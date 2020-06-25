На встрече главы стран Балтии должны были обсудить сотрудничество в ЕС, безопасность в регионе и другие вопросы.

25 июня на острове Сааремаа встретятся президенты Эстонии и Латвии: Керсти Кальюлайд и Эгилс Левитс.

Пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис сказал Delfi, что глава страны решил отказаться от поездки, поскольку министры трех стран не сумели договориться о покупках электроэнергии с БелАЭС.

"Трехсторонняя встреча глав стран Балтии была запланирована уже давно, согласовывалась повестка дня. На повестке было несколько тем: безопасность балтийского региона, средства борьбы с последствиями пандемии, повестка дня ЕС. Планировалось также обсудить вопрос энергетической безопасности и вопрос отказа от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС.

Перед встречей глав стран Балтии встречались министры энергетики и экономики, которым не удалось достигнуть единой позиции в вопросе методики торговли электроэнергией с третьими странами", – сказано в ответе Бубнялиса.

"Президент считает, что сначала надо завершить переговоры, получить конкретные решения и результаты переговоров, а потом встречаться на высшем уровне и обсудить дальнейший план действий", – писал пресс-секретарь президента.

23 июня на встрече министров иностранных дел и энергетики в президентском дворе подчеркнули, что Литва с Латвией и Эстонией ведут переговоры о бойкоте электроэнергии БелАЭС, которую намерены ввести в эксплуатацию с августе, а Науседа призвал министров трех стран согласовать позиции, чтобы Балтия была "как один кулак".

"Президент неделю назад говорил с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и заручился ее вовлечением в этот процесс и открытостью в поисках приемлемого для всех решения, но также важно, чтобы и внутри мы достигли консенсуса, чтобы были как один кулак, представляя интересы Литвы", – сказал советник президента Ярослав Неверович.

По его словам, президент с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом и министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом во вторник обсудил стратегические проекты энергетики, переговоры с ЕК и региональными партнерами.

Правительство Литвы в начале июня не приняло решения о договоренности между тремя странами Балтии. Президент Гитанас Науседа на прошлой неделе в своем годовом докладе сказал, что БелАЭС - это политическая ошибка Литвы последних 12 лет, а перебрасывание ответственности на нынешнюю власть и местные споры не помогут решить эту проблему.