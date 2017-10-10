"За киприотку было подано 132 голоса, за Эмануэлиса - 84", - сообщил BNS участвующий в заседании ассамблеи парламентарий Кястутис Масюлис.

Представителя Литвы выдвинула правоцентристская Европейская народная партия, однако ему не удалось заручиться поддержкой большинства в ПАСЕ.

Соратники Э. Зингериса считают, что это могло быть обусловлено его жесткой позицией в отношении России.

Ранее сегодня К.Масюлис сообщил, что дебаты во фракции позволяют понять, что Э.Зингериса не поддерживают парламентарии, стремящиеся вернуть российских коллег в деятельность ассамблеи. Напомним, что членство России было приостановлено после аннексии Крыма.

"Те государства, которые хотят вернуть Россию, поддерживают представительницу Кипра. За Эмануэлиса выступают те страны, которые считают, что вернуть Россию нельзя, потому что она не ушла с захваченных территорий Донбасса. Эмануэлис ясно высказался, что если он будет председателем, то сделает все, чтобы России здесь не было, пока она не выполнит требований", - сказал во вторник К.Масюлис.

Сегодня по итогам третьего голосования, Э.Зингериса победила представительница Кипра Стелла Кириакиди. Она отказалась снять кандидатуру, хотя и проиграла Э.Зингерису на выборах фракции.