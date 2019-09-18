"Сегодня я обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с просьбой предоставить политическое убежище Эдварду Сноудену, известному во всем мире борцу за свободы человека и право на частную жизнь", – писал Зуокас в фейсбуке.

"Я предлагаю президенту предоставить Сноудену в порядке исключения литовское гражданство и так присоединиться к мировой общественности, включая США, которая ценит усилия Сноудена в пресечении злоупотреблений правительств и политиков своими полномочиями. Сегодня имеет смысл и есть необходимость в зарубежной политике, в основе которой лежат принципы и ценности", – сказа он.

Зуокас напоминает, что Конгресс США в ответ на объявленную Сноуденом информацию в 2015 году принял закон под названием "Акт о свободе США", который защищает право на частную жизнь и ограничивает полномочия госучреждений в ведении массового шпионажа.

"Президент, пока президенты других стран, к которым обратился Сноуден, медлят, покажите смелость нашей маленькой страны и голос свободы всему миру: Литва = страна Свободы", – писал Зуокас.

Напомним, что Сноуден объявил в СМИ информацию о программах слежки за гражданами, разработанных спецслужбами США после атаки 11 сентября 2001 года, а затем покинул США. Сейчас Сноуден живет в России, где он получил временное убежище. США уже неоднократно обращались с просьбой выдать Сноудена. На родине его обвиняют в шпионаже и угрозе национальной безопасности.