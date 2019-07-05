12 июля избранный президент Литвы Гитанас Науседа сменит на высоком государственном посту Далю Грибаускайте, руководившую страной с 2009 г. на протяжении двух сроков полномочий. Чем же она запомнится и сторонникам, и противникам? На этот вопрос DELFI ответили жители и гости столицы Литвы.

Деятельность уходящего президента граждане Литвы оценивают по-разному, и это главное: значит, Литва – не Северная Корея. Мнения от восторга до полного неприятия – нормальное явление для любого политика – конечно, если в стране есть хотя бы доля демократии. И кто бы как ни относился к Дале Грибаускайте, был ряд незыблемых принципов, определивших минувшее десятилетие.

Статьи по теме:
Грибаускайте поздравила Трампа с Днём независимости  (167)
Правительство Литвы назначило ренту завершающей работу президентом Грибаускайте  (15)

Четкая позиция в отношении информационных атак на Литву, однозначные суждения по событиям в Грузии и, с 2014 года, в Украине. Внятная идеологическая концепция, позволяющая определить постоянное движение Литвы в сторону евроинтеграции. Про пребывание в НАТО и так ясно: на этом держалась и держится безопасность страны.

При Грибаускайте Литва стала информационным флагманом Евросоюза, если говорить о деятельности России на международном поле. Именно Даля все эти годы была, пожалуй, заметнее и понятнее всех, давая оценку действиям кремлевского руководства. Ведь то, что могут не понимать где-то во Франции, отчетливо понимала Грибаускайте: все-таки в 1940-м CCCР оккупировал не Францию, а страны Балтии. Такой Даля запомнится и сторонникам, и противникам.

"Это была наша железная леди. Твердая женщина – иногда нужна строгость. Она хорошо представляла наше государство за рубежом", – считает Ева, одна из участниц нашего опроса.

"Сделала и ошибки. Например, ее терки и неясные решения с Лукашенко. Был один-два ляпа в ее политической карьере. Есть и внутренние дела, которые ей не удалось решить. Но в общем и целом я бы оценил позитивно", – так уходящего президента оценил Йонас Чюрленис, также опрошенный нами на улице.

При всей разнице мнений респонденты сходятся в одном: за это десятилетие имя Литвы звучало на международной арене громко и постоянно. И наверняка прозвучит из уст Дали Грибаускайте еще не раз, ведь уходить из политики она пока не собирается.

Статьи по теме:

Наследие Грибаускайте будет ощущаться и в 2020 году: ожидает сложный выбор (320)

Несмотря на то, что часто говорят, что именно...

Достойная пенсия Грибаускайте: такие деньги большинству жителей Литвы могут только сниться (128)

Даля Грибаускайте на посту президента Литвы будет еще...

В рейтинговой таблице - рокировка: жители Литвы нашли нового любимца вместо Грибаускайте (137)

Последний опрос общественного мнения показал, что...

Президент Литвы назначила двух своих советников послами (6)

Литовский президент Даля Грибаускайте в среду...

Президент Литвы подписала законы о синхронизации электросетей (5)

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала...

Грибаускайте: пробуксовка переговоров о постах в ЕС может осложнить принятие решений (11)

Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля...

Политика

В команду Науседы должен войти экс-министр энергетики Литвы Неверович

К команде избранного президента Гитанаса Науседы...

"Железная леди" глазами жителей Литвы: как оценивают Далю Грибаускайте после 10 лет президентства (37)

12 июля избранный президент Литвы Гитанас Науседа...

Партии Литвы планируют подписать коалиционное соглашение, ожидают ответа ИАПЛ

"Крестьяне", "социал-трудовики", партия " Порядок и...

Карбаускис 15 июля намерен проверить доверие в партии (2)

Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис в...

Оппозиция Cейма Литвы подтвердила, что не будет участвовать в голосовании об отставке спикера (1)

Оппозиционные фракции Сейма Литвы не будут...

TOP новостей

Литовских интернет-провайдеров обязали блокировать популярный веб-сайт (6)

Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг постановил обязать...

В Литве открылась первая гостиница сети Hilton (2)

5 июля в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса открылась...

Головная боль вильнюсцев скоро закончится: на проспект Конституции можно будет выехать, минуя кольцо

Многие водители ругают кольцевой перекресток у бывшего...

"Содра" послала весть 45 000 жителей Литвы: вы можете лишиться денег (1)

Не все жители Литвы , которые болели и получили...

Fontano prie Operos ir baleto teatro atidarymas Fontano prie Operos ir baleto teatro atidarymas Fontano prie Operos ir baleto teatro atidarymas

В столице Литвы открыт возрожденный легендарный фонтан (7)

У здания Театра оперы и балета в литовской столице был...