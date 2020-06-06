Зуокас, Жемайтайтис и Паулаускас объявили о создании новой партии

На заседание конгресса люди съехались на машинах, сидя в которых и были приняты основные решения (чтобы не нарушать условия карантина о собраниях).

На съезде участвовали 267 делегатов, 141 от "Порядка и справедливости", 86 - от партии Зуокаса и 40 от движения Артураса Паулаускаса "Вперед, Литва".

Председателем партии собравшиеся выбрали Желайтайтиса, за него проголосовали 238 делегатов, 4 – против. Зуокас и Паулаускас сняли свои кандидатуры.

"Я бы сказал, что сегодня необычный день. В том смысле, что в моей жизни произошли сразу два события - в 10 ч. состоялся конгресс партии "Порядок и справедливость", на котором было принято решение о ликвидации партии. Сейчас я уже выступаю как кандидат на пост главы новой партии", – сказал перед голосованием Жемайтайтис.

"Это беспрецедентное решение, в Литве еще такого не было, чтобы трое политических лидеров договорились об объединении перед выборами", – порадовался он.

Ранее сообщалось, что в апреле к партии Зуокаса присоединилось движение Паулаускаса "Вперед, Литва". Паулаускас, Жемайтайтис и Зуокас ранее говорили о намерении создать общую партию, которая будет назбвана "Свобода и справедливость".