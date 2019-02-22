Он значится в списке вторым номером после европарламентария Брониса Ропе.
"Я сам обратился к Шарунасу, потому что, по моему убеждению, вовлечение таких личностей в политику очень полезно для Литвы", - сказал лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.
По его словам, Ш. Марчюлёнис предложит создать в ЕП Комитет по делам молодежи и спорта.
Далее в пятерке кандидатов ЛСКЗ на выборах в ЕП - специалист по связям с общественностью Линас Контримас, предприниматель Лайма Могинене и работающая советником во Фракции "зеленых" ЕП Каролина Штельмокайте.
Совет ЛСКЗ в пятницу утвердил пятерку кандидатов партии на выборах в ЕП.
Выборы в ЕП пройдут в Литве 26 мая.
Грибаускайте рассказала, в каком случае Литва предложит новые санкции в отношении России (291)
Находящаяся с визитом в Польше Даля Грибаускайте в...
Звезда баскетбола Марчюлёнис идет в европейскую политику по списку литовских "крестьян" (11)
Один из самых знаменитых в истории литовских...
Растет вероятность жесткого Brexit: три риска для Литвы (20)
До планирующегося жесткого выхода Великобритании из...
Президент Литвы: правовая система показала, что способна очищаться (33)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что дело...
Дело о коррупции судей: Главизбирком Литвы лишил неприкосновенности мэра Друскининкай (7)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в четверг...
TOP новостей
Служба спецрасследований Литвы: у подозреваемых в коррупции судей найдено 200 000 евро наличными (34)
Служба спецрасследований Литвы (ССР) в пятницу...
Грибаускайте рассказала, в каком случае Литва предложит новые санкции в отношении России (291)
Находящаяся с визитом в Польше Даля Грибаускайте в...
Звезда баскетбола Марчюлёнис идет в европейскую политику по списку литовских "крестьян" (11)
Один из самых знаменитых в истории литовских...
Растет вероятность жесткого Brexit: три риска для Литвы (20)
До планирующегося жесткого выхода Великобритании из...
Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран (10)
Опубликованная СМИ информация о возможном вовлечении...