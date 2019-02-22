Один из самых знаменитых в истории литовских баскетболистов Шарунас Марчюлёнис будет баллотироваться на выборах в Европарламент (ЕП) по списку Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграрии").
© DELFI / Orestas Gurevičius

Он значится в списке вторым номером после европарламентария Брониса Ропе.

"Я сам обратился к Шарунасу, потому что, по моему убеждению, вовлечение таких личностей в политику очень полезно для Литвы", - сказал лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.

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По его словам, Ш. Марчюлёнис предложит создать в ЕП Комитет по делам молодежи и спорта.

Далее в пятерке кандидатов ЛСКЗ на выборах в ЕП - специалист по связям с общественностью Линас Контримас, предприниматель Лайма Могинене и работающая советником во Фракции "зеленых" ЕП Каролина Штельмокайте.

Совет ЛСКЗ в пятницу утвердил пятерку кандидатов партии на выборах в ЕП.

Выборы в ЕП пройдут в Литве 26 мая.

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