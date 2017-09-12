Министр заметил это сам в понедельник вечером, 11 сентября.

"У нас нет сомнений, что это умышленная и злонамеренная деятельность", - утверждает советник министра по связям с общественностью Вита Раманаускайте.

В связи с происшествием Р.Кароблис обратился к администратору этой социальной сети и сегодня обратится в полицию.

В ходе конференции на DELFI TV министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подчеркнул, что в следующем году на оборону выделят 2,06% ВВП, но на потребности растущей и модернизирующейся литовской армии в 2019-2020 гг. этой суммы не хватит.

"Мы должны продолжать количественное расширение — формировать бригаду Žemaitijа, и качественное расширение. Мы должны искать способ создания армию XXI века… На 2% этого не сделаешь", — сказал Кароблис.

В 2015 году Литва вернула обязательный призыв в армию, и на достигнутом не собирается останавливаться: в следующем году увеличится число призывников. Добровольцы еще есть, но ощущается нехватка офицеров, а в будущем может не хватить и призывников. Поэтому их ряды планируют пополнить девушками. Всеобщая воинская повинность возможно будет введена через несколько лет.

По мнению главы Минобороны, если будет достигнуто политическое соглашение, армия изменится в качественном и количественном отношении. При этом впервые в истории современной Литвы об обязательной службе в армии придется думать не только парням, но и девушкам.

"Когда встает вопрос всеобщей воинской повинности, когда призывают 19-летних, которые окончили средние школы и гимназии, появляются вопросы. К примеру, откладывать ли срок для тех, кто поступил в вузы и каковы последствия этого?.. Думаю, что должны призывать и юношей, и девушек. Ведь немало девушек добровольно идет служить в профессиональную армию, поступает в добровольческие силы, Литовскую военную академию. Поэтому в случае со всеобщей воинской повинностью призыв одних юношей будет дискриминацией", — подчеркнул Кароблис.

По его мнению, если будет достигнуто политическое согласие и согласие в обществе, то девушек могут начать призывать на службу с 2021-2022 гг. Кароблис согласен с тем, что это означает, что к службе в армии должны готовиться сегодняшние 14-15-летние девушки, подчеркнув, что это зависит от финансирования системы обороны.

"В Литве сейчас дислоцировано 1200 военных союзников, мы расширяемся до 1600. Учебный полк в Рукле уже сейчас переполнен. Поэтому создание батальонов бригады Žemaitijа, расширение инфраструктуры батальонов драгун и Бирутес было бы выходом, но мы должны найти еще способ переноса одного батальона из Руклы на базу ближе к Вильнюсу", — сказал Кароблис. Он уверен, что своих двух дочерей уговаривать идти в армию не придется.