергетики (VATESI). Можно сказать, что одно из первых непростое препятствие совместными усилиями преодолено. Что дальше?

"У нас есть подходящая инфраструктура, помещения, которые можно использовать уже завтра. А мы их собираемся демонтировать. По климату и экосистеме мы подходим идеально. Необходимо пересмотреть стратегию, сохранить то, что возможно использовать, отказаться от планов по разбору ИАЭС до "зеленой лужайки". И сделать это надо как можно скорее, потому что завтра может быть уже поздно", – считает член инициативной группы Евгений Шуклин.

По предварительным прогнозам консалтинговой компании Gartner, специализирующейся на рынках информационных технологий, глобальные расходы на дата-центры в 2020 году возобновят рост как минимум на 1,7 проц. (около 207 млрд. долларов). Больше всего средств в центры обработки и хранения данных вкладывают такие известные компании, как Apple, Amazon, Google, Facebook и др. У Литвы еще есть шанс получить кусок от этого "пирога".

Как известно, Европарламент после длительных переговоров утвердил план финансирования снятия ИАЭС с эксплуатации на период с 2021 по 2027 годы, выделив на эти цели сумму в размере 780 млн евро. Не сложно догадаться, что для изменения стратегии нужно будет вдвойне больше усилий, а также твердая позиция правительства, заинтересованного в сильном экономическом будущем Литвы.