Заместитель министра иностранных дел Палестины Амаль Джаду заявила, что поведение литовского премьера Саулюса Сквернялиса во время визита в Израиль нарушило практику международного права и Европейского Союза (ЕС).
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Палестинцы вручили Литве ноту в связи, что литовский премьер посетил Восточный Иерусалим вместе с израильскими послом в Литве Амиром Маймоном, и не посещал Палестинскую автономию во время визита в Израиль.

"Это нарушает обычную практику ЕС, это нарушает международное право и это посылает очень негативный сигнал палестинцам", – заявила в телефонном интервью BNS вице-министр.

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По словам дипломата, в рамках обычной дипломатической практики представителей ЕС в Восточном Иерусалиме сопровождают палестинские представители.

Она отметила, что Палестинская автономия хочет развивать более активные связи с Литвой и рассматривает возможность открытия посольства в Вильнюсе, однако это событие не способствует подобному развитию событий.

На странице посла Израиля в Литве Амира Маймона в социальной сети "Фейсбук" опубликована фотография, на которой он сопровождает С. Сквернялиса во время визита к Стене плача в Восточном Иерусалиме.

Основная часть международной общественности считает Восточный Иерусалим территорией, оккупированной Израилем. Израиль считает, что город является неделимой столицей государства, палестинцы же видят в Восточном Иерусалиме столицу своего будущего государства.

На этой неделе, во время визита в Израиль, С. Сквернялис не посетил Палестинскую автономию, хотя до сих пор главы государства обычно посещали Рамаллу.

По словам А. Джаду, подобной практики придерживаются и руководители других стран ЕС.

"Его (С. Сквернялиса) визит был односторонним, поскольку все лидеры посещают обе страны – и Палестину и Израиль. Ваш премьер не обращался к нам с тем, чтобы встретится с палестинскими должностными лицами, он прибыл только в Израиль", – сказала дипломат.

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