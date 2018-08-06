Имеется подозрение, что после приобретения от имени отеля в США недвижимости и последующей её продажи не было уплачено Литовскому государству налога на прибыль в сумме почти 40 тыс. евро. в евро, сообщила закончившая совместно со Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) расследование Генеральная прокуратура Литвы.
Сотрудники правоохранительных органов, оценив появившуюся на новостном портале 15min.lt информацию о возможном незаконном обогащении обнаружили, что действующий в Вильнюсе отель Draugyste в 2010 году во Флориде купил роскошную недвижимость, а в 2013-м - ещё один объект недвижимости.
СРФП в сотрудничестве с американскими партнёрами выяснила, что в 2016 году оба дорогостоящих объекта во Флориде были проданы чуть не в два раза дороже, а полученная прибыль составила более 200 тыс. евро.
Как говорится в сообщении, Служба по расследованию финансовых преступлений в ходе расследования собрала достаточно доказательств для того, чтобы заподозрить директора отеля в преднамеренном непредставлении информации и документов о покупке и продаже недвижимости в США.
Данные о получении более 200 тыс. евро прибыли налоговому администратору Литвы также не были представлены, поэтому не был уплачен и налог на прибыль в размере почти 40 тысяч евро.
Досудебным расследованием руководили и организовали его прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры. Уголовное дело передано на рассмотрение в Вильнюсский участковый суд.
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