"Мы с А. Зуокасом конкурировали в контексте прежней деятельности либералов, и естественно, что ему выгодно рисовать ситуацию так, как сейчас удобнее, и в том числе, в борьбе за пост мэра города Вильнюса", – заявил BNS обвиняемый в деле в злоупотреблениях Г. Степонавичюс.
"Мы не комментируем заявления других кандидатов в мэры", – сказал BNS советник Р. Шимашюса Александр Зубряков.
В среду в суде председатель Союза свободы Литвы (либералов) Артурас Зуокас и кандидат в мэры Вильнюса, опрошенный в качестве свидетеля, заявил, что у него не возникает сомнений по поводу связей представителей концерна MG Baltic с нынешним мэром Р. Шимашюсом и другим обвиняемым по делу Элигиюсом Масюлисом.
А. Зукас также сказал, что и его партийный соратник Гинтарас Степонавичюс пользовался поддержкой концерна MG Baltic и не скрывал этого.
"Он говорил, что если будет избран председателем партии, то концерн гарантирует ему как финансовую, так медийную поддержку группы", - заявил А. Зуокас, давая показания в Вильнюсском окружном суде в среду.
Г. Степонавичюс назвал такие заявления "не отражающими реальность".
"Я могу сказать, что поддержка либералов со стороны концерна была, она была официальной и всем известной. Они были лишь одними из спонсоров. Просто сегодня А. Зуокасу было удобно так сказать, однако это никоим образом не отражает реальность", – заявил Г. Степонавичюс.
В среду Вильнюсский окружной суд вернулся к рассмотрению дела о политической коррупции концерна MG Baltic. Предыдущее заседание по делу проходило в середине декабря прошлого года.
В этом деле бывшему вице-президенту концерна MG Baltic Раймондасу Курлянскису предъявлены обвинения в даче взяток политикам за принятие выгодных для концерна решений.
В деле в коррупции также обвиняются экс-лидер либералов Элигиюс Масюлис, бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис, бывший парламентарий Витаутас Гапшис. Член Сейма Гинтарас Степонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.
Обвинения официально предъявлены Партии труда и Либеральному движению.
Ни один из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что расследование правоохраны проведено тенденциозно.
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