Военные учения, проведенные командованием США, показали, что техника окажется не состоянии оперативно прибыть на восток из-за узких дорог и ненадежных мостов, которые вряд ли выдержат американские танки, отмечает американское издание. Трудности могут возникнуть и при пересечении военными соединениями границ европейских стран.

Хотя многие бюрократические препятствия будут устранены в случае официального объявления войны, период подготовки к военной операции представляет собой серьезную проблему, говорится в статье. К тому же военным придется преодолеть сотни километров, чтобы добраться до места предполагаемых вооруженных столкновений.

Бюрократические барьеры, плохое планирование и разрушающаяся инфраструктура могут позволить России захватить страны Балтии, пишет WP.

Трудности проявились, к примеру, в ходе осенних учений 2017 года НАТО в Европе, когда американские войска, отрабатывавшие навыки ведения боевых действий, в течение четырех месяцев переправляли военную технику по железной дороге из Грузии к месту постоянной дислокации в Германии. В результате все это время солдаты находились на базе без вооружения, сообщил командир одного из подразделений американской армии Адам Лэки.

"Мы завершили миссию 15 августа", – сообщил Лэки. – "Некоторые машины не вернулись до декабря".

"Мы должны иметь возможность двигаться так же быстро или быстрее, чем Россия, чтобы стать эффективной сдерживающей силой", — заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

Экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют сообщил, что в альянсе раньше не думали о переброске на восток Европы крупных военных соединений. Но после захвата Крыма Российской Федерацией в 2014 году ситуация изменилась. Теперь НАТО разрабатывает план на случай нападения России, но пока преодолеть существующие проблемы довольно сложно. И самым слабым пунктом предполагаемой операции стали перспективы передвижения военной техники.

В некоторых случаях у российских военных больше сведений о состоянии мостов и дорог на востоке Европы, чем у сил НАТО, поскольку территория бывших социалистических стран была хорошо изучена в период существования Советского Союза. В то время как у России нет никаких проблем с перемещением войск по своей территории, отличающиеся друг от другу правила передвижения военной техники в разных странах Европы способны серьезно помешать важному в условиях военного времени процессу.

Кроме того, имеются опасения, что при переброске войск в Литву по железной дороге силы НАТО могут надолго застрять на границе из-за необходимости перехода на железнодорожную колею другого размера. В то же время единственная, по мнению WP, пригодная для передвижения военного транспорта двухполосная дорога, ведущая из Польши в Литву, продолжена по пересеченной местности.

Самое сложное место для защиты во всей НАТО – это узкая полоса земли, соединяющая Литву с Польшей. Так называемый Сувалкский коридор шириной в 40 миль ограничивает российский эксклав Калининград с одной стороны и Беларусь, российский союзник, с другой. Это жизненно важный путь из стран Балтии в остальную часть НАТО.

“Балтийские страны могут стать местом, где Россия испытает все силы НАТО”, – сказал ответственный за логистику Министерства обороны Литвы подполковник Валдас Дамбраускас. – “Если они падут, НАТО потерпит поражение”.