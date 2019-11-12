Жемайтайтис снят с поста вице-спикера Сейма

Во вторник 72 члена Сейма проголосовали за его увольнение, "против" - 5, при одном воздержавшемся.
Для увольнения вице-председателя Сейма требуется поддержка не менее 71 голосов депутатов.
Отставка Жемайтайтиса была предложена представителями правящих партий, в том числе бывшими соратниками по партии.
В предложении об отставке 44 члена Сейма утверждали, что работа Р. Жемайтайтиса в парламентском руководстве осложнялась потерей доверия со стороны партии, которая его выдвинула.
Р.Жемайтайтис не пожелал сам уйти в отставку с поста заместителя председателя Сейма, заявив, что политическая ситуация не была рассмотрена советом партии, делегировавшей его на эту должность.
В конце октября Союз крестьян и зелёных Литвы (СКЗЛ) прервал действие соглашения правящей коалиции с фракцией "Порядок и справедливость.
В сентябре все члены этой парламентской фракции, кроме лидера партии Р.Жемайтайтиса, создали новую фракцию "Во благо Литвы". Значительная часть этой фракции вышла и из партии "Порядок и справедливость". Эта новая фракция подписала соглашение с правящими партиями о совместной работе в Сейме.
В октябре власти безуспешно пытались отправить в отставку спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса, вышедшего из рядов СКЗЛ.
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