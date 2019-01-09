Свидетельства опрошенного по делу о политической коррупции концерна MG Baltic экс-мэра Вильнюса Артураса Зуокаса связаны с приближающимися выборами, заявили нынешний мэр столицы Ремигиюс Шимашюс и член Сейма Литвы Гинтарас Степонавичюс.
Remigijus Šimašius, Artūras Zuokas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы с А. Зуокасом конкурировали в контексте прежней деятельности либералов, и естественно, что ему выгодно рисовать ситуацию так, как сейчас удобнее, и в том числе, в борьбе за пост мэра города Вильнюса", – заявил BNS обвиняемый в деле в злоупотреблениях Г. Степонавичюс.

"Мы не комментируем заявления других кандидатов в мэры", – сказал BNS советник Р. Шимашюса Александр Зубряков.

Статьи по теме:
Прогноз: десять политических и общественных событий в Литве в 2019 году  (5)
Масюлис обвинил Ландсбергиса в приходе "крестьян" к власти  (17)

В среду в суде председатель Союза свободы Литвы (либералов) Артурас Зуокас и кандидат в мэры Вильнюса, опрошенный в качестве свидетеля, заявил, что у него не возникает сомнений по поводу связей представителей концерна MG Baltic с нынешним мэром Р. Шимашюсом и другим обвиняемым по делу Элигиюсом Масюлисом.

А. Зукас также сказал, что и его партийный соратник Гинтарас Степонавичюс пользовался поддержкой концерна MG Baltic и не скрывал этого.

"Он говорил, что если будет избран председателем партии, то концерн гарантирует ему как финансовую, так медийную поддержку группы", - заявил А. Зуокас, давая показания в Вильнюсском окружном суде в среду.

Г. Степонавичюс назвал такие заявления "не отражающими реальность".

"Я могу сказать, что поддержка либералов со стороны концерна была, она была официальной и всем известной. Они были лишь одними из спонсоров. Просто сегодня А. Зуокасу было удобно так сказать, однако это никоим образом не отражает реальность", – заявил Г. Степонавичюс.

В среду Вильнюсский окружной суд вернулся к рассмотрению дела о политической коррупции концерна MG Baltic. Предыдущее заседание по делу проходило в середине декабря прошлого года.

В этом деле бывшему вице-президенту концерна MG Baltic Раймондасу Курлянскису предъявлены обвинения в даче взяток политикам за принятие выгодных для концерна решений.

В деле в коррупции также обвиняются экс-лидер либералов Элигиюс Масюлис, бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис, бывший парламентарий Витаутас Гапшис. Член Сейма Гинтарас Степонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.

Обвинения официально предъявлены Партии труда и Либеральному движению.

Ни один из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что расследование правоохраны проведено тенденциозно.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Обвиняемый в политкоррупции Масюлис будет баллотироваться в мэры Клайпеды (16)

Бывший лидер литовского Движения либералов Элигиюс...

MG Baltic хочет отсудить у депутата Сейма Литвы 20 000 евро ущерба

Литовский концерн MG Baltic стремится отсудить у...

Сейм под руководством Ширинскене будет расследовать коррупцию со стороны прежних властей (13)

Литовский парламент берется за новое расследование...

В Сейме Литвы хотят расследовать влияние на политику в 2008-2016 гг. (6)

Во вторник литовский парламент "дал зеленый свет"...

Масюлис: не признаю себя виновным (10)

Бывший лидер либералов Элигиюс Масюлис в понедельник...

Подсудимые в деле о политической коррупции вину не признают, но показания дадут (3)

Подсудимые в деле о политической коррупции: бывшие и...

Политика

Премьер Литвы выдвинул кандидатуру Монкявичюса в министры образования (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает...

Глава МИД Литвы обсудил с канадской коллегой помощь Украине (22)

Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас...

Заявления экс-мэра Вильнюса в суде по делу о политкоррупции связывают с выборами (7)

Свидетельства опрошенного по делу о политической...

Николай Статкевич Nikolajus Statkevičius

Николай Статкевич: у белорусов 500-летняя партизанская традиция, второго Крыма здесь не будет (231)

Белорусы смотрят на мир глазами российского...

Министр: перенос Минсельхоза в Каунас обойдется почти в 1,13 млн евро (9)

Министерство сельского хозяйства Литвы подсчитало,...

TOP новостей

Пенсионное накопление: что надо сделать для принятия решения (23)

Каждый человек индивидуально должен решать,...

Надежда Литвы – Китай, только нет гарантии, что не будет как с Россией (191)

Несмотря на то, что из Литвы экспортируют немало...

В Вильнюсе впервые состоится фестиваль света (9)

В 2019 году в Вильнюсе впервые состоится фестиваль...

Vilniaus legendos Pasakų parke Vilniaus legendos Pasakų parke Vilniaus legendos Pasakų parke Vilniaus legendos Pasakų parke

В Парке сказок оживают городские легенды (2)

В вильнюсском Парке сказок каждый вечер оживают 10...

Премьер Литвы выдвинул кандидатуру Монкявичюса в министры образования (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает...