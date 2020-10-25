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В социальных сетях проходит акция объединения женщин во имя Беларуси – "Женщины за демократию" (#WomanRisingForDemocracy).
D. Grybauskaitės susitikimas su H. Clinton
D. Grybauskaitės susitikimas su H. Clinton
© lrp.lt nuotr.

К этой акции присоединилась экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-секретарь США Хиллари Клинтон, член Еврокомиссии Вера Йоурова, режиссер Агнешка Холланд и другие женщины из Италии, Испании, Германии и Латвии.

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"Больше 15 000 человек задержаны, сотни ждут уголовные дела только за то, что они участвовали в протестах, и тысячи протестующих каждые выходные – это огромная цена за свободу жителей Беларуси. Меня обезоруживает выносливость и решительность, жажда перемен, которую проявляют все жители Беларуси, поэтому я, не колеблясь, присоединилась к этой кампании", - сказала Даля Грибаускайте.

"Протесты в Беларуси длятся 78 дней. Люди по-прежнему выходят на улицы, несмотря на угрозы расправы со стороны диктатора, несмотря на жестокие действия в отношении протестующих, поскольку нас объединяет надежда на перемены. Международная кампания помощи, к которой присоединяются известные женщины вселяет больше уверенности и дает силы", – сказала Светлана Тихановская.

Цель кампании – обратить внимание жителей всего мира на стремление жителей Беларуси к свободе и жажду честных выборов.

Организаторы кампании надеются, что примеру известных женщин последуют и неравнодушные к судьбе Беларуси европейцы - поделятся с жителями Беларуси в социальных сетях словами поддержки.

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