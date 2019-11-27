По словам президента, несмотря на то, что у А. Абромавичюса есть литовское гражданство, он не является государственным служащим Украины.
"Он вправе занимать ту должность, которую занимает, так как он не является государственным служащим", – сказал В. Зеленский журналистам в Вильнюсе в среду.
"В принципе я могу обратиться к господину Абромавичюсу и сказать, что он должен отказаться от того или иного гражданства, но мне кажется, что мы выбирали новую власть, считали приоритетом то, чтобы человек был профессиональным, не нарушал законы, а все остальное, мне кажется, не такой уж и приоритет", – сказал он.
Президент назначил А. Абромавичюса главой "Укроборонпрома" в конце августа.
А. Абромавичюс в 2014–2016 годах работал министром экономики Украины. В феврале 2016 года он подал в отставку, заявив, что группы интересов блокируют его реформы.
В июне этого года А. Абромавичюс был назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Тогда он обещал обуздать коррупцию и реорганизовать предприятие, начав с аудита финансов.
Во время предвыборной кампании "Укроборонпром" привлек к себе внимание из-за журналистских расследований о коррупции в оборонном секторе.
Оборонный концерн упоминался в сообщениях о том, что советник экс-президента Петра Порошенко якобы разбогател на контрабанде, когда близкие к властям лица возили из России детали военного оборудования.
"Укроборонпром" уверял, что не совершал ничего противозаконного, и называл сообщения СМИ манипуляциями.
На этом предприятии работает около 80 тысяч человек.
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