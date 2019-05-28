Избранный президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским положение на востоке этой страны, где продолжается конфликт с сепаратистами, поддерживаемыми Россией.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

В. Зеленский позвонил Г. Науседе, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

В ходе беседы В. Зеленский поделился информацией о ситуации на линии фронта в Восточной Украине, где он побывал в понедельник, чтобы оценить социальное положение, настроение людей, условия жизни военных, качество пищи, социальные гарантии, говорится в сообщении, распространенном представителем по связям с общественностью Г. Науседы Айтиса Забараускаса.

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По его словам, Г. Науседа информировал украинского президента о том, что Литва с озабоченностью следит за ситуацией на линии фронта, и что останется важным партнером этой страны на международной арене, как в решении вопросов безопасности, так и европейской и трансатлантической интеграции.

"У Украины огромный потенциал, она богата людьми и ресурсами. Успешно решая вопросы коррупции и проблемы олигархических структур, эта страна может стать процветающим европейским государством", – цитируются в пресс-релизе слова Г. Науседы.

Возникший в 2014 году конфликт в Восточной Украине унес жизни более 13 000 человек. Россия также аннексировала Крымский полуостров Украины.

Г. Науседа вступит в должность президента после инаугурации в июле.

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