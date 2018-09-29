Жемайтайтис будет руководить партией "Порядок и справедливость" ещё два года

Около 300 делегатов конгресса партии в субботу в Клайпеде его выбрали партийным лидером на второй срок, отдав 177 голосов.

На выборах Р.Жемайтайтис состязался с руководителем Шяуляйского отдела партии Юрате Шивицкене, набравшей 80 голосов.

Р.Жемайтайтис, полномочия которого заканчиваются в начале декабря, ранее объявил, что будет стремиться к переизбранию на выборах партийного лидера.

Кандидатами в руководители партии также выдвигались председатель Мариямпольского отдела партии Добилас Синкявичюс и руководитель администрации самоуправления Клайпедского района Сигитас Карбаускис, но они свои кандидатуры отозвали.