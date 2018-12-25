Вэ время проведения исследования Евробарометра положительное мнение о ЕС имели 92% литовцев, отрицательное – 7%.
Кроме Литвы, уверенно поддерживают проект ЕС в Дании (91%) и в Ирландии (90%).
Худшее мнение о сообществе – у греков: положительно ЕС оценивают там 61%, отрицательно – 38% жителей Греции. Также ЕС непопулярен у чехов (66% и 31%) и у британцев (64% и 29%).
По заявлению лиц, проводивших опрос, литовцы больше всего ценят ЕС благодаря возможности свободно путешествовать и работать, а так же финансовой поддержке и безопасности, предоставляемой сообществом.
С 24 октября по 7 ноября во всех странах ЕС опрошено около 27000 жителей старше 15 лет.
В Литве опрос проводился TNS LT, опрошена 1000 жителей страны.
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