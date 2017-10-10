"За киприотку было подано 132 голоса, за Эмануэлиса - 84", - сообщил BNS участвующий в заседании ассамблеи парламентарий Кястутис Масюлис.
Представителя Литвы выдвинула правоцентристская Европейская народная партия, однако ему не удалось заручиться поддержкой большинства в ПАСЕ.
Соратники Э. Зингериса считают, что это могло быть обусловлено его жесткой позицией в отношении России.
Ранее сегодня К.Масюлис сообщил, что дебаты во фракции позволяют понять, что Э.Зингериса не поддерживают парламентарии, стремящиеся вернуть российских коллег в деятельность ассамблеи. Напомним, что членство России было приостановлено после аннексии Крыма.
"Те государства, которые хотят вернуть Россию, поддерживают представительницу Кипра. За Эмануэлиса выступают те страны, которые считают, что вернуть Россию нельзя, потому что она не ушла с захваченных территорий Донбасса. Эмануэлис ясно высказался, что если он будет председателем, то сделает все, чтобы России здесь не было, пока она не выполнит требований", - сказал во вторник К.Масюлис.
Сегодня по итогам третьего голосования, Э.Зингериса победила представительница Кипра Стелла Кириакиди. Она отказалась снять кандидатуру, хотя и проиграла Э.Зингерису на выборах фракции.
Еврокомиссар утверждает: у ЕС нет правовых возможностей остановить Nord Stream 2 (8)
Евросоюз (ЕС) не заинтересован в развитии газопровода...
Зингерису не удалось получить большинство голосов на выборах главы ПАСЕ (115)
Литовский парламентарий, консерватор Эмануэлис...
В вице-мэры Вильнюса выдвигается Эдита Тамошюнене из ИАПЛ
В Вильнюсском горсовете достигнуто соглашение по...
Парламент обещает укрепить семьи: кого будут поддерживать, не знают и сами (7)
В парламенте Литвы проталкивают принятие закона об...
Оборонный бюджет Литвы в 2018 году должен составить чуть больше 2% ВВП (10)
Согласно новым подсчетам, оборонный бюджет Литвы в...
TOP новостей
Треть учителей Литвы получают зарплату менее 500 евро (4)
Министр науки и просвещения Юргита Петраускене...
Налог на сахар в Литве: этим все не закончится (31)
Налог на сахар, или желание политиков обложить налогам...
Зингерису не удалось получить большинство голосов на выборах главы ПАСЕ (115)
Литовский парламентарий, консерватор Эмануэлис...
Департамент миграции Литвы пересмотрит решение об убежище журналисту из России (6)
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) во вторник...
Президент Литвы: "Газпром" должен компенсировать завышенную цену на газ (139)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что...