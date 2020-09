Кремль перед этими региональными выборами был явно напуган: одно только отравление Алексея Навального, который много внимания уделял проекту "умного голосования", и то, что голосование растянулось на три дня, чтобы дать пространство для разного рода фальсификаций - явное доказательство этого.

Чем закончатся эти выборы, мы можем лишь гадать, но очевидно, что региональные выборы - только прелюдия к выборам в Думу, которые состоятся в следующем году.

После революции в Беларуси стало очевидно, что революционные перемены на постсоветских авторитарных территориях могут начаться в одночасье, быстро распространиться по всей стране, и это происходит без каких-то традиционных особенностей революций XIX или XX века: не нужны ни партии, ни идеологии, ни яркие лидеры. Онлайн-революции - это настоящие революции, осуществляемые людьми, их невозможно остановить обычными силовыми методами.

Более того – для стороннего наблюдателя зачатки таких революций незаметны. Еще в апреле я лично совершенно не надеялся ни на какую революцию в Беларуси, пока не почувствовал ветер перемен и не забрел в независимое интернет-пространство Беларуси, в пространство телеграм каналов и блогеров, которое неожиданно раскрыло передо мной весь огромный масштаб интенсивно кипящей мысли и независимых инициатив, охвативший все регионы Беларуси. Это в корне изменило мое тогдашнее представление о публичном пространстве в Беларуси и помогло понять, что режим Лукашенко держится на слабых глиняных ногах.

Так же обстоят дела и с Россией. Чтобы понять происходящее в России, недостаточно смотреть кремлевское телевидение или читать несколько основных оппозиционных источников в интернете ("Медуза" или "Эхо Москвы"). Хабаровск явно демонстрирует, что российские регионы живут своей интенсивной гражданской жизнью, которая нам практически не видна.

И это, в нашем понимании, делает Россию похожей на Беларусь, какой она была в апреле, когда большинство из нас не думало и не верило в то, что в Беларуси возможна такая революция, какая началась 9 августа.

Все это позволяет сегодня задать простой вопрос: когда и в России произойдет "белорусская" демократическая революция?

Многие посчитают такой вопрос излишне радикальным, многие, возможно, скажут, что в России демократия в принципе невозможна, поскольку "умом Россию не понять", и она никогда не была демократией.

Я убежден, что все эти скептические аргументы перечеркивает революция в Беларуси, поскольку до лета этого года казалось, что перспектив в плане демократии в Беларусии еще меньше, чем в России. И то, что сейчас происходит в Беларуси - явное доказательство того, что это в любой момент может произойти и в России.

Я убежден, что в основе таких выводов лежит не реальное или мнимое сходство между россиянами или белорусами, а объективные исторические закономерности, которые являются основной причиной революции в Беларуси, и которые не остановит никакая жестокость со стороны власти.

"Колесо истории" безжалостно по отношению ко всем диктаторам, несмотря на то, сколько тысяч армейских штыков поддерживают их до конца.

Я выделю три исторические закономерности, которые обуславливают сегодняшний успех революции в Беларуси: это a) истекает "срок годности" диктаторов постсоветского пространства; б) дальнейший медленный распад Советской/Российской империи, в результате которого из-по влияния Кремля выходят все новые территории; в) неизбежная закономерность "четвертой волны демократизации".

Та же закономерность распространяется на Россию, поэтому стоит поднимать объективный и рациональный исторический вопрос – когда и в России повторится "белорусская" революция, которую вызовет не Запад и не какие-то мнимые враги, на которых указывает Кремль, нет, в ее основе будут сами жители России и уже упомянутые мной три исторические закономерности.

Поэтому стоит уделить обсуждению этих закономерностей больше внимания, ведь только если глубже с ними познакомиться, мы не заблудимся в повседневности исторических перемен, которые происходят по соседству с нами.

I. ИСТЕКАЕТ "СРОК ГОДНОСТИ" ДИКТАТОРОВ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Я уже писал, что всемирная история XX века приводит немало доказательств того, что авторитарные режимы сохраняются даже в окружении демократий и гарантируют лояльность людей только в том случае, если могут гарантировать людям постоянный рост экономического и социального благосостояния. Так было с авторитарными режимами в странах Юго-Восточной Азии - в Южной Корее, на Тайване и даже в Сингапуре, где эти режимы несколько десятилетий успешно функционировали и сохраняли лояльность людей, поскольку осуществили разумную политику экономической модернизации. Это обусловило быстрый рост экономического и социального развития этих стран. После Мао, известный Дэн Сяопин осуществил революционные перемены в Китае, и это до сих пор обуславливает быстрый рост благосостояния в Китае. Это гарантирует и нынешнюю лояльность китайцев к авторитарному режиму в стране.

И Лукашенко, и Путин на начальных этапах правления также могли рассчитывать на лояльность жителей, поскольку после революционных перемен 90-ых, их гарантированная авторитарная стабильность была связана с ростом благосостояния. Однако весь этот рост 2000-ых завершился во время глобального кризиса 2008-2012 гг, после которого не может расти ни белорусская, ни российская экономика. Особенно – белорусская. Между тем авторитарные режимы сами не способны меняться, несмотря на то, что само общество за эти 20-26 лет авторитарного правления радикально изменилось как в Беларуси, так и в России. При таких обстоятельствах наблюдавшаяся до сих пор лояльность людей к авторитарному режиму очень быстро испаряется. Перемены в самоощущении людей и их мышлении наступают незаметно и очень быстро.

Потребность в переменах выплескивается на улицы, и это уже неостановимый процесс, особенно когда люди получают возможность убедиться в том, что их - большинство. Когда авторитарному режиму начинает противиться не малочисленная и измученная постоянными арестами оппозиционная партия, а улицы городов и городков, это значит, что период лояльности людей к авторитарной власти завершился. А с ним завершается и сам "срок годности" такого режима. Это и происходит сегодня в Беларуси. В России это может начаться завтра.

II. ДАЛЬНЕЙШИЙ МЕДЛЕННЫЙ РАСПАД СОВЕТСКОЙ/РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Российская история на протяжении столетий отличается одной чертой: несмотря на разъяснения всех сегодняшних российских идеологов, Россия - европейское государство, в нем происходят те же перемены, что и в западной части Европейского континента, но это происходит с большими опозданиями. Феодализм и капитализм пришли в Россию с опозданием на столетия, но все же пришли. В XVIII-XIX вв Россия опоздала с созданием заморских имперских колоний, но расширяла свои континентальные границы за счет территорий Беларуси, Польши, Украины, Центральной Азии. На протяжении всего XIX века российская интеллигенция и элита пытались повторить в России Великую французскую революцию, но все завершилось лишь проклятьем России: октябрьской революцией 1917 года.

Колониальные империи в Западной Европе стали распадаться сразу после II мировой войны. Это не произошло в течение одного дня, и это был непростой процесс. Ностальгия по имперскому прошлому долго будоражила умы в Великобритании и Франции. Для Франции "прощание" с Алжирской колонией было таким болезненным, что в середине 50-ых это поставило под угрозу демократию в стране. Неразбериху и хаос в самой Франции остановило лишь возвращение к власти решительного генерала де Голля, его деятельность и прощание с имперскими колониями.

Россия/СССР начала прощаться с имперским прошлым только в начале 1990-ых. Распад империи для Москвы всегда был болезненным и он не закончился подписанными в конце 1991 года в Беловежской пуще соглашениями о юридическом упразднении СССР. Несмотря на подписание этих соглашений, большая часть СССР так или иначе осталась в зоне влияния Москвы. Только страны Балтии, благодаря своей исторической особенности, уже в то время сумели уйти из империи и юридически, и в плане политического влияния, несмотря на то, что влияние созданной в советское время империи энергетических труб и электрических кабелей все еще чувствуется и сейчас.

После стран Балтии первыми, кто последовал нашему примеру и пожелал окончательно выйти из-под влияния Москвы, были жители Сакартвело (Грузии) под руководством М.Саакашвили, которые ступили на путь свободы в 2003 г., а в 2008 г. заплатили за это войной с Россией, после чего последовала оккупация Россией Южной Осетии и Абхазии.

В 2014 г. во время Майдана на тот же путь встала Украина: после народной революции Путин оккупировал Крым и Донбасс, но Украина решительно сбросила статус страны из зоны влияния Москвы и безвозвратно выбрала направление прозападной ориентации.

Даже Армения, из-за Карабахского конфликта все еще зависящая от российских гарантий безопасности, в 2018 г. пережила настоящую революцию. Несмотря на то, что Армения не меняет свою геополитическую ориентацию, демократия на постсоветском пространстве означает одно: рано или поздно, но влияние Кремля в такой стране со временем неизбежно начинает сокращаться.

И это такие перемены, при которых два последовательных процесса усиливают друг друга: со временем естественным способом и последовательно ностальгия по имперской мощности Кремля уменьшается и освобождает пространство для демократических процессов в бывших имперских колониях, а укрепление демократии еще больше сокращает зону влияния Кремля.

Белорусская демократическая революция - это часть того же исторического процесса: старая Российская/Советская империя, в основе которой лежат имперские и автократические методы правления, медленно, но неизбежно утрачивает свое влияние. Даже в Беларуси. И чем дольше Путин будет поддерживать Лукашенко, тем быстрее будет протекать процесс снижения влияния Кремля и разделения.

Кое-кто, вспоминая Майдан, говорит о том, что на демонстрациях в Беларуси не хватает флагов ЕС. Сами белорусы заявляют, что белорусская революция - демократическая, а не геополитическая. И это разумная позиция белорусов: если бы они сегодня заявляли и о стремлениях к геополитической революции, то завтра путинские танки стояли бы не только в Минске, но и в Гродно, и в Ошмянах.

Однако демократическая революция в Беларуси сама по себе имеет огромное геополитическое значение: не только то, что новая демократическая Беларусь сама сможет демократическим способом решать свои вопросы геополитической стратегии, а не руководствоваться решениями одного диктатора, но еще важнее, что демократии в Беларуси и Украине со временем приведут к трансформации России в демократическое государство. А это будет самым важным геополитическим превращением этого столетия на всем Европейском континенте.

III. НЕИЗБЕЖНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ "ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ"

Известный американский аналитик Сэмюэл Филлипс Хантингтон в своей известной книге, изданной в 1991 году "Третья волна: Демократизация в конце XX столетия" (The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century), ясно обосновал одну историческую закономерность: демократия в глобальном мире распространяется, как волны океанических приливов и отливов – наступает время, когда по миру начинает распространяться волна демократии, которая захватывает все новые страны. Но демократия неспособна закрепиться во всех странах, которые залила ее волна, поэтому когда начинается отлив, часть новых демократий, особенно те, которые такой волной были охвачены впервые, снова возвращаются под управление авторитарного режима и ждут новой волны.

По словам Хантингтона, в XX веке мир перенес три такие волны демократизации: первая наблюдалась после Первой мировой войны и длилась до конца 1920-ых; вторая началась после Второй мировой войны и длилась до 1960-ых, а третья началась во второй половине 1980-ых и длилась до 2000-ых.

Мы, Литва и вся Центральная Европа, являемся продуктами этой "третьей волны". Нам повезло, что захватившая нас глобальная волна демократизации с позже начавшимся отливом от нас не ушла. Этому способствовал начавшийся с 90-ых процесс евроинтеграции. Между тем в России отлив демократии с 2000-ых вернул саму Россию в руки авторитарной власти Путина. В Беларуси такой отлив начался еще раньше.

По Хантингтону – такова доля тех стран, у которых до этого не было опыта демократии: в них первая попытка бывает непродолжительной. Однако теория "трех волн", в основе которой лежат конкретные факты, включая историю изменений и перемен в нашем регионе за последние 30 лет, позволяет сделать вывод, обосновывающий еще одну историческую закономерность и позволяющий с оптимизмом взглянуть на будущее демократии в нашем регионе: если в XX веке в мире наблюдались три волны демократизации и они регулярно повторялись в среднем через каждые 20 лет, то после "третьей волны", действие которой закончилось примерно в 2000 году, пора готовиться к "четвертой волне демократизации".

И эта "четвертая волна" сейчас залила Беларусь и неизбежно затопит российские широты. Такова историческая закономерность.

**********

Те, кто думает, что в России демократия невозможна, ошибаются. Она в России так же возможна, как в Украине или Беларуси. И мы не представляем собой нечто особенное – нам просто повезло, что у нас закрепилась третья волна, хотя мы также не защищены от эрозии демократии. Три исторические закономерности, которые мы обсудили в этом контексте, позволяют смело и с оптимизмом поднять вопрос – когда же и в России начнутся такие же процессы, какие мы сегодня наблюдаем в Беларуси?

В этом году мы вспомнили и вместе с объединенными демократической революцией белорусами научились скандировать "Жыве Беларусь!".

Стоит начать интересоваться, что будем скандировать с россиянами, когда и в России в ближайшее время начнется "белорусская" демократическая революция людей.