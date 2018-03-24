Представители ассамблеи на закрытых заседаниях выслушали информацию делегации Великобритании об использовании химического оружия в Солсбери, где был отравлен бывший агент Сергей Скрипаль и его дочь.
Британцы винят в этом выпаде Россию, Москва отрицает факт своего участия в это деле.
В субботу было утверждено заявление Постоянного комитета, в котором осудили "это жестокое действие – впервые со времен Второй мировой войны на территории Альянса было использовано химическое оружие, что было нарушением международных соглашений и законов".
Пресс-служба парламента Литвы указала, что в документе выражается поддержка действиям правительства Великобритании, включая сотрудничество с Организацией по запрещению химического оружия. Россию тоже призывают к сотрудничеству с этой организацией.
Парламентская ассамблея объединяет депутатов всех стран Альянса.
"Россия использовала химическое оружие на территории Великобритании. Однако вместе с тем было запущено другое оружие, которое уничтожает мозг – ложь. Мишенью был не только бывший сотрудник ГРУ России. Мишенью было государство и все общество. Цель – запугивание, внушение страха. Поэтому нужно сплотиться еще серьезнее и заручиться более адекватной стратегией сдерживания Кремля", – сказала представитель литовской делегации Раса Юкнявичене.
Ее в субботу выбрали президентом Парламентской ассамблеи НАТО.
Лидеры Евросоюза отозвали из Москвы для консультаций своего посла Маркуса Эдерера и выразили согласие с подозрениями Великобритании, что Россия в ответе за выпад в Солсбери.
Литва, как и некоторые другие страны ЕС, объявила, что рассматривает возможность выслать российских разведчиков, которые работают на ее территории под дипломатическим прикрытием.
В ответ на этот выпад Великобритания выслала из своей страны 23 российских дипломатов и заморозила все контакты с Россией на высшем уровне.
В ответ Москва заявила о высылке 23 британских дипломатов и прекращении деятельности Британского совета в России.
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